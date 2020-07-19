AliExpress известен странными товарами. Одни практичны, но выглядят нелепо, у других предназначение нуждается в осмыслении.

Собрали нелепые товары второго типа. Они кажутся бесполезными и безвкусными, но их покупают и пишут восторженные отзывы.

Толстовка с принтом лапши

Цена: от 903 руб.

Понятия не имеем, зачем она нужна, но вот одежда с 3D-принтом еды или математических вычислений. Доступны 5 вариантов: лапша быстрого приготовления, пицца, картофель фри, физические формулы или канцелярские изделия.

Принт напечатан с двух сторон, капюшона нет, молнии нет, воротник классический. Материал - полиэстер и спандекс, 6 размеров на выбор, самый большой — L.

Из отзывов: «Отличная толстовка! Качество рисунка и толстовки очень хорошие».

Тапки-хлеб

Цена: от 704 руб.

Зимние домашние тапки с принтом хлебобулочных изделий. 5 размеров на выбор, 4 цвета. Материал подошвы - этиленвинилацетат, обивка — текстиль, подкладка — короткий плюш.

Из отзывов: «Качество хорошее».

Подушка-собака

Цена: 551 руб.

Полностью повторяет силуэт домашнего животного, поэтому если не приглядываться, то можно спутать с собакой. Подойдет и как элемент интерьера, и как детская игрушка. Наволочка съемная, моющаяся, наполнитель — хлопок, высота — 50 см.

Из отзывов: «Собакен выглядит как настоящий. Без запаха и торчащих ниток».

Надувной костюм динозавра

Цена: от 1503 руб.

Детский надувной костюм для хеллоуина и других праздников. Материал — полиэфирная ткань, 8 вариантов расцветки. В комплекте идет насос для надувания костюма.

Подушка-сигарета

«плохо прочитал и заказал случайно детский размер. А так всё хорошо, работает как надо».

Цена: 313 руб.

Размер — 50 см, материал — хлопок. Судя по описанию, товар предназначен в частности для тех, кто бросает курить. Как именно это поможет сделать подушка, похожая на сигарету, которая постоянно лежит на видном месте и напоминает о вредной привычке, непонятно.

Из отзывов: «Хорошее качество».

Манекен голубя

Цена: 673 руб.

Совершенно неясно, для чего он нужен. Но он прямо как настоящий по размерам и окраске.

Из отзывов: «Все хорошо».

Костюм с мышцами

Цена: 9121 руб.

Костюм с рисунком мышечной ткани человека. Надевается как комбинезон. Материал — спандекс. Куда его можно надеть, думайте сами.

Из отзывов: «Я только что получил костюм, он потрясающий. Он стоит каждого доллара. Продавец очень коммуникабельный».

Серьги-таблетки

Цена: от 73 руб.

Аксессуар в форме таблеток. В комплекте идут серьги разных формы и цветов. Материал — сплав и дерево, цвета — розовый и синий, размер — 6 х 4 см.

Из отзывов: «Очень быстрая доставка в МО — ровно две недели. Очень милая и качественная бижутерия. Думала, правда, что они поменьше будут, но все равно неплохие».

Парик льва для кота

Цена: от 142 руб.

Грива для домашнего животного, чтобы внешне он казался хищником. Материал — искусственный войлок, цвет коричневый, вес 50 г.

Из отзывов: «Кот доволен. Соседские коты в ужасе».





