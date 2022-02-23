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На AliExpress началась распродажа «Встречаем весну». В ее рамках на товары действуют скидки до 70%. Собрали для вас восемь привлекательных лотов.Промокоды, позволяющие увеличить скидку:Роторная бритва. Удаление или укорачивание волос осуществляется с помощью трех головок, повторяющих контуры лица. Прибор исключает повреждения благодаря конструкции и позволяет ухаживать за бородой, придавая ей нужную форму.К плюсам устройства относится его автономность. Одного заряда хватает на 22 дня при ежедневном использовании по две минуты. Защищена от воды по стандарту IPX7 – можно мыть под струей воды.Особенность аксессуара — автоотжим. Потяните рукоятку на себя, тряпка на швабре скрутится и отожмется. Получается быстрее, чем в обычных швабрах, и руки пачкать не нужно.Швабра вращается вокруг рукоятки. Это позволяет эффективно убираться в труднодоступных местах, например, под диваном вокруг ножек.Аксессуар для одежды и мягкой мебели, позволяющий им дольше сохранять товарный вид. Он удаляет катышки, которые появляются со временем, и одежда или мебель снова смотрятся как новые.Кроме того, он поможет вам, если у вас дома есть собака или кошка. Водите его по покрытию, и он эффективно собирает шерсть.Лед можно использовать для добавления в напитки. Механика простейшая: наливаете воду в формочки, кладете в морозилку и ждете, пока она затвердеет.Из особенностей — удобный способ извлечения льда. Надавите на формочку, и он будет высыпаться в стакан, руки при этом вы не намочите и не примените лишних усилий.Этот аксессуар позволит нарезать арбуз сразу кубиками. Не нужно разрезать его полностью. Достаточно поделить на две половины, а затем задействовать этот прибор, что упростит процесс.Есть два его вида — один делит сердцевину арбуза на классические дольки, а второй на кубики.Органайзер, позволяющий освободить место на подставке над раковиной. Легко крепится к любым поверхностям.Важно: он излучает ультрафиолет, убивающий бактерии. Так что, держатель не только хранит щетки в одном месте, но и дезинфицирует их.Элемент интерьера, позволяющий работать за ноутбуком, лежа на кровати, и при этом не ставить его на колени. Так вы снимаете с себя нагрузку.Столик на колесиках. Его можно перевозить по всей квартире, он не оставит следов на полу. Под ним есть полка для журналов. На нее можно также поставить ноги, если вы работаете, сидя на стуле.Прибор автоматический и при этом беспроводной. Это позволяет пользоваться им вдали от розетки, например, в дороге. К плюсам относится автономность — кофемолку можно заряжать один раз в неделю при стандартной нагрузке.Фишка устройства — ручка для контроля толщины кофейных зерен, с ее помощью можно контролировать толщину нужных молотых кофейных капсул.