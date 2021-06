3 режима влажной уборки (защита деревянного пола, ковёр, керамическая плитка)

8 режимов сухой уборки (приборка пола по всему дому, приборка по углам, зигзагообразная езда, перемещение по спирали, уборка по расписанию, уборка по одному нажатию, уборка с запуском от пульта, электронное управление уборкой)

4 уровня мощности всасывания (тихий, стандартный, мощный, супермощный)





















Почти все роботы-пылесосы похожи внешне, но они сильно отличаются друг от друга начинкой. У одних она очень глупая, а у других, наоборот, отличается сообразительностью и умом. А это немаловажный фактор при выборе помощника, на которого можно возложить обязанности по уборке пола.360 SmartAI G50 — один из лучших роботов-пылесосов в своей ценовой категории. Он стоит недорого, но при этом по своим возможностям значительно превосходит конкурирующие модели. За навигацию по квартире или в доме отвечает система SLAM, которая задействует различные датчики, позволяющие пылесосу строить карту, объезжать препятствия, избегать столкновений и падений и, как следствие, производить уборку более эффективно.360 SmartAI G50 очень компактный и тонкий робот-пылесос, но при этом он обладает высокой силой всасывания (до 2600 Па), что в несколько раз выше, чем у других аналогичных моделей. Для сравнения, у модели iLife V7S Plus мощность всасывания составляет 400-600 Па.360 SmartAI G50 поддерживает как сухую, так и влажную уборку. Ёмкость резервуара для пыли у этой модели составляет 510 мл, а резервуара для воды 300 мл. Для сравнения, у модели iLife V7S Plus резервуар для пыли всего 300 мл, то есть его нужно будет высвобождать чаще.Максимальное время уборки от одного заряда — 2 часа, чего вполне достаточно для того, чтобы навести порядок в нескольких комнатах. Когда заряд аккумулятора на исходе, пылесос сам подъедет к зарядной станции и встанет на заряд. Его также можно ставить на зарядку от проводного адаптера. Поддерживается несколько режимов работы с разной интенсивностью, уровень шума невысок — 58-70 дБ в зависимости от установленной силы всасывания.При небольшой толщине в 79 мм модель 360 SmartAI G50 обладает аккумулятором высокой ёмкости 2600 мАч. У iLife V7S Plus корпус толщиной 84 мм и батарея меньшей ёмкости — 2500 мАч. 360 SmartAI G50 ещё и заметно легче основного конкурента — чуть более 2 кг против почти 3 кг. При этом он с лёгкостью может заезжать на ковры высотой до 1,5 см, тогда как для iLife V7S Plus возвышение даже на 1 см может стать непреодолимым.Вы можете запрограммировать 360 SmartAI G50 на уборку с нужной интенсивностью, а если в процессе работы необходимо внести изменения в программу, можно воспользоваться пультом управления или отдать голосовую команду через Google Assistant.360 SmartAI G50 продаётся на AliExress в официальном магазине производителя, поэтому не стоит опасаться, что вы купите подделку, низкокачественный товар или брак. Компания обеспечивает бесплатную и быструю доставку силами курьерской службы, а также предоставляет гарантию на 1 год с возможностью бесплатного ремонта товара в российских сервисных центрах.Вы можете приобрести 360 SmartAI G50 со скидкой 35 долларов по промокодуза 135 долларов. Распродажа проводится только один день — 8 июня 2021 года.При покупке 360 SmartAI G50 без промокода, но с секретным сообщением продавцу, что вы пришли к нему от iguides.ru — в этом случае он снизит цену специально для вас до 149 долларов и подарит вам набор дополнительных аксессуаров, которых хватит на полгода ежедневной уборки (щётки, фильтр и тряпочку). Обычно эти аксессуары продаются примерно за 27 долларов. Срок проведения этой акции — весь июнь.