В разделе «Горящие товары»на AliExress можно найти лоты с нетипично высокой скидкой. Время предложения как правило ограничено — такая цена действует всего пару дней.
Изучили этот раздел и выбрали для вас восемь самых интересных предложений.
Электрическая мельница для приправ
Прибор выполняет две функции — измельчает приправы и распыляет их в блюдо. Первая упрощает процесс потолки, а вторая позволяет дозировано добавить специи в еду, чтобы не испортить вкус.
Прибор беспроводной, работает от аккумулятора и заряжается по Type-C. Материал корпуса внутри — нержавеющая сталь, снаружи — пластик.
Дозатор зубной пасты
Прибор с датчиком движения. Подносите зубную щетку, он распознает ее и дозировано выдавливает зубную пасту.
Из особенностей — УФ-излучатель, что также дезинфицирует зубную щетку. Дозатор клеится к стене на липучку, сверлить резьбу нет необходимости.
Водонагреватель для душа
Две недели без воды придется быть летом, а подумать о решении проблемы можно уже сейчас.
Удобнейшая особенность прибора — он размещается возле смесителя, и на нем расположен дисплей, который отображает температуру воды, значение можно регулировать. Это позволит вам не обжечься.
Машинка для удаления катышков
Автоматический аппарат для удаления ворса. механика следующая: заряжаете, нажимаете на кнопку питания и водите машинкой по одежде, где образовались катышки.
Прибор беспроводной, заряжается по USB. Время работы без подзарядки составляет до 40 минут.
Прибор для удаления сердцевины фруктов или овощей
Сердцевина — не самое вкусное, что есть в яблоке, груше или томате. Некоторых людей она даже бесит. Этот прибор решает проблему — он ее аккуратно удаляет, остается только мякоть.
Портативный отпариватель saengQ
Альтернатива утюгу. Для применения одежду не нужно размещать на гладильной доске, достаточно водить прибором возле нее, пока она висит на вешалке.
Емкость для воды составляет 280 мл, нагревается она до кипящего состояния за 20 секунд. Резервуар съемный — отсоединяете, наполняете водой, закрепляете обратно.
Портативная автоматическая кофемолка
Аппарат не привязан к розетке и не требует применения усилий и траты времени для помолвки какао-бобов — идеально. Емкость аккумулятора устройства составляет 1250 мАч, при стандартном использовании его требуется заряжать лишь один раз в неделю. Можно взять с собой в короткую поездку.
На корпусе расположена ручка для контроля толщины кофейных зерен, с ее помощью можно контролировать толщину молотых кофейных зерен.
Настольная лампа Baseus, крепящаяся к полке
Светильник можно прикрепить к верхней полке, если она есть возле вашего рабочего места. Это позволяет сэкономить свободное пространство на столе.
Он работает от аккумулятора, с ним может быть включенным до 24 часов непрерывно. Крепится он с помощью магнита.
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