





IKEA опубликовала в инстаграме тизер новой линейки продуктов Symfonisk, которые создаются в сотрудничестве с производителем акустики Sonos. Информация об этих новинках IKEA была замечен в документации, поданной в Федеральное агентство связи США.Как выяснил The Verge, одним из совместных продуктов IKEA и Sonos станет обновлённая модель прикроватной лампы — между основанием и светильником встроена умная беспроводная колонка Sonos. Вероятно. Колонка будет поддерживать голосовое управление и сможет включать и выключать освещение по команде или расписанию, а также регулировать яркость и цветовую температуру. Ожидается, что этот светильник будет стоить около 179 долларов.IKEA также планирует выпустить настенную декорацию со встроенной акустикой Sonos. Как она будет выглядеть, неизвестно, но можно предположить, что компания подготовит несколько вариантов дизайна для помещений, оформленных в различных стилях.IKEA и Sonos уже сотрудничали в рамках линейки Symfonisk. К примеру, они выпустили настенную колонку, которую можно использовать в качестве полки.Очевидно, что акустику Sonos, встроенную в интерьерные продукты IKEA, можно будет использовать в связке с другими колонками Sonos, расширяя звуковое пространство при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Ей также можно будет пользоваться отдельно, управляя воспроизведением с помощью смартфона или встроенного голосового помощника.