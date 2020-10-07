Компания Signify расширила ассортимент Philips Hue в России. 6 октября в продаже появятся новые продукты системы: стартовый набор для классического освещения Philips Hue, отдельные лампы и новые модели светильников Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris. Последний будет доступен в лимитированной версии с новым дизайном.
С июня 2020 года на сайтах shop.philips.ru, Ozon и «Беру» начали продаваться стартовые наборы Philips Hue для цветного освещения, светильники Philips Hue Go и Philips Hue Play. С октября 2020 года ассортимент Philips Hue, включая новые продукты, появится и в офлайн-магазинах — «Технопарк», re:Store и OBI, которые представлены в крупных городах России.
«В этом году люди пересмотрели важность правильной атмосферы и уюта в доме, а также функциональности интерьера. По этой причине россияне все чаще интересуются устройствами для „умного“ дома, в частности — „умным“ освещением, — говорит Эрик Бенедетти, генеральный директор Signify в России и СНГ. Мы рады представить новые решения Philips Huе на российском рынке. Они позволяют создать идеальное освещение в один клик для любой ситуации — будь то работа из дома, тихий вечер после загруженного дня или яркая вечеринка с друзьями. Более того, наша „умная“ система позволяет чувствовать себя безопаснее: свет автоматически включается в темное суток, обнаруживая движение, или имитирует присутствие в квартире, когда её владельцы в отъезде. Сейчас, когда домашняя атмосфера стала еще важнее, чем прежде, освещение — это не просто способ избавиться от темноты, а инструмент для создания комфорта».
Ассортимент новых решений Philips Hue как для российского рынка, так и зарубежного, представлен следующими продуктами:
Philips Hue Iris — обновленная модель настольного светильника для классического и цветного освещения с палитрой в 16 миллионов оттенков. Это модель с расширенными возможностями диммирования при использовании классического освещения, функциями управления через Bluetooth и новым кабелем (теперь он покрыт тканью). Наряду с традиционным дизайном, будет доступна лимитированная серия в золотом, серебряном, медном и нежно-розовом цветах, для которой также предусмотрена специальная упаковка, превращающая светильник в идеальный подарок. Philips Hue Iris теперь больше, чем просто «умная» настольная лампа — это элемент дизайна, который помогает подчеркнуть домашнюю атмосферу.
Ассортимент Philips Hue в России пополнится следующими решениями:
Лампы Philips Hue для классического освещения — «умные» лампы с функцией диммирования, излучающие мягкий белый свет. Могут управляться с помощью Bluetooth, что удобно для тех, кто только начинает пользоваться умным освещением. Они позволяют создать в комнате теплое освещение, подходящее для чтения, отдыха или вечерних встреч с друзьями. Лампы доступны с тремя наиболее популярными в России цоколями: E27 для формы «султан», GU10 для «спота» и E14 для «свечи».
Philips Hue совместима с большим количеством устройств от сторонних производителей — например, голосовым помощником Яндекса Алисой, Google Assistant и Siri. Кроме того, управлять Philips Hue можно со смартфона. Срок службы ламп и светильников составляет от 15 000 до 25 000 часов в зависимости от модели. К услугам пользователей в России доступна служба поддержки, русифицированный сайт philips-hue.com с рекомендациями и лайфхаками, а также мобильные приложения Philips Hue и Philips Hue Bluetooth, которые можно загрузить в App Store и Google Play.
Лампы и светильники
- Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue White E27 — 1 490 ₽
- Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue White GU10 — 1 690 ₽
- Комплект из двух ламп для классического освещения Philips Hue White GU10 — 2 990 ₽
- Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue White E14 — 1 690 ₽
- Комплект из двух ламп для классического освещения Philips Hue White E14 — 2 990 ₽
- Одиночная лампа для классического освещения Philips Hue A21 100W — 1 990 ₽
- Светильник Philips Hue Bloom — 6 990 ₽
- Светильник Philips Hue Iris — 9 990 ₽
- Светильник Philips Hue Iris (лимитированная версия) — 11 990 ₽
Наборы и аксессуары
- Стартовый набор для классического освещения Philips Hue White (2 лампы + блок управления) — 6 990 ₽
- Стартовый набор для классического освещения Philips Hue White (3 лампы + блок управления + пульт дистанционного управления) — 8 990 ₽
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