AliExpress известен странными товарами. Одни практичны, но выглядят нелепо, у других предназначение нуждается в осмыслении.
Собрали нелепые товары второго типа. Они кажутся бесполезными и безвкусными, но их покупают и пишут восторженные отзывы.
Толстовка с принтом лапши
Цена: от 903 руб.
Понятия не имеем, зачем она нужна, но вот одежда с 3D-принтом еды или математических вычислений. Доступны 5 вариантов: лапша быстрого приготовления, пицца, картофель фри, физические формулы или канцелярские изделия.
Принт напечатан с двух сторон, капюшона нет, молнии нет, воротник классический. Материал - полиэстер и спандекс, 6 размеров на выбор, самый большой — L.
Из отзывов: «Отличная толстовка! Качество рисунка и толстовки очень хорошие».
Тапки-хлеб
Цена: от 704 руб.
Зимние домашние тапки с принтом хлебобулочных изделий. 5 размеров на выбор, 4 цвета. Материал подошвы - этиленвинилацетат, обивка — текстиль, подкладка — короткий плюш.
Из отзывов: «Качество хорошее».
Подушка-собака
Цена: 551 руб.
Полностью повторяет силуэт домашнего животного, поэтому если не приглядываться, то можно спутать с собакой. Подойдет и как элемент интерьера, и как детская игрушка. Наволочка съемная, моющаяся, наполнитель — хлопок, высота — 50 см.
Из отзывов: «Собакен выглядит как настоящий. Без запаха и торчащих ниток».
Надувной костюм динозавра
Цена: от 1503 руб.
Детский надувной костюм для хеллоуина и других праздников. Материал — полиэфирная ткань, 8 вариантов расцветки. В комплекте идет насос для надувания костюма.Из отзывов: «плохо прочитал и заказал случайно детский размер. А так всё хорошо, работает как надо».
Подушка-сигарета
Цена: 313 руб.
Размер — 50 см, материал — хлопок. Судя по описанию, товар предназначен в частности для тех, кто бросает курить. Как именно это поможет сделать подушка, похожая на сигарету, которая постоянно лежит на видном месте и напоминает о вредной привычке, непонятно.
Из отзывов: «Хорошее качество».
Манекен голубя
Цена: 673 руб.
Совершенно неясно, для чего он нужен. Но он прямо как настоящий по размерам и окраске.
Из отзывов: «Все хорошо».
Костюм с мышцами
Цена: 9121 руб.
Костюм с рисунком мышечной ткани человека. Надевается как комбинезон. Материал — спандекс. Куда его можно надеть, думайте сами.
Из отзывов: «Я только что получил костюм, он потрясающий. Он стоит каждого доллара. Продавец очень коммуникабельный».
Серьги-таблетки
Цена: от 73 руб.
Аксессуар в форме таблеток. В комплекте идут серьги разных формы и цветов. Материал — сплав и дерево, цвета — розовый и синий, размер — 6 х 4 см.
Из отзывов: «Очень быстрая доставка в МО — ровно две недели. Очень милая и качественная бижутерия. Думала, правда, что они поменьше будут, но все равно неплохие».
Парик льва для кота
Цена: от 142 руб.
Грива для домашнего животного, чтобы внешне он казался хищником. Материал — искусственный войлок, цвет коричневый, вес 50 г.
Из отзывов: «Кот доволен. Соседские коты в ужасе».
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