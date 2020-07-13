Времяпрепровождение летом — обычно крайность: это время либо активного образа жизни, либо размеренного отдыха на даче. В обоих случаях хватает раздражающих факторов — в первом пригодятся вещи для упрощения жизни, во втором нужны те, что обеспечат вас максимальным комфортом. Собрали товары с AliEpxress для обоих сценариев.

Электрический насос

Цена: 2230 руб. вместо 3596 руб.

Подойдет для, мотоциклов, велосипедов, мячей, бассейнов. Вы не затратите сил, накачивая их, а сам компрессор легко можно положить в сумку или багажник так, чтобы он не занимал места.

Добавлен экран, показывающий давление. Емкость аккумулятора — 2000 мАч, поддерживается быстрая зарядка. Размещен светильник для удобства при малом количестве света.

Из отзывов: «Качество отличное. Есть фонарик. Устанавливается отсечка максимального давления. Накачать мячик, колесо велосипеда ну или спущенное колесо от авто до 1 атм я думаю можно. Пробовал накаченное колесо 2ат подкачать ещё, насос не качает не хватает сил. Для авто это не подойдёт. Не для авто!»

Велосипедная сумка

Цена: 1200 руб. вместо 2666 руб.

Крепится на багажник водонепроницаемая, поэтому за сохранность содержимого в дождливую погоду можно переживать. Объем масштабируемый — 10-25 л, материал — холст.

Основное назначение сумки — крепление на велосипед. Впрочем, вы сможете ее использовать и при других сценариях. В комплекте лежит плечевой ремень, поэтому вы сможете носить ее как обычную сумку.

Из отзывов: «Качество хорошее. Сумка по размеру подойдёт для коротких путешествий. Есть дополнительные сумки по бокам, которые убираются в карманы. Единственный минус, короткие липучки снизу, надо дошить».

Автомобильный надувной матрас

Цена: 1973 руб. вместо 3654 руб.

Размещается на заднем сидении автомобиля. Ткань плотная, толщина — 0,5 мм, двойные теплоизолированные швы, может использоваться в качестве стула в сложенном состоянии.

с использованием и хранением проблем возникнуть не должно. В комплекте идут насос, сумка для хранения и две подушки.

Из отзывов: «Mатрас прекрасный, поездку выдержал отлично, прыгали, бегали, спали и просто отдыхали. долгая дорога стала веселым путешествием. Через две недели по возвращению не пришлось надувать снова. насос работает, надувает и сдувает отлично. Долго мучались с детьми в дороге, но это просто великолепный матрас. Спасибо вам огромное».

Рюкзак-сумка

Цена: 663 руб. вместо 1206 руб.

Рюкзак для походов. Водонепроницаемый. Его фишка в том, что он может складываться в сумку. Так, он будет занимать меньше места. Вторая фишка рюкзака — большое количество отделений. Материал — нейлон.

Автоматическая палатка

«Складывается в маленькую сумочку. Лёгкий. Функциональный. Имеет множество карманов. Отделения большие, вместительные. Молнии двусторонние».

Цена: 7 965 руб. вместо 14 486 руб.

Двухместная палатка для путешествий. Размер — 215 х 130 х 100 см, вес 2,45 кг. В комплекте идут: внутренняя палатка, тент, 3 палаточные дуги, колышки — 12 штук, 4 оттяжки, сумка для переноски, сетчатая полка.

Из отзывов: «дуги приятно удивили качеством, все молнии работают корректно, но нашёл минус, на двери две молнии одна открывает дверь другая открывает сетку, обе молнии чёрные, что создаёт путаницу при открывания, выделите дверную молнию, другим цветом или хотя бы на собачка сделайте вязочки другого цвета, а так палаткой доволен».

Портативная акустика JBL Go 2

Цена: 1970 руб. вместо 3648 руб.

Миниатюрная колонка с доступной ценой. По длине и ширине она компактнее смартфона. Корпус защищен от воды по стандарту IPX7, это позволяет пользоваться устройством на пляже, в бассейне и даже нырять с ним.

Динамический диапазон — 100 Гц-20 кГц, добавлен разъем для наушников на 3,5 мм, порт для зарядки — microUSB. Материал корпуса — пластик.

Из отзывов: «покупкой довольны. Хороший звук, прорезиненные корпус. Берите, не пожалеете».

Портативный ланч-бокс

Цена: 1091 руб. вместо 1652 руб.

С этой штукой еда, взятая с собой, дольше сохранит свежесть. Конструкция позволяет избежать утечки воздуха. Материал — нержавеющая сталь, материал корпуса — высококачественный полипропилен, 630, 960 или 1230 мл на выбор, эффект изоляции — 3 часов.

Из отзывов: «Упакован хорошо ,в воздушный пакет. Качество хорошее, но для меня очень маленький объем. Хотелось бы побольше».

Вакуумный упаковщик еды

Цена: 1073 руб. вместо 2147 руб.

Удобная вещь для дачи. Прибор запакует уже открытые продукты. Это позволит держать еду свежей дольше, защитит от влаги, плесени и инфекции.

Из отзывов: «Я давно храню в морозилке в пакетах с икеи продукты, воздух высасывала обычной коктейльной трубочкой. Но это не 100% вакуум получался. А здесь все секунды и все готово. Меня очень порадовал именно вакуум».

Электрическая лампа от комаров

Цена: 439 руб. вместо 548 руб.

Схема работы: в темноте устройство излучает свет, на него летят комары, когда насекомое приближается к лампе, прибор засасывает его с помощью вентилятора. Устройство подключается к источнику питания по USB, совместим с розеткой, ноутбуком и прикуривателем.

Из отзывов: «В реале чуть больше чем на фото. работает без звука. ждём комариков».





