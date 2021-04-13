Впереди майские. Это время выбраться из дома — в другой город или хотя бы на природу. С собой нужно брать вещи. Если выбираться на автомобиле, то ехать придется дольше обычного. Эти товары упростят вам поездку. 

Подушки для головы и спины в авто 

Цена: от 390 руб. вместо 494 руб.

Фишка этих аксессуаров — эффект памяти. Они жесткие, но при этом повторяют форму тела. Так, скелет опирается на них, а аксессуары при этом принимают наиболее удобную для тела пользователя форму. 

Подойдут для сиденья любого автомобиля. Материал оболочки — хлопок. Есть три варианта цвета — черный, серый и зеленый.  

Автомобильный вентилятор 

Цена: 1179 руб. вместо 1709 руб.

Кондиционер для салона авто на случай если встроенный не справляется. Механика использования: вентилятор подключается к машине с помощью прикуриватель и по нажатию кнопки на корпусе начинает работать. 

Прибор миниатюрный — 26,7 х 14,5 х 9 см см. Положение регулируется на 360 градусов. Цвет черный. Предлагаются две комплектации с разной мощностью — 12 или 24 Вт.

Автомобильный пылесос 

Цена: 1263 руб. вместо 2104 руб.

Эргономичный аппарат для чистки салона. Есть две комплектации — с работой от прикуриватель и от аккумулятора. Второй более удобный, им комфортно пользоваться при чистке любой части салона. Время работы без подзарядки — 30 минут. 

Мощность — 120 Вт, хватит, чтобы справиться с труднодоступными местами. Номинальная скорость — 38 000 об/мин. 

Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3  

Цена: 1008 руб. вместо 1790 руб.

Пауэрбанк со множеством разъемов и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge. Универсальный и компактный — подойдет большому количеству устройств и не займет много места в сумке. 

Разъемы: один microUSB, один USB Type-C, и два USB-A. Восполняет энергию за четыре часа, а зарядить может два современных смартфона с аккумулятором 4000 мАч и две пары беспроводных наушников с 500 мАч. 

Мини-багаж 

Цена: 6534 руб. вместо 7439 руб. 

Диагональ багажа — 24 дюйма. В салоне автомобиля он не займет много места, также его можно взять у ручную кладь. Корпус устойчив к царапинам, есть два варианта цвета корпуса — черный или серый. 

Регулировка высоты рукоятки четырехступенчатая. Шины колес высокоэластичные, обладают амортизирующими свойствами и как следствие не шумят при контакте с твердыми поверхностями. 

Дорожная сумка 

Цена: 5555 руб.

Альтернатива предыдущему лоту, если вы не хотите багаж с колесами. Более универсальная сумка, ее можно использовать повседневно. Например, брать в спортзал.
 
Размер — 53 х 32 х 23, вес — 1,35 кг, материал — полиэстер, цвет — строгий черный. Оболочка защищена от воды, содержимое не промокнет даже под сильным дождем. Покрытие также защищено от царапин, поэтому сумка сохранит презентабельность долгое время. 

Мужская сумка на пояс 

Цена: 375 руб.

Сумка для мелких предметов, вроде внешнего аккумулятора, зарядки или наушников. Материал — , отделения три. Возможных цвета три: черный, зеленый и бежевый. 

Сумку можно использовать повседневно. С ней можно не использовать карманы брюк. Подойдет тем, кто носит хлопковые штаны, а не джинсы.  

Пищевой вакуумный упаковщик 

Цена: 1361 руб. вместо 3318 руб.

С этой штукой еда не утратит свежесть после открытия упаковки. Создайте с ее помощью новую, в такую не попадет воздух, и еда не испортится. 

Условно, открыл колбасу, убрали в упаковку с помощью вакууматора, и она в новой полноценной упаковке. В комплекте идут 10 пакетов, длина уплотнения — 30 см. 

Миниатюрный термос 

Цена: 789 руб. вместо 1316 руб.

Емкость — 260 мл. Этого достаточно, чтобы залить стандартную порцию американо или капучино, стакан при этом не займет много места в сумке и не утяжелит ее.

Размер — 14 х 6,5 см, материал корпуса — нержавеющая сталь, материал крышки — дерево, вес — около 160 г. 


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