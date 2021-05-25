С развитием науки и технологии люди пересмотрели своё отношение к жизни и стараются окружать себя максимально умными и продвинутыми устройствами, которые упрощают ежедневный быт. Прогресс затронул и такую категорию товаров, как пылесосы — развитие технологий сделало домашнюю уборку простым и приятным занятием.
Не так давно компания Redkey выпустила революционный продукт — складной беспроводной вакуумный пылесос Redkey F10. Он лёгкий, удобный и всасывает до 99,97% частичек пыли, то есть настолько эффективный, что подходит для повседневного использования и удовлетворяет нужды большинства потребителей.
Беспроводной вакуумный пылесос Redkey F10 максимально удобен в обращении, благодаря складной конструкции, и при хранении занимает очень мало места. Такая конструкция также позволяет убирать пыль даже из труднодоступных мест — там, где не справляются другие пылесосы. Существует множество способов производить уборку напольных поверхностей в помещении, однако вакуумный пылесос очищает пол и различные покрытия очень быстро и эффективно, не оставляя каких-либо следов. Нет необходимости использовать чистящие средства, которые в большинстве своём вредны и могут причинить ущерб здоровью, особенно детей и животных. Вакуумный пылесос — наилучший выбор для тех, кто заботится о себе и своих близких. Различные правительственные организации, такие как Еврокомиссия и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, рекомендуют ограничить использование гигиенических химических веществ для уборки пола в жилых помещениях. Именно поэтому всё большим спросом пользуются вакуумные пылесосы, которые производят чистку без химикатов.
В беспроводном вакуумном пылесосе Redkey F10 используется умная сенсорная система, благодаря которой мощность всасывания автоматически регулируется в зависимости от количества пыли и грязи на полу. Это, в свою очередь, позволяет более эффективно использовать заряд аккумулятора и значительно продлевает время автономной работы пылесоса. Его энергоэффективность, то есть отношение ёмкости аккумулятора к объёму собираемого мусора, примерно на 35-40% выше, чем у других аналогичных устройств. Складной дизайн придётся по вкусу пользователям в возрасте, поскольку они смогут настроить высоту пылесоса таким образом, чтобы использовать его максимально комфортно, совершенно не уставая в процессе приборки. Перед инженерами Redkey стояла задача сделать так, чтобы этот пылесос не только эффективно убирал пыль и мусор, но и был комфортен в повседневном использовании — и они справились с этой задачей.
Пользователи ценят беспроводной вакуумный пылесос Redkey F10 за высокую мощность всасывания, комфорт использования и надёжность сборки. Этот пылесос анализирует количество, которое ему нужно поглотить, в зависимости от этого меняет положение элементов внутри щётки и регулирует силу всасывания. Пятискоростная системы позволяет вручную настраивать мощность работы, что значительно продлевает автономность при ежедневной уборке, когда требуется убирать не так много пыли. Благодаря беспроводному дизайну и низкому весу, пылесос легко перемещать по комнате и переносить из одного помещения в другое. Мощность всасывания Redkey F10 составляет 23 000 Па, чего вполне достаточно для домашнего использования в большинстве семей. Тесты, проведённые независимыми блогерами и обзорщиками, показали, что этот пылесос легко собирает с пола почти всю пыль и даже относительно крупные частички, вроде рассыпанного по полу корма для животных.
Redkey F10 пополнил ассортимент беспроводных вакуумных пылесосов и пользуется довольно большим спросом, благодаря удачному дизайну и набору высокотехнологичных возможностей. Очевидно, что эта модель станет одной из наиболее востребованных на рынке в 2021 году.
Узнать больше о продукции компании Redkey можно на её сайте и страницах в соцсетях:
Официальный сайт: https://www.redkey.cc
Facebook: https://www.facebook.com/RedkeyOfficial/
Twitter: https://twitter.com/OfficialRedkey
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Чет про такой бренд я не слышал