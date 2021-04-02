Домашние приборы должны управляться с помощью смартфона. Умный дом набирает популярность и задает тренд, что для решения задач от пользователя должно потребоваться минимум действий. В таком направлении развиваются и принтеры.
Моделью HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 можно управлять с помощью мобильного приложения. Причем, для взаимодействия необязательно находиться рядом с ним. Распечатать файл можно из любой точки мира, где есть доступ к сети.
Дизайн
Моделью HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 можно управлять с помощью мобильного приложения. Причем, для взаимодействия необязательно находиться рядом с ним. Распечатать файл можно из любой точки мира, где есть доступ к сети.
Дизайн
На это и рассчитывали инженеры HP. Размеры DeskJet Plus Ink Advantage 6475 — 43,25 х 17, 4 х 36,1 см. Мы поставили его в правом углу на письменный стол Brimnes с параметрами 120 x 65 см. Принтер занял одну треть всей поверхности. На остальное пространство можно поставить ставить упереть руки во время работы, также останется место для мелких предметов, вроде блокнотов, и бумаги.
Кстати, с переносом со стола на полку и обратно проблем не возникнет. Принтер легкий — 6.16 кг. Для подключения и работы требуется лишь один шнур — питания. К компьютерам и смартфонам он подключается по Wi-Fi, об этом поговорим позже.
Минус корпуса — его сложность. Чтобы разобраться, куда вставлять бумагу для печати, для скана, откуда ее забирать, нужно прочесть инструкцию. С другой стороны, сложность освоения возникает из-за большого спектра полезных функций. И тем не менее, ее стоит учитывать, потому что все возможности пригодятся не каждому пользователю.
Функциональность
- Скорость черно-белой печати A4 — до 10 стр./мин
- Скорость цветной печати A4 — до 7 стр./мин.
Ресурс черно-белого картриджа — 360 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы, цветного — 200 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы.
Помимо А4 принтер предлагает: печать на глянцевой бумаге, печать фотографий, печать на конвертах, печать без полей, автоматическую двустороннюю печать (duplex-unit).
Функции, на которые нужно обратить внимание:
- Двусторонняя печать
- Автоматический податчик документов (АПД) на 35 листов
- Быстрое сканирование нескольких страниц
Работа в связке с компьютером и смартфоном
Плюс такой работы — взаимодействие в любом месте в любое время. Нужно распечатать документ, скачал файл, открыл, отдал команду принтеру. Пришел домой, забрал готовые бумаги. Осталось не забыть взять их.
В HP Smart можно создать ярлыки Smart Tasks. Это ускорит процессы, если вы стабильно решаете одни и те же задачи.
Итог
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 — оптимальное решение для дома или домашнего офиса. Им можно управлять прямо со смартфона, что делает его удобным для всех членов семьи.
Компактность позволяет разместить его так, чтобы он не мешался на рабочем столе и не выпирал из полки. Принтер стоит 8820 руб., картриджи — 1043 руб. цветной и 1213 руб. черный. За эти суммы вы получите универсальный прибор, с которым забудете о проблемах с печатью документов.
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