Впереди майские. Это время выбраться из дома — в другой город или хотя бы на природу. С собой нужно брать вещи. Если выбираться на автомобиле, то ехать придется дольше обычного. Эти товары упростят вам поездку.
Подушки для головы и спины в авто
Цена: от 390 руб. вместо 494 руб.
Фишка этих аксессуаров — эффект памяти. Они жесткие, но при этом повторяют форму тела. Так, скелет опирается на них, а аксессуары при этом принимают наиболее удобную для тела пользователя форму.
Подойдут для сиденья любого автомобиля. Материал оболочки — хлопок. Есть три варианта цвета — черный, серый и зеленый.
Автомобильный вентилятор
Цена: 1179 руб. вместо 1709 руб.
Кондиционер для салона авто на случай если встроенный не справляется. Механика использования: вентилятор подключается к машине с помощью прикуриватель и по нажатию кнопки на корпусе начинает работать.
Прибор миниатюрный — 26,7 х 14,5 х 9 см см. Положение регулируется на 360 градусов. Цвет черный. Предлагаются две комплектации с разной мощностью — 12 или 24 Вт.
Автомобильный пылесос
Цена: 1263 руб. вместо 2104 руб.
Эргономичный аппарат для чистки салона. Есть две комплектации — с работой от прикуриватель и от аккумулятора. Второй более удобный, им комфортно пользоваться при чистке любой части салона. Время работы без подзарядки — 30 минут.
Мощность — 120 Вт, хватит, чтобы справиться с труднодоступными местами. Номинальная скорость — 38 000 об/мин.
Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3
Цена: 1008 руб. вместо 1790 руб.
Пауэрбанк со множеством разъемов и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge. Универсальный и компактный — подойдет большому количеству устройств и не займет много места в сумке.
Разъемы: один microUSB, один USB Type-C, и два USB-A. Восполняет энергию за четыре часа, а зарядить может два современных смартфона с аккумулятором 4000 мАч и две пары беспроводных наушников с 500 мАч.
Мини-багаж
Цена: 6534 руб. вместо 7439 руб.
Диагональ багажа — 24 дюйма. В салоне автомобиля он не займет много места, также его можно взять у ручную кладь. Корпус устойчив к царапинам, есть два варианта цвета корпуса — черный или серый.
Регулировка высоты рукоятки четырехступенчатая. Шины колес высокоэластичные, обладают амортизирующими свойствами и как следствие не шумят при контакте с твердыми поверхностями.
Дорожная сумка
Цена: 5555 руб.
Альтернатива предыдущему лоту, если вы не хотите багаж с колесами. Более универсальная сумка, ее можно использовать повседневно. Например, брать в спортзал.
Размер — 53 х 32 х 23, вес — 1,35 кг, материал — полиэстер, цвет — строгий черный. Оболочка защищена от воды, содержимое не промокнет даже под сильным дождем. Покрытие также защищено от царапин, поэтому сумка сохранит презентабельность долгое время.
Мужская сумка на пояс
Цена: 375 руб.
Сумка для мелких предметов, вроде внешнего аккумулятора, зарядки или наушников. Материал — , отделения три. Возможных цвета три: черный, зеленый и бежевый.
Сумку можно использовать повседневно. С ней можно не использовать карманы брюк. Подойдет тем, кто носит хлопковые штаны, а не джинсы.
Пищевой вакуумный упаковщик
Цена: 1361 руб. вместо 3318 руб.
С этой штукой еда не утратит свежесть после открытия упаковки. Создайте с ее помощью новую, в такую не попадет воздух, и еда не испортится.
Условно, открыл колбасу, убрали в упаковку с помощью вакууматора, и она в новой полноценной упаковке. В комплекте идут 10 пакетов, длина уплотнения — 30 см.
Миниатюрный термос
Цена: 789 руб. вместо 1316 руб.
Емкость — 260 мл. Этого достаточно, чтобы залить стандартную порцию американо или капучино, стакан при этом не займет много места в сумке и не утяжелит ее.
Размер — 14 х 6,5 см, материал корпуса — нержавеющая сталь, материал крышки — дерево, вес — около 160 г.
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«Кондиционер для салона»
Ну да, одно и тоже.🤨