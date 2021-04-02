Чего мы хотим получить от домашнего принтера? Прежде всего, эстетичный и эргономичный корпус. Это заметный прибор, поэтому он должен органично вписаться в интерьер и не привлекать лишнего внимания. А по размерам он должен поместиться на среднестатистическую полку или занять не больше одной четверти рабочего стола, чтобы быть под рукой и не мешаться.На это и рассчитывали инженеры HP. Размеры DeskJet Plus Ink Advantage 6475 — 43,25 х 17, 4 х 36,1 см. Мы поставили его в правом углу на письменный стол Brimnes с параметрами 120 x 65 см. Принтер занял одну треть всей поверхности. На остальное пространство можно поставить ставить упереть руки во время работы, также останется место для мелких предметов, вроде блокнотов, и бумаги.На полке DeskJet Plus Ink Advantage 6475 также располагается органично и удобно. Он не выпирает, соответственно при ходьбе его невозможно задеть и свалить.Кстати, с переносом со стола на полку и обратно проблем не возникнет. Принтер легкий — 6.16 кг. Для подключения и работы требуется лишь один шнур — питания. К компьютерам и смартфонам он подключается по Wi-Fi, об этом поговорим позже.Минус корпуса — его сложность. Чтобы разобраться, куда вставлять бумагу для печати, для скана, откуда ее забирать, нужно прочесть инструкцию. С другой стороны, сложность освоения возникает из-за большого спектра полезных функций. И тем не менее, ее стоит учитывать, потому что все возможности пригодятся не каждому пользователю.

Моделью HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 можно управлять с помощью мобильного приложения. Причем, для взаимодействия необязательно находиться рядом с ним. Распечатать файл можно из любой точки мира, где есть доступ к сети.







Скорость черно-белой печати A4 — до 10 стр./мин

Скорость цветной печати A4 — до 7 стр./мин.





Двусторонняя печать

Автоматический податчик документов (АПД) на 35 листов

Быстрое сканирование нескольких страниц















HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 — оптимальное решение для дома или домашнего офиса. Им можно управлять прямо со смартфона, что делает его удобным для всех членов семьи.



Компактность позволяет разместить его так, чтобы он не мешался на рабочем столе и не выпирал из полки. Принтер стоит 8820 руб., картриджи — 1043 руб. цветной и 1213 руб. черный. За эти суммы вы получите универсальный прибор, с которым забудете о проблемах с печатью документов.

Сверху — ниша приемного лотка, под ней — «столик» сканера с автоподатчиком, а снизу печатающий блок. Тип принтера — струйный. Он работает с оригинальными цветным и черно-белым картриджами HP 653 Ink Advantage.Ресурс черно-белого картриджа — 360 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы, цветного — 200 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы.Максимальное разрешение ч/б печати — 1200х1200 dpi, максимальное разрешение цветной печати — 4800x1200 dpi. Нагрузка — 1000 листов А4 в месяц.Помимо А4 принтер предлагает: печать на глянцевой бумаге, печать фотографий, печать на конвертах, печать без полей, автоматическую двустороннюю печать (duplex-unit).Функции, на которые нужно обратить внимание:Как мы уже сказали, для работы с компьютером и смартфоном не нужен провод. Настройка осуществляется через приложение HP Smart, для работы между устройствами нужно лишь подключение к Wi-Fi. К слову, в принтере стоит модуль Wi-Fi 802.11b/g/n.Плюс такой работы — взаимодействие в любом месте в любое время. Нужно распечатать документ, скачал файл, открыл, отдал команду принтеру. Пришел домой, забрал готовые бумаги. Осталось не забыть взять их.В приложении можно настроить любой параметр. Сканируемая область, тип сохраненного файла (PDF, DOCX, TXT), тип копии (цветная или черно-белая). Доступна даже отправка факса с мобильного устройства.В HP Smart можно создать ярлыки Smart Tasks. Это ускорит процессы, если вы стабильно решаете одни и те же задачи.





