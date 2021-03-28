На AliExpress началась распродажа «Нам 11 лет». В ее рамках цены на товары почти во всех категориях снизятся до 70%.
Распродажа делится на два этапа:
- Разогрев: 24.03 10:00 - 29.03 09:59 мск
- Сама распродажа: 29.03 10:00 - 03.04 09:59 мск
- SHUTOCHKI150 - 150 от 2000 руб.
- DRALIKA500 - 500 от 5500 руб.
- HAPPYBDAY800 - 800 от 8800 руб.
- SHUTIM1000 - 1000 от 12000 руб.
- NESHUTKA1500 - 1500 от 24000 руб.
Подставка для хранения посуды
Цена: 269 руб. вместо 440 руб.
Позволяет хранить крышки от кастрюль, половники, ложки и лопатки. С ней они не испачкают поверхность мебели и будут на видном месте с отличие от полки шкафа. Материал — АБС-пластик.
Из отзывов: «Очень нужная вещь для кухни».
Светодиодная лента со звездами
Цена: 131 руб. вместо 410 руб.
Декорация для дома. Фонарики выполнены в форме звезд. Длина провода — 4 метра, ламп на нем 40.
Из отзывов: «Все хорошо. Единственное — некоторые лампочки тусклее светят, некоторые ярче».
Блендер для горячих напитков
Цена: 128 руб. вместо 186 руб.
Прибор для вспенивая молока.
Из отзывов: «Посылка, как с войны пришла (помятая коробка — прим.), все работает».
Губка с ручкой для чистки кастрюль
Цена: 91 руб. вместо 188 руб.
Удобная вещь дл чистки сковороды, тарелок, ванн, стен, душевых кабинок, раковины и т.д. Поверхность наждачная, что позволяет справляться с сильными загрязнениями. Размер губки — 14 см x 8 см x 5,7 см.
Из отзывов: «Классная губка. Отмоет кастрюли на раз-два, поверхность как у пилочки для ногтей — мелкая наждачная бумага».
Щетка для чистки рыбы
Цена: 214 руб. вместо 310 руб.
Избавитесь от чешуи быстро и без усилий. Просто проводите ей против нее.
Прибор органично впишется в интерьер вашей кухни. Его цвет — серо-белый, нейтральный, не привлекает лишнего внимания. Щетка выполнена в форме рыбы.
Из отзывов: «Товар хороший, только нужно установить металлическое лезвие для чистки. Просто прикрутил заточенную пластину из нержавейки, т.к. комплектным пластиковым не рискнул пользоваться».
Светодиодное кольцо для смартфона
Цена: 469 руб. вместо 599 руб.
Аксессуар для фото и видео с фронтальной камеры. Позволяет выровнять свет для более качественных снимков и роликов, понравится тем, кто активно записывает сторис. Материал — АБС-пластик, вес в упаковке — 50 г.
Из отзывов: «Максимально быстрая отправка и доставка — за 4-5 дней дошла посылка. Все работает без нареканий».
Полка на телевизор
Цена: от 290 руб. вместо 402 руб.
Подставка для пульта, ТВ-приставок и прочей мелочи. Крапится сзади. Размер — 16,2 см x 11,2 см, цвет корпуса — черный, белый или желтый.
Из отзывов: «Очень хорошая штука. Давно нужно было какое-то решение для размещения мелких приставок к ТВ».
Беспроводной увлажнитель воздуха с цветной подсветкой
Цена: 703 руб. вместо 1303 руб.
У этого девайса два плюса — компактность и портативность. Это позволяет ему не выделяться среди других элементов интерьера и стоять в любом удобном для хозяина месте, подключение к питанию не требуется. Емкость наполнителя для воды — 300 мл, тип увлажнителя — ультразвуковой.
Фишка устройства — наличие подсветки. Так пар становится цветным — синим или зеленым.
Из отзывов: «Описанию соответствует. Коробка немного помята, но всё целое и работает. В комплекте два фильтра, дополнительные лучше заказывать отдельно».
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