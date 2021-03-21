Время доставки — одна из главных проблем при заказе товаров на AliExpress. Решение — выбор лотов с меткой Plus. Эти товары доставляются максимум в течение 14 рабочих дней из Китая и до семи из России.
Во втором случае они вообще могут быть доставлены за два дня и до двери, а не в пункт выдачи. Собрали товары с ускоренной доставкой, которые будут доставлены вам за период до 14 рабочих дней.
Магнитная щетка для мытья окон
Цена: от 965 руб. вместо 1970 руб.
С ней мытье стекол станет полностью безопасным. Она делится на две части — одна со щеткой крепится с внешней стороны окна, а вторая с рукояткой с внутренней. Так вам не придется высовываться из окна. Также щетка может использоваться для чистки труднодоступных мест, вроде внутренней стороны душевой кабинки.
Из отзывов: «Очиститель хороший, сделан качественно, магниты сильные. Брали для одинарных раздвижных балконных окон».
Швабра с распылителем воды
Цена: 879 руб. вместо 1912 руб.
С ней можно мыть полы, не окуная в ведро с водой. Вода распыляется с помощью пульверизатора, расположенного над тряпкой. Вода распыляется по нажатию на курок, расположенный на рукояти. Объем резервуара — 330 мл.
Основание вращается на 360 градусов, что позволяет эффективно справляться с уборкой в труднодоступных местах — под диваном или возле ножек стола.
Из отзывов: «Отличная швабра для быстрой уборки. В емкость можно налить воду со средством для мытья пола, вообще супер. Нажимается мягко, разбрызгивает мелкими каплями и широко. Моп крепится на липучку, не считаю ни минусом, ни плюсом. Очень удобно, но наверно долго не прослужит, со временем перестанет липнуть».
Массажная подушка с вибрацией и подогревом
Цена: 1511 руб. вместо 2325 руб.
Массажёр с подогревом. Принцип таков: он работает с помощью 8 крутящихся голосок, расположенных по четыре с двух сторон, каждая из них греет с помощью инфракрасного излучения. Добавлены три режима работы и механизм предотвращения перегрева.
Размер корпуса — 33 x 21 x 18 см. Устройство компактное, оно легко кладется в рюкзак и не утяжеляет его.
Из отзывов: «Товар хороший. Греет, меняет направление, можно регулировать скорость работы кнопкой. Кольцо-брелок для телефона в подарок».
Массажный коврик
Цена: от 522 руб. вместо 1043 руб.
Подходит для спины и поясницы. Механика использования простейшая: разворачиваете на твердой поверхности и ложитесь. Материалы: хлопок и ПВХ.
Из отзывов: «Супер-коврик! Через 5 минут лежания на нем тепло расходится по всему телу».
Чайник с системой контроля температуры
Цена: 3568 руб. вместо 4758 руб.
Устройство синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, передает данные о воде в приложение и позволяет контролировать показатели. Можно выставить четкое значение в зависимости от напитка — для кофе, молока для ребенка или пробиотиков.
Из отзывов: «Качество сборки отличное. Единственный минус — кнопки с китайскими иероглифами. Но мы просто запомнили какая что делает. Бесшумный, особенно по сравнению с Redmond SkyKettle, предупреждает о том, что вскипел, звуковым сигналом. Прослужит явно долго».
Ручной отпариватель
Цена: 1648 руб. вместо 3296 руб.
Интенсивность прибора регулируется. Предусмотрены три скорости работы. На корпусе расположен удобный индикатор состояния прибора. Зеленый цвет — отпариватель находится в рабочем состоянии, красный — нагревается, голубой — остывает, градиентный — находится в режиме ожидания.
Мощность — 900 Вт, размер корпуса — 22,3 x 9,6 x 11,4 см. Есть три варианта цвета корпуса — белый, розовый и синий.
Из отзывов: «Работает все хорошо, пришло за 7 дней».
Массажер для тела с вращающимися головками
Цена: 1335 руб. вместо 1907 руб.
Прибор оснащен пятью вращающимися головками. Подходит для массажа в области талии, шеи, плеч, рук, бедер, бедер и голени. В комплекте идут пять насадок.
Из отзывов: «Аппарат огонь, особенно черная насадка. Для моей больной спины это аккуратная разминка, а не выламывание костей наружу, как в других приборах».
Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3
Цена: 1320 руб. вместо 2163 руб.
Пауэрбанк со множеством разъемов и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge. Универсальный и компактный — подойдет большому количеству устройств и не займет много места в сумке.
Разъемы: один microUSB, один USB Type-C, и два USB-A. Восполняет энергию за четыре часа, а зарядить может два современных смартфона с аккумулятором 4000 мАч и две пары беспроводных наушников с 500 мАч.
Из отзывов: «Банка была заряжена на 1 светодиод. Быстрая зарядка только при использовании одного порта, сама полностью заряжается примерно часа за 2-3. Единственный минус — думала корпус будет металлический, а тут пластик, но сделано крепко и на совесть».
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