AliExpress известен дичью в ассортименте товаров и странным описанием. Это очередная пачка крипоты. Товары бесполезные и безвкусные, но теперь вы захотите их купить.

Одеяло-лаваш

Вы не ошиблись - это действительно одеяло с принтом лепешки из восточных блюд. Если закутаться им, можно почувствовать себя шаурмой.

Что говорят покупатели (орфография сохранена): Заказывали самый большой размер и плед реально большой оказался :D Очень довольны качеством, ткань мягкая, но не сильно толстая. Рисунок лаваша яркий. Заказывайте, не пожалеете!)) 

Ковер-пицца

Опять еда. Да, круглый коврик по форме похож на пиццу, и дизайнеры воспользовались этим. Способа применения два: развернуть на полу как классический ковер или как плед на кровати. Этого достаточно, чтобы повергнуть гостей в шок. 

Что говорят покупатели: Очень яркий и блестящий, хороший размер, бросок, я доволен им

Кровать-банан для кошки

Кровать. Банан. Для кошки. Просто примите это как должное. Возможно, хотя бы банан вытащит вашего шерстяного из коробки от телевизора. 

Что говорят покупатели: Банан шикарен! взяла самый большой размер) все соответствует и цвет и качество) супер! спасибо большое!

Кабура под бутылку

Вдруг вам лень носить банки в руках, но хочется, чтобы они всегда была рядом. В таком случае, пояс практичнее, чем рюкзак.

Что говорят покупатели: плотненько сидит. и не на широкий ремень 

Пояс под банки с пивом

Выполнен в военном стиле. Вдруг вам лень носить банки в руках, но хочется, чтобы они всегда были рядом. В таком случае пояс практичнее, чем рюкзак. Его можно надеть на вечеринку, чтобы стать ее королем. 

Что говорят покупатели: будьте первым 

Акула-антистресс

На игрушке можно сорвать ярость, сжимая ее. В процессе из пасти акулы будет высовываться человеческая нога. 

Что говорят покупатели: от картинки отличается,на самом деле зубки и глазки прорисованы не очень ровно,но в целом милая игрушка,за такие деньги в самый раз,при нажатии на животик прикольно выпрыгивает нога из пасти.Резиновая,плотная,имеет запах 

Голова Джейсона Стетхэма

Теперь голову парня из пацанских цитатников можно поставить на полку. Будет напоминать, что волк слабее льва и тигра, но в цирке он не выступает. 

Что говорят покупатели: Выглядит как он. Очень подробно и хорошо сделано.

Попсокет-пятак

Подставка для смартфона по контуру напоминает свиной пятак. И воспользоваться этим нормально - это называется эмоциональный дизайн, когда идет игра с ассоциациями. Но все же аксессуар максимально безвкусный. 

Что говорят покупатели: Пришло в точности как на картинке , понравились

Ленивая кошка

Все, что умеет игрушка, - это лежать с усталым видом. Жизненно, да? 

Что говорят покупатели: им видимо лень писать отзывы. 

Набор: бутсы и мяч для игры в футбол пальцами

Да, набор для игры в футбол пальцами. Ну вдруг вам совсем будет нечем заняться. 

Что говорят покупатели: Играть весело. Лайфхак - надо намотать на пальцы пищевую плёнку, тогда бутсы не соскальзывают))) 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

AliExpress: можно ли заразиться коронавирусом через посылки? AliExpress: можно ли заразиться коронавирусом через посылки?

9 клонов популярных смартфонов и аксессуаров с AliExpress. Отличите от оригинала? 9 клонов популярных смартфонов и аксессуаров с AliExpress. Отличите от оригинала?

На AliExpress появились дешёвые клоны смартфонов Samsung и Huawei На AliExpress появились дешёвые клоны смартфонов Samsung и Huawei