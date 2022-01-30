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Мини-пылесос для мягкой мебели

 

Прибор для удаления сухой грязи, мокрой, дезинфекции и удаления клещей. Как правило, эту функцию берут на себя вертикальные пылесосы, эта модель стоит почти в пять раз дешевле среднестатистического такого прибора. 

Работает от аккумулятора. Вы можете убирать мебель без привязки к розетке. Есть пять режимов работы, максимальная скорость — 2300 об./мин. 

Портативный ультразвуковой увлажнитель воздуха

 

Особенность этого устройства — также работа от аккумулятора, что позволяет поставить его в любом удобном месте. Скорость распыления — 40 мл/ч. Объем резервуара для жидкости — 220 мл, это значит, что прибор сможет работать до пяти часов непрерывно. 

Из дополнительных плюсов — светящийся ободок, который позволяет определить местоположение увлажнителя в темноте. Эффектным смотрится и испарение — появляется ощущение, что вода внутри кипит, при этом температура у нее комнатная. 

Электрический обогреватель



Конвектор, способный помочь отопительной системе. Его особенность — широкая площадь нагрева, можно ставить его не возле себя и при этом чувствовать его эффект.

Другая его особенность — система безопасности. Когда угол наклона достигает или превышает 30 градусов, прибор автоматически перестает работать, чтобы предотвратить возгорание. 

Грелка для рук 



Прибор для согревания рук и тела. Для генерации тепла использует графе, а значит не требует залива воды. 

Нагревается до нужной температуры от электричества за одну минуту. Есть три уровня температуры — 35, 45 и 55 градусов. 

Портативный подогреватель рук

  

Устройство поможет согреть ваши руки, если перчатки с этим не справляются. Достаете из кармана, включаете, кладете на него руки, и оно вас согревает. 

Есть три уровня температуры — 40, 50 и 60 градусов по Цельсию. Время использования продукта: низкая температура — 12 часов, средняя — 7 часов, высокая — 5 часов. 

Портативный Настольный мини-кондиционер Xiaomi



Устройство работает по принципу холодного испарения, которое позволяет быстро снизить температуру помещения. 

Прибор интеллектуальный. Встроенная система распознавания человеческого тела автоматически отключает вентилятор при обнаружении, что человек ушел и отсутствует более пять минут, это позволяет сэкономить на электричестве, 

Мини-утюг

 

По форме это полноценный утюг, только он в разы меньше классической модели — эта по размерам сопоставима с кружкой. 

Функционально она почти не отличается от классического утюга. Накаляете по проводу, гладите. Только здесь нет резервуара для воды. 

Машинка для удаления катышков с одежды



Автоматический аппарат для удаления ворса. Механика следующая: заряжаете, нажимаете на кнопку питания и водите машинкой по одежде, где образовались катышки. 

Прибор беспроводной, заряжается по USB. Энергия восполняется полностью с нуля за 1,5 часа, устройство работает без подзарядки в течение 60 минут. 


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