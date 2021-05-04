





На сайте организации Bluetooth SIG, занимающейся сертификацией использования технологии Bluetooth на различных устройствах, обнаружено упоминание нового гаджета Google. И это было бы рядовым событием, не заслуживающим особого внимания, если бы не одна особенность.Устройство называется Google Home Hub, а в качестве операционной системы в нём используется Fuchsia — это платформа, которую Google разрабатывает и тестирует уже несколько лет. Разработчикам даже доступно её техническое описание и различные утилиты для работы с ней, однако до сих пор не было выпущено ни одного коммерческого продукта, в котором она бы использовалась.Очевидно, что Google Home Hub — новая модель гибрида умной колонки и планшета. Google выпускает такие гаджеты с 2018 года, но до сих пор в них использовался Android. По замыслу компании, Google Home Hub — центр развлекательной системы с поддержкой голосового ассистента и возможностью управления устройствами умного дома.Новая модель Google Home Hub уже прошла сертификацию, а операционная система Fuchsia, используемая в этой модели, носит номер 1.0. Из этого можно сделать вывод, что новинка уже готова к производству, скоро будет представлена и появится в продаже. Не исключено, что Google представит её накануне или на открытии конференции для разработчиков I/O, которая будет проходить в этом году с 18 по 21 мая.Fuchsia — модульная операционная система, которая может применяться на любых видах устройств (гаджеты умного дома, носимая электроника, мобильные устройства, ноутбуки, компьютеры и т. п.) Производители смогут выбирать только те компоненты операционной системы, которые задействуются в конкретном устройстве, что позволяет увеличить безопасность и оптимизировать расход памяти и других ресурсов.