Устройства недостаточно удобны без аксессуаров. Подставки, переходники, зарядки — от них зависит ваши впечатления от пользования.

Собрали несколько удобных и надежных аксессуаров для устройств с AliExpress.

Зарядка с четырьмя разъемами

Цена: 956 руб. вместо 1367 руб.

Адаптер с четырьмя разъемами. С ним вы сэкономите три места на удлинителе или вовсе обойдетесь без него. Один разъем — USB-C, три других — USB-A.

Стандарт — Qualcomm Quick Charge 3.0, подойдет смартфонам Xiaomi, Samsung и Google Pixel. Максимальная мощность зарядки — 48 Вт. Если устройство не поддерживает его, то оно будет заряжаться с максимально допустимой мощностью, не переживайте. Корпус противоударный.

Шторка для закрытия веб-камеры

Цена: 56 руб. вместо 72 руб.

Если вы беспокоитесь насчет приватности, шторка подойдет вам лучше, чем пластырь. Это более эстетичное решение, и от нее не остается клея на корпусе. Шторка прикрепляется с помощью специального клея, от которого легко избавиться.

Толщина шторки — 0,7 мм. Это допустимое значение, она не давит на стекло, и экран не выйдет из строя. Цвет черный, поэтому аксессуар не будет бросаться в глаза, материал — пластик.

Переходник с USB-C на USB-A

Цена: 32 руб. вместо 64 руб.

К сожалению, ноутбуки срисовали с Apple отказ от USB-A. Его нет, например, в Huawei MateBook 13. А если разъем есть, то скорее всего он один. Решение проблемы — переходник.

Это недорогая и миниатюрная модель. Размер — 1,8 х 0,8 х 1,9 см. Она не будет сильно выпирать из корпуса и выделяясь внешне. Подойдет для подключения мыши или флешки.

Подставка для монитора с USB-разъемами

Цена: 1707 руб. вместо 2134 руб.

Алюминиевый аксессуар для рабочего стола. Цвет белый, размер — 55 x 16,8 x 5 см. С нейтральный цветом и миниатюрными габаритами он совершенно не бросается в глаза. Стоит на ножках, под нее можно задвинуть клавиатуру, пока не работаете с ней, или смартфон.

Фишка подставки — разъемы USB-A, их 4 штуки. С ним вам не нужен переходник. Питание — от розетки, длина провода — 146 см. Вилка — европейского стандарта.

Подставка-органайзер для монитора

Цена: 1137 руб. вместо 1516 руб.

Еще одна подставка, но для других задач — хранения вещей. Тетради и блокноты можно положить под нее, зарядки, ручки, карандаши, стикеры — в специальные отделения. Всего их четыре.

Материал корпуса — дерево. Доступны четыре цвета на выбор, чтобы аксессуар органично вписывался в интерьер: бежевый, коричневый, черный, розовый.

Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 3 Pro

Цена: 2969 руб. вместо 3711 руб.

Универсальный пауэрбанк. Фишки две — емкость и совместимость с ноутбуком. А лэптопы могут заряжать далеко не все внешние аккумуляторы.

Разъема три — один USB-C и два USB-A. Мощность — 45 Ватт. Компромисс — размеры пауэрбанка. Габариты — 153,5 х 73,5 х 27, мм. Вы точно не положите его в карман. Но для длительных поездок и ношения в рюкзаке аксессуар отличный.

Ультратонкий рюкзак

Цена: 3283 руб. вместо 7461 руб.

Ультралегкий и тонкий. Вес — 0,7 кг, толщина — 3 дюйма. Максимальная диагональ экрана ноутбука — 15,6 дюйма, емкость — 20 литров, в плечевой ремень добавлен слот для банковских и проездных карт.

Материалы — нейлон и полиэстер, цвет рюкзака черный. Корпус водонепроницаемый, можете не беспокоиться за содержимое под дождем.

Кисточка для чистки наушников

Цена: от 26 руб. вместо 128 руб.

Наушники загрязняются быстрее любых других гаджетов. Вместе с этим они сильнее других привлекают внимание. Кисточки лишат вас проблемы и позволят приводить наушники и кейс в порядок.

Материал — пластик. Подойдут для AirPods и других беспроводных наушников с зарядным кейсом. Доступны несколько комплектаций, в зависимости от них к кисточке идут карандаши для чистки углов и тряпочка.





