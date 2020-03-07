AliExpress известен дичью в ассортименте товаров и странным описанием. Это очередная пачка крипоты. Товары бесполезные и безвкусные, но теперь вы захотите их купить.

Вы не ошиблись - это действительно одеяло с принтом лепешки из восточных блюд. Если закутаться им, можно почувствовать себя шаурмой.

Что говорят покупатели (орфография сохранена): Заказывали самый большой размер и плед реально большой оказался :D Очень довольны качеством, ткань мягкая, но не сильно толстая. Рисунок лаваша яркий. Заказывайте, не пожалеете!))

Опять еда. Да, круглый коврик по форме похож на пиццу, и дизайнеры воспользовались этим. Способа применения два: развернуть на полу как классический ковер или как плед на кровати. Этого достаточно, чтобы повергнуть гостей в шок.

Что говорят покупатели: Очень яркий и блестящий, хороший размер, бросок, я доволен им

Кровать. Банан. Для кошки. Просто примите это как должное. Возможно, хотя бы банан вытащит вашего шерстяного из коробки от телевизора.

Что говорят покупатели: Банан шикарен! взяла самый большой размер) все соответствует и цвет и качество) супер! спасибо большое!

Вдруг вам лень носить банки в руках, но хочется, чтобы они всегда была рядом. В таком случае, пояс практичнее, чем рюкзак.

Что говорят покупатели: плотненько сидит. и не на широкий ремень

Выполнен в военном стиле. Вдруг вам лень носить банки в руках, но хочется, чтобы они всегда были рядом. В таком случае пояс практичнее, чем рюкзак. Его можно надеть на вечеринку, чтобы стать ее королем.

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На игрушке можно сорвать ярость, сжимая ее. В процессе из пасти акулы будет высовываться человеческая нога.

Что говорят покупатели: от картинки отличается,на самом деле зубки и глазки прорисованы не очень ровно,но в целом милая игрушка,за такие деньги в самый раз,при нажатии на животик прикольно выпрыгивает нога из пасти.Резиновая,плотная,имеет запах

Теперь голову парня из пацанских цитатников можно поставить на полку. Будет напоминать, что волк слабее льва и тигра, но в цирке он не выступает.

Что говорят покупатели: Выглядит как он. Очень подробно и хорошо сделано.

Подставка для смартфона по контуру напоминает свиной пятак. И воспользоваться этим нормально - это называется эмоциональный дизайн, когда идет игра с ассоциациями. Но все же аксессуар максимально безвкусный.

Что говорят покупатели: Пришло в точности как на картинке , понравились

Все, что умеет игрушка, - это лежать с усталым видом. Жизненно, да?

Что говорят покупатели: им видимо лень писать отзывы.

Да, набор для игры в футбол пальцами. Ну вдруг вам совсем будет нечем заняться.

Что говорят покупатели: Играть весело. Лайфхак - надо намотать на пальцы пищевую плёнку, тогда бутсы не соскальзывают)))





