Почти все роботы-пылесосы похожи внешне, но они сильно отличаются друг от друга начинкой. У одних она очень глупая, а у других, наоборот, отличается сообразительностью и умом. А это немаловажный фактор при выборе помощника, на которого можно возложить обязанности по уборке пола.
360 SmartAI G50 — один из лучших роботов-пылесосов в своей ценовой категории. Он стоит недорого, но при этом по своим возможностям значительно превосходит конкурирующие модели. За навигацию по квартире или в доме отвечает система SLAM, которая задействует различные датчики, позволяющие пылесосу строить карту, объезжать препятствия, избегать столкновений и падений и, как следствие, производить уборку более эффективно.
360 SmartAI G50 очень компактный и тонкий робот-пылесос, но при этом он обладает высокой силой всасывания (до 2600 Па), что в несколько раз выше, чем у других аналогичных моделей. Для сравнения, у модели iLife V7S Plus мощность всасывания составляет 400-600 Па.
Максимальное время уборки от одного заряда — 2 часа, чего вполне достаточно для того, чтобы навести порядок в нескольких комнатах. Когда заряд аккумулятора на исходе, пылесос сам подъедет к зарядной станции и встанет на заряд. Его также можно ставить на зарядку от проводного адаптера. Поддерживается несколько режимов работы с разной интенсивностью, уровень шума невысок — 58-70 дБ в зависимости от установленной силы всасывания.
Режимы работы 360 SmartAI G50:
- 3 режима влажной уборки (защита деревянного пола, ковёр, керамическая плитка)
- 8 режимов сухой уборки (приборка пола по всему дому, приборка по углам, зигзагообразная езда, перемещение по спирали, уборка по расписанию, уборка по одному нажатию, уборка с запуском от пульта, электронное управление уборкой)
- 4 уровня мощности всасывания (тихий, стандартный, мощный, супермощный)
При небольшой толщине в 79 мм модель 360 SmartAI G50 обладает аккумулятором высокой ёмкости 2600 мАч. У iLife V7S Plus корпус толщиной 84 мм и батарея меньшей ёмкости — 2500 мАч. 360 SmartAI G50 ещё и заметно легче основного конкурента — чуть более 2 кг против почти 3 кг. При этом он с лёгкостью может заезжать на ковры высотой до 1,5 см, тогда как для iLife V7S Plus возвышение даже на 1 см может стать непреодолимым.
360 SmartAI G50 продаётся на AliExress в официальном магазине производителя, поэтому не стоит опасаться, что вы купите подделку, низкокачественный товар или брак. Компания обеспечивает бесплатную и быструю доставку силами курьерской службы, а также предоставляет гарантию на 1 год с возможностью бесплатного ремонта товара в российских сервисных центрах.
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