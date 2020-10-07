Philips Hue

Компания Signify расширила ассортимент Philips Hue в России. 6 октября в продаже появятся новые продукты системы: стартовый набор для классического освещения Philips Hue, отдельные лампы и новые модели светильников Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris. Последний будет доступен в лимитированной версии с новым дизайном.  

С июня 2020 года на сайтах shop.philips.ru, Ozon и «Беру» начали продаваться стартовые наборы Philips Hue для цветного освещения, светильники Philips Hue Go и Philips Hue Play. С октября 2020 года ассортимент Philips Hue, включая новые продукты, появится и в офлайн-магазинах — «Технопарк», re:Store и OBI, которые представлены в крупных городах России. 

«В этом году люди пересмотрели важность правильной атмосферы и уюта в доме, а также функциональности интерьера. По этой причине россияне все чаще интересуются устройствами для „умного“ дома, в частности — „умным“ освещением, — говорит Эрик Бенедетти, генеральный директор Signify в России и СНГ. Мы рады представить новые решения Philips Huе на российском рынке. Они позволяют создать идеальное освещение в один клик для любой ситуации — будь то работа из дома, тихий вечер после загруженного дня или яркая вечеринка с друзьями. Более того, наша „умная“ система позволяет чувствовать себя безопаснее: свет автоматически включается в темное суток, обнаруживая движение, или имитирует присутствие в квартире, когда её владельцы в отъезде. Сейчас, когда домашняя атмосфера стала еще важнее, чем прежде, освещение — это не просто способ избавиться от темноты, а инструмент для создания комфорта». 

Ассортимент новых решений Philips Hue как для российского рынка, так и зарубежного, представлен следующими продуктами:

Philips Hue Iris — обновленная модель настольного светильника для классического и цветного освещения с палитрой в 16 миллионов оттенков. Это модель с расширенными возможностями диммирования при использовании классического освещения, функциями управления через Bluetooth и новым кабелем (теперь он покрыт тканью). Наряду с традиционным дизайном, будет доступна лимитированная серия в золотом, серебряном, медном и нежно-розовом цветах, для которой также предусмотрена специальная упаковка, превращающая светильник в идеальный подарок. Philips Hue Iris теперь больше, чем просто «умная» настольная лампа — это элемент дизайна, который помогает подчеркнуть домашнюю атмосферу.
Philips Hue Bloom — также является настольным светильником для классического и цветного освещения. Управляется через Bluetooth или блок управления. Он подходит для того, чтобы подчеркнуть декор, создать скользящее освещение, подчеркивающее текстуру стен, или залить комнату мягким светом, как у ночника.
Лампа Philips Hue A21 — мощная лампа для классического освещения со световым потоком примерно 1600 люмен, что эквивалентно стоваттной лампе накаливания. Используется для освещения зон, где необходим яркий свет — например, кухни или домашнего офиса. Она яркая и может служить основным источником освещения. Лампу A21 отличает более крупный размер по сравнению с другими в линейке Philips Hue: 6,6 см в диаметре и 13,2 см в высоту. Как и все продукты Philips Hue, она управляется через Bluetooth, с помощью приложения и голосового помощника. 

Ассортимент Philips Hue в России пополнится следующими решениями:

Лампы Philips Hue для классического освещения — «умные» лампы с функцией диммирования, излучающие мягкий белый свет. Могут управляться с помощью Bluetooth, что удобно для тех, кто только начинает пользоваться умным освещением. Они позволяют создать в комнате теплое освещение, подходящее для чтения, отдыха или вечерних встреч с друзьями. Лампы доступны с тремя наиболее популярными в России цоколями: E27 для формы «султан», GU10 для «спота» и E14 для «свечи».
Стартовый набор для классического освещения Philips Hue — будет доступен в двух вариантах: две лампы с блоком управления или три лампы плюс блок управления и пульт дистанционного управления. Блок управления открывает весь спектр возможностей умного освещения, от динамической подсветки до удаленного контроля, и позволяет объединить в одну систему до 50 ламп и 12 аксессуаров. Пульт позволяет диммировать свет и изменять режимы освещения. В зависимости от задуманной концепции «умного» освещения, пользователи смогут выбрать наиболее подходящий вариант стартового набора.
Система Philips Hue быстро реагирует на любые команды. Для подключения используется протокол Zigbee, который обеспечивает высочайший уровень безопасности и позволяет управлять освещением даже при отсутствии интернет-соединения.

Philips Hue совместима с большим количеством устройств от сторонних производителей — например, голосовым помощником Яндекса Алисой, Google Assistant и Siri. Кроме того, управлять Philips Hue можно со смартфона. Срок службы ламп и светильников составляет от 15 000 до 25 000 часов в зависимости от модели. К услугам пользователей в России доступна служба поддержки, русифицированный сайт philips-hue.com с рекомендациями и лайфхаками, а также мобильные приложения Philips Hue и Philips Hue Bluetooth, которые можно загрузить в App Store и Google Play.

Лампы и светильники 

  • Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue White E27 — 1 490 ₽
  • Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue White GU10 — 1 690 ₽
  • Комплект из двух ламп для классического освещения Philips Hue White GU10 — 2 990 ₽
  • Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue White E14 — 1 690 ₽
  • Комплект из двух ламп для классического освещения Philips Hue White E14 — 2 990 ₽
  • Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue A21 100W — 1 990 ₽
  • Светильник Philips Hue Bloom — 6 990 ₽
  • Светильник Philips Hue Iris — 9 990 ₽
  • Светильник Philips Hue Iris (лимитированная версия) — 11 990 ₽

Наборы и аксессуары

  • Стартовый набор для классического освещения Philips Hue White (2 лампы + блок управления) — 6 990 ₽
  • Стартовый набор для классического освещения Philips Hue White (3 лампы + блок управления + пульт дистанционного управления) — 8 990 ₽


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