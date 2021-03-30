Lydsto R1 (2700 Па)

Roborock S6max V (2500 Па)

iRobot i7 (2200 Па)

ECOVACS T8AIVI (1500 Па)

Ecovacs T8AIVI — 175 мин

Lydsto R1 — 150 мин

Roborock S6max V — 150 мин

iRobot i7 — 75 мин







В последние годы почти во всех сферах жизни начал применяться искусственный интеллект. Производители роботов-пылесосов не остались в стороне — они добавляют своим устройствам поддержку ИИ для того, чтобы упростить процесс уборки и сделать его максимально эффективным как в маленьких квартирах, так и больших домах.Как и любая другая техника, роботы-пылесосы постоянно совершенствуются, инженеры добавляют в них возможности, которые раньше были недоступны — всё это ради того, чтобы уборка не доставляла хлопот и не воспринималась как нечто неприятное и «грязное», хотя она и сопряжена с избавлением от пыли и прочих загрязнений.С недавних пор в роботах-пылесосах стали появляться функции, полностью исключающие контакт человека с собранными в пылесборник частицами: робот чистит пол, а затем подъезжает к станции и сбрасывает «мусор» в специальный отсек, а человеку остаётся лишь периодически выбрасывать мешочек с пылью, при этом он может быть полностью защищён от вирусов, микробов, бактерий и микроскопических паразитов, благодаря дезинфекции с использованием ультрафиолетового излучения и ионизации. Не нужно вручную вынимать пылесборник из пылесоса, вытряхивать пыль, старясь не вдохнуть её в себя, мыть пылесборник, сушить его и вставлять обратно в пылесос.Советуем вам присмотреться именно к таким моделям — с функцией самостоятельной очистки, хотя в наше сравнение для большего разнообразия была включена одна модель без такой возможности. Одни из самых востребованных и актуальных моделей на сегодняшний день — iRobot i7, Ecovacs T8AIVI, Lydsto R1 и Roborock S6max V.Среди этих четырёх моделей три обладают коллектором, в который пылесос сбрасывает пыль. Объём коллектора варьируется от 2,5 до 3 литров, чего хватит на несколько недель ежедневной уборки в обычной среднестатистической квартире. Выбрасывать пакет с пылью придётся примерно раз в месяцИмейте в виду, что iRobot i7 и Ecovacs T8AIVI в стандартной комплектации поставляются без коллектора пыли, придётся покупать его отдельно (примерно за 250 долларов) или искать пылесос с расширенной комплектацией. Среди пылесосов из этого сравнения лишь Lydsto R1 поставляется по умолчанию с коллектором для пыли.Качество приборки, которое способен обеспечить пылесос, складывается из нескольких факторов. Среди них мощность всасывания, которая напрямую зависит от мощности мотора тип щётки и способ очистки пола (сухой или влажный).Мощность мотора:iRobot i7 обладает особой конструкцией, сочетающей в себе сбор пыли и мусора с помощью комбинации вращающихся щёток и резиновой щётки, которая плотно прижимается к поверхности. В остальных трёх моделях используется более простая конструкция, но и их щётки могут с лёгкостью проникать в труднодоступные места, вычищая оттуда грязь.У пылесосов с поддержкой влажной уборки сразу за щётками и вырезом для сбора грязи располагается специальная тряпочка, на которую из специальной ёмкости подаётся вода или жидкое средство для уборки. Сначала пылесос собирает грязь щётками, а затем протирает пол, делая его ещё чище.Ecovacs T8AIVI поддерживает разные режимы влажной уборки, в том числе с протиркой пола насухо. Этот режим пригодится вам, если у вас ламинат, который нельзя оставлять намоченным.Lydsto R1 и Roborock S6max V оснащены электронными контроллерами подачи воды, благодаря чему пылесос производит влажную уборку, не оставляя за собой влажный след. Кроме того, в Lydsto R1 можно настраивать уровень подачи воды в зависимости от материала, из которого сделан пол, а функция определения ковра позволяет автоматически снизить подачу воды на то время, когда производится чистка коврового покрытия.iRobot i7 не оснащён поддержкой влажной уборки. Если эта возможность для вас важна, воздержитесь от его приобретения.Некоторые пользователи жалуются, что их пылесосы бегут к зарядной станции, не завершив до конца уборку. Это особенно актуально для моделей с влажной уборкой, поскольку подача воды и протирка пола тряпкой потребляют дополнительную энергию. Поэтому стоит выбирать такой пылесос, заряда которого с запасом хватит на уборку вашей квартиры.Заявленное время работы:Аутсайдер здесь всего один, а три оставшиеся модели вполне справятся с уборкой даже большой квартиры.Чем лучше робот-пылесос ориентируется в пространстве, тем эффективнее он чистит пол — не упускает ни один сантиметр и, наоборот, не ездит по одному и тому же месту по несколько раз. Для навигации используются различные технологии, иногда в комбинации друг с другом.В Lydsto R1 реализована лазерная технология SLAM и интегрированный алгоритм Lysmart V5 для автономного позиционирования, навигации и построения карты. iRobot i7 задействует визуальную технологию SLAM, рисуя карту помещения, а Ecovacs T8AIVI Roborock S6max V полагаются на комбинацию лазерной и визуальной технологии SLAM, периодически перестраивая карты помещения, что позволяет им избегать препятствия на своём пути и чистить пол там, где это возможно.Последний, но немаловажный аспект — цена. iRobot i7 и Ecovacs T8AIVI продаются примерно по 550 долларов без учёта стоимости коллектора пыли, Roborock S6max V обычно стоит 669 долларов, а Lydsto R1 можно приобрести всего за 350 долларов, причём коллектор пыли включён в стандартную комплектацию.Несомненно, все рассмотренные нами модели достойны внимания и обладают своими преимуществами. iRobot i7 и Ecovacs T8AIVI производятся признанными по всему миру брендами с давней историей, а в Roborock S6max V реализованы инновационные технологии. Lydsto R1 можно посоветовать тем, кто не желает переплачивать за бренд, но в то же время хочет получить устройство, которое ни в чём не уступает более дорогим экземплярам.