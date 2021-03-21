Время доставки — одна из главных проблем при заказе товаров на AliExpress. Решение — выбор лотов с меткой Plus. Эти товары доставляются максимум в течение 14 рабочих дней из Китая и до семи из России.Во втором случае они вообще могут быть доставлены за два дня и до двери, а не в пункт выдачи. Собрали товары с ускоренной доставкой, которые будут доставлены вам за период до 14 рабочих дней.С ней мытье стекол станет полностью безопасным. Она делится на две части — одна со щеткой крепится с внешней стороны окна, а вторая с рукояткой с внутренней. Так вам не придется высовываться из окна. Также щетка может использоваться для чистки труднодоступных мест, вроде внутренней стороны душевой кабинки.«Очиститель хороший, сделан качественно, магниты сильные. Брали для одинарных раздвижных балконных окон».С ней можно мыть полы, не окуная в ведро с водой. Вода распыляется с помощью пульверизатора, расположенного над тряпкой. Вода распыляется по нажатию на курок, расположенный на рукояти. Объем резервуара — 330 мл.Основание вращается на 360 градусов, что позволяет эффективно справляться с уборкой в труднодоступных местах — под диваном или возле ножек стола.«Отличная швабра для быстрой уборки. В емкость можно налить воду со средством для мытья пола, вообще супер. Нажимается мягко, разбрызгивает мелкими каплями и широко. Моп крепится на липучку, не считаю ни минусом, ни плюсом. Очень удобно, но наверно долго не прослужит, со временем перестанет липнуть».Массажёр с подогревом. Принцип таков: он работает с помощью 8 крутящихся голосок, расположенных по четыре с двух сторон, каждая из них греет с помощью инфракрасного излучения. Добавлены три режима работы и механизм предотвращения перегрева.Размер корпуса — 33 x 21 x 18 см. Устройство компактное, оно легко кладется в рюкзак и не утяжеляет его.«Товар хороший. Греет, меняет направление, можно регулировать скорость работы кнопкой. Кольцо-брелок для телефона в подарок».Подходит для спины и поясницы. Механика использования простейшая: разворачиваете на твердой поверхности и ложитесь. Материалы: хлопок и ПВХ.«Супер-коврик! Через 5 минут лежания на нем тепло расходится по всему телу».Устройство синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, передает данные о воде в приложение и позволяет контролировать показатели. Можно выставить четкое значение в зависимости от напитка — для кофе, молока для ребенка или пробиотиков.«Качество сборки отличное. Единственный минус — кнопки с китайскими иероглифами. Но мы просто запомнили какая что делает. Бесшумный, особенно по сравнению с Redmond SkyKettle, предупреждает о том, что вскипел, звуковым сигналом. Прослужит явно долго».Интенсивность прибора регулируется. Предусмотрены три скорости работы. На корпусе расположен удобный индикатор состояния прибора. Зеленый цвет — отпариватель находится в рабочем состоянии, красный — нагревается, голубой — остывает, градиентный — находится в режиме ожидания.Мощность — 900 Вт, размер корпуса — 22,3 x 9,6 x 11,4 см. Есть три варианта цвета корпуса — белый, розовый и синий.«Работает все хорошо, пришло за 7 дней».Прибор оснащен пятью вращающимися головками. Подходит для массажа в области талии, шеи, плеч, рук, бедер, бедер и голени. В комплекте идут пять насадок.«Аппарат огонь, особенно черная насадка. Для моей больной спины это аккуратная разминка, а не выламывание костей наружу, как в других приборах».Пауэрбанк со множеством разъемов и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge. Универсальный и компактный — подойдет большому количеству устройств и не займет много места в сумке.Разъемы: один microUSB, один USB Type-C, и два USB-A. Восполняет энергию за четыре часа, а зарядить может два современных смартфона с аккумулятором 4000 мАч и две пары беспроводных наушников с 500 мАч.«Банка была заряжена на 1 светодиод. Быстрая зарядка только при использовании одного порта, сама полностью заряжается примерно часа за 2-3. Единственный минус — думала корпус будет металлический, а тут пластик, но сделано крепко и на совесть».