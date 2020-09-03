Philips анонсировала новую подсветку Hue, которую можно установить на задней панели телевизора, чтобы она могла светиться в соответствии с происходящем на экране. В линейке Hue уже имеется несколько световых полос, новинка получила название Hue Play. Она может отображать различных цвета на разных сегментах полосы, в то время как предыдущие версии ограничивались только одним цветом. Это должно обеспечить эффект погружения при установке подсветки на телевизор.
Чтобы новинка правильно заработала и синхронизировалась с изображением придется докупить дополнительное оборудование. Понадобится Hue Bridge и специальный блок синхронизации Philips Hue Play HDMI для использования с телевизоров, а для подключения к монитору необходимы Hue Bridge и приложение Philips Hue Sync.
Компания Signify, производящая систему Hue, несколько лет продвигает освещение, которое интегрируется с развлечениями. Идея заключается в том, чтобы сделать фильмы, телешоу и видеоигры более захватывающими за счет освещения в комнате и вокруг экрана, которое дополняет происходящее.
Градиентная световая полоса будет доступна для телевизоров с диагональю от 55 до 85 дюймов, а её стоимость составит от 200 до 240 долларов. Продажи стартуют 16 октября в США.
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Может, конечно, только мне так повезло. Но с Android на ящике я зарёкся.
Теперь LG бюджетный и работает как часы, всё удобно, достаточно быстро.
А подсветка точно больше для меня не аргумент, чтобы ради неё так мучаться.
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