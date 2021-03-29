На AliExpress идет распродажа «Нам 11 лет». В честь нее магазины многократно снизили цены на товары.
В прошлой подборке мы собрали интересные недорогие товары. Теперь же делимся устройствами, функциональность которых удивляет.
Внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8 30000 мАч
Цена: 1403 руб. вместо 3188 руб.
Пауэрбанк с конским объемом. Среднестатистический смартфон с емкостью аккумулятора 4000 мАч можно зарядить шесть раз. Наиболее привлекателен он ценой. Другие «банки» с такой емкостью стоят минимум вдвое дороже — Xiaomi Power Bank 3 Type-C 30 000 mAh стоит 2478 руб.
Совместим с ноутбуком. Разъемов пять: два USB-A, USB-C, micoUSB и Lightning. Большой запас емкости сказался на габаритах: размеры — 116,7 х 8 х 3,28 см, вес — 671 г.
Из отзывов: «На первый взгляд, все хорошо. Качество сборки отличное, зарядил аккумулятор на 5000 мАч быстро».
Робот-пылесос Yeedi K650
Цена: 10 173 руб. вместо 19 569 руб. Добавьте товар в корзину, и цена снизится еще.
Прибор для сухой и влажной уборки. Три уровня мощности, емкость пылесборника — 400мл, емкость бака для воды — 300мл, режимы уборки: автоматический, по краям (периметру), точечный (локальный) и по расписанию. Мощность всасывания — до 2000Па, емкость аккумулятора — 2600 мАч.
Из отзывов: «Хороший робот-пылесос. Все сделано качественно. Продуман в мелочах. Покупкой доволен. Отличный выбор за разумные деньги».
Робот-пылесос Yeedi 2 Hybrid
Цена: 21 267 руб. вместо 36 152 руб. Добавьте товар в корзину, и цена снизится еще.
Пылесос преодолевает препятствия до 2 см высотой. Сухая и влажная уборка. три уровня мощности — до 2500Па, емкость пылесборника — 430мл, емкость бака для воды — 240мл. Возможно построение карты дома.
Режима уборки четыре: точечная, уборка выделенной зоны или комнаты, по расписанию. Можно создать запретные зоны и виртуальные стены. Емкость аккумулятора — 5200 мАч.
Из отзывов: «Очень красивый робот, с визуальной навигацией. Ямогу использовать его, чтобы построить карту своего дома, поддерживать таможенную очистку. Аккумулятор большой емкости — 5200 мАч, не беспокойтесь, если у вас большой дом».
Ионизатор AliBester
Цена: 1406 руб. вместо 3125 руб.
Компактный очиститель воздуха. Он гоняет воздух — забирает снаружи, очищает от пыли и выпускает очищенный. Причем, он безопасен для людей — в процессе работы он не выделяет озон, поэтому его можно использовать, находясь в комнате.
Из отзывов: «Пришло быстро, вроде работает. Надолго пока не включали, все целое, упаковано было хорошо, в подарок продавец положил отверку-индикатор сети. Спасибо, такая вещь всегда пригодится».
Электрощетка для ванной Doco
Цена: 1964 руб. вместо 3386 руб.
Щетка для водных процедур с вращающейся «головой». Более эффективная альтернатива привычным щеткам и губкам как минимум для спины.
Из отзывов: «Удобно мыться с гелем для душа, мягкая щетина. Заряжается быстро. Из минусов — нет в продаже запасных головок с щетиной, для замены».
Увлажнитель-ароматизатор воздуха
Цена: 1462 руб. вместо 2658 руб.
В комплекте идет пульт дистанционного управления. С его помощью увлажнитель можно включить / выключить или поменять режим работы. Емкость резервуара — 500 мл.
Из отзывов: «Очень понравилось. Небольшой, приятный на ощупь пластик».
Электрическая щетка для чистки лица KONKA
Цена: 1755 руб. вместо 3732 руб.
Ультразвуковой инструмент для глубокой очистки лица, включаете и водите, подходит для проблемной кожи. Питание от аккумулятора.
Из отзывов: «Просто восхитительная щётка, восторг! Идеальное исполнение, прекрасно работает. Тактильные ощущения, как будто бархат трогаешь. Сначала думала, что скоростей нет, а потом случайно один раз быстро нажала на кнопку выключения и поняла, что там три скорости. Вибрация более мягкая, чем в другой щётке, более приятная, но хорошо ощутимая. Очень радует наличие подставки».
Электромассажер для ног JinKaiRui
Цена: 4362 руб. вместо 9038 руб.
Доступны разные режимы вибрации, инфракрасный подогрев для оздоровления, массаж шиацу. Стильный дизайн, к заказу доступен в 6 вариациях. Предусмотрены шесть вариантов дизайна.
Из отзывов: «Ожидал конечно большего эффекта, но и так хорошо. Каждый день с работы делаю массаж. Пяточки отлично массирует, но я бы сделал вращательные движения на пятку, а там возвратно-поступательное движение, порой даже больно».
Умные весы Xiaomi Mi Smart Weight Scale 2
Цена: 1867 руб. вместо 2490 руб.
Эти весы выдают расширенный набор данных о вашем теле, а не только вес. Вес скелета, вес мышц, вес жира, процент жира в организме — эти и другие данные отобразятся в мобильном приложении.
Из отзывов: «Весы хорошие. Пришли в качественной упаковке. Работают исправно, измеряют очень точно. Пришли за 3 дня. Единственный минус — продавец не отвечал на сообщения. Но товар отправил быстро».
Ручной кондиционер Xiaomi Weiyuan Mini Fan
Цена: 1296 руб. вместо 2358 руб.
Ручной вентилятор. Испускает холодные воздушные массы. Низкий уровень шума. 3 режима скорости для различных задач. Емкость аккумулятора — 2000 мАч, прибор работает до 10 часов без подзарядки непрерывно.
Из отзывов: «Фен хороший, сделан крепко, выглядит реально стильно. Заряжается от обычного USB-C. Дует, к сожалению, только холодным воздухом, нагревательного элемента нет. Не очень сильно, больше подходит как дорожный вариант. Как основной фен врядли подойдет».
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