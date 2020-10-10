Новые выходные — новая подборка полезных лотов с AliExpress. На этот раз вы увидите практичные или просто интересные товары для дома. Они сделают жизнь проще или просто удивят.

Щетка для пыли с длинной ручкой

Цена: 646 руб. вместо 1267 руб.

Предназначена для чистки труднодоступных мест. Например, под диваном. Длина щетки — 42 см, общая длина вместе с ручкой — 1 метр. Тряпочка идет в комплекте.

Из отзывов: Очень довольна покупкой, прекрасное качество, сразу оgробовала в деле, под всеми комодами и за шкафами прошлась. Чехлы сшиты аккуратно, держатся на щетке хорошо, пыль на ткань цепляется хорошо, стираются легко. Удобно, что держатель в комплекте.

Насадка для крана с подсветкой

Цена: от 152 руб. вместо 202 руб.

С ней струя из крана будет цветной. Всего их семь: красный, желтый, сиреневый, синий, голубой, зеленый. Цвета можно переключать. Материал насадки — АБС-пластик.

Из отзывов: Классная вещь, хорошо работает. Мне пришлось купить переходник для моих раковин, но это было несложно.

Светящийся плинтус

Цена: 255 руб. вместо 350 руб.

Это клейкая светящаяся лента. Длина — 4 метра, толщина — 2 см, материал — поливинилхлорид. Можно наносить на любые гладкие и чистые поверхности: стены, двери, окна, шкаф и так далее. Не оставляет следов после снятия.

Из отзывов: лента отличная, светится хорошо. Полежала 15 минут в открытом виде, я ее сфоткала в темной ванной, посмотрите на результат. Светится отлично. Брала на пробу, чтобы приклеить в темном коридоре. Буду заказывать ещё.

Держатель для зубных щеток

Цена: 921 руб. вместо 1462 руб.

Держатель легко крепится к любым поверхностям. Есть диспенсер для зубной пасты, также можно прикрепить бритвы. К заказу доступен в двух вариантах. Материал — пластик.

Помимо этого, держатель подсвечивается. Удобно пользоваться в темноте или при низкой яркости в помещении. Кроме того, она излучает ультрафиолет, убивающий бактерии.

Из отзывов: Очень интересная штучка. Хорошее дополнение к интерьеру ванной комнаты. Товар соответствует описанию, качество сборки хорошее, электроника работает, диспенсер корректно дозирует зубную пасту.

Неопрокидываемая кружка Xiaomi Fiu

Цена: 1479 руб. вместо 1783 руб.

Эта кружка сохраняет температуру напитка и не позволяет ему разлиться даже в случае падения. Крышка плотно прилегает к краям, поэтому содержимое не разольется. Днище крепится на поверхность с помощью присоски, на которой расположена кружка, поэтому опрокинуть ее почти невозможно.

Емкость кружки — 470 мл, вес — 320 г, размер — 96,5 х 142,2 х 141 мм, материал изнутри — нержавеющая сталь, материал корпуса с внешней стороны — АБС-пластик.

Насадка для крана с регулируемой струей

хорошее качество, прилипает к любой поверхности.

Цена: 301 руб. вместо 396 руб.

Прибор для экономии воды. Предусмотрены три режима работы, вращается на 360 градусов, материал — пластик, размер — 85 х 50 мм.

Из отзывов: отличная насадка, три режима, цена и качество сказка, рекомендую. до это была другая насадка, даже в подмётки не годиться.

Ортопедическая подушка

Цена: 877 руб. вместо 1595 руб.

Эргономичная подушка с гелевым наполнителем. Обладает эффектом памяти и повторяет контуры вашей шеи и головы, не давая им затекать. При этом подушка всегда прохладная за счет геля, ее не придется постоянно взбивать и перекладывать.

Доступны четыре размера: S (50 x 30 x 8,5 см), M (50 x 30 x 10,7 см), L (60 x 30 x 10,8 см) и M1 (37 x 54 x 11 см).

Из отзывов: Классная подушка. Мягкая, приятная для головы. Быстро принимает первоначальную форму. Размеры соответствуют. Сшито красиво и аккуратно. На наволочке присутствует эмблема фирмы. Доставка 17 дней

Прибор для чистки лица Xiaomi JORDAN & JUDY

Цена: 581 руб. вместо 842 руб.

Ультразвуковой инструмент для глубокой очистки лица, включаете и водите, подходит для проблемной кожи. Питание от аккумулятора.

Из отзывов: Отличная штука! У меня комбинированная кожа и расширенные поры. Попробовала у подруги, и решила заказать себе. Cпасает от лишнего блеска, поры немного сужает и очищает.

Электромассажер для ног JinKaiRui

Цена: 4588 руб. вместо 9176 руб.

Доступны разные режимы вибрации, инфракрасный подогрев для оздоровления, массаж шиацу. Стильный дизайн, к заказу доступен в 6 вариациях. Предусмотрены шесть вариантов дизайна.

Из отзывов: своих денег стоит однозначно! Все в семье им пользуются, всем нравится. Недостатки не очень существенные - нет пульта, поэтому приходится наклоняться, и шнур сети находится спереди, что неудобно, лучше бы сбоку был.

Электрическая линейка Xiaomi DUKA

Цена: 1009 руб. вместо 2019 руб.

Измерительный прибор с ЖК-дисплеем. В отличие от обычной линейки может мерить изгибы, цилиндры и так далее. При этом, ее не нужно придерживать, как рулетку.

Диагональ экрана — 1,8 дюйма, тип матрицы — ЖК. Устройство портативное, емкость аккумулятора — 200 мАч, разъем — Type-C.

Из отзывов: Отличная точная рулетка! Пришлось повозиться с переключением на сантиметры. В инструкции вообще этого нет, как и на видео в интернете. Поэтому нашёл методом тыка. Нужно при включении одновременно зажать центральную и правую кнопки. Через 5 секунд после нажатия появится надпись boot. И правой кнопкой можно выбрать сантиметры.





