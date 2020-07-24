Компания Signify сравнительно недавно начала поставлять в Россию экосистему умного света Philips Hue, и на текущий момент это самое крутое, эффектное и функциональное решение. Мы начали знакомство с этими продуктами, и теперь рассказываем кому и зачем стоит обратить на них внимание.
C какой стороны ни посмотри — в рамках стартового набора или при поштучной покупке ламп — Philips Hue стоит значительно дороже прочих продуктов этого класса. А если точнее, цена выше в несколько раз. Стартовый набор из трех ламп для классического и цветного освещения, блока управления Philips Hue Bridge и пульта дистанционного управления Philips Hue Dimmer обойдется в 16 490 рублей, а каждая последующая лампа стоит 4 990. В данном случае цена полностью оправдана, хотя внутренний скряга и намекает, что можно взять лампочки подешевле от того же Яндекса или Xiaomi. Наиболее очевидных преимуществ у Philips Hue три. Во-первых, используется интерфейс Zigbee, энергоэффективный и нетребовательный к ресурсам протокол, который обеспечивает большую площадь покрытия и помехоустойчивость (хотя это не отменяет возможность подключения лампочек к смартфону по Bluetooth). Во-вторых, пользователь получает больше возможностей управления: через фирменное приложение Philips Hue (или Philips Hue Bluetooth), с помощью Apple HomeKit и приложения Дом, а также голосом в устройствах с поддержкой яндексовской Алисы. Третий важный момент — качество самого освещения. Лампы Philips Hue White and Color Ambiance, в отличие от той же умной лампочки Яндекса, не страдают от значительной потери яркости (более 50%) при переключении в цветной режим, а также сохраняют точную цветопередачу на минимальной яркости. В общем, при желании всегда можно сэкономить, но есть риск столкнуться с ситуацией, похожей на оригинальные отвертки Wiha и коллаборацию Wiha с Xiaomi — во втором случае для удешевления производства биты внутри полые и быстро стачиваются при активном использовании. В общем, ситуация следующая: если вы располагаете бюджетом на их покупку — гнаться за более дешевыми решениями не стоит, Philips Hue в плане пользовательского опыта полностью оправдывают расходы.
Еще один важный момент — концептуальный. В отличие от многих прочих «умных цветных лампочек», Philips Hue наконец-то развивают идею интерьерного освещения, а не просто управления светом голосом или со смартфона. Начиная модельным рядом устройств, в который также входят светодиодные ленты Philips Hue, переносные светильники Philips Hue Go и подключаемые к монитору (либо работающие самостоятельно) лампы Philips Hue Play, и заканчивая заранее подготовленными сценариями освещения из нескольких источников — все это работает не просто на функциональность, а именно создаваемую в помещении атмосферу. Впрочем, даже без этого идея умного света мне очень нравится. Такие лампы здорово встраиваются в сценарии автоматизации, когда вы приходите домой и одной командой можете включить вечерний свет, любимую музыку и запустить кофеварку. Еще они позволяют лениться и, не вставая с дивана, сменить повседневное освещение на приглушенное для вечернего кино. А кроме того — и это для меня самое важное — они прощают ошибки в планировании освещения при ремонте и позволяют легко превратить основное освещение в приглушенное. То есть сделать яркий центральный потолочный светильник аналогом тусклого настенного.
Как я уже упомянул, Philips Hue способны работать сами по себе. То есть, можно просто купить себе парочку ламп, подключить их к смартфону по Bluetooth и пользоваться. Но в этом случае теряются многие преимущества и вы получаете обычные умные лампы. Для начала лучше все-таки брать Philips Hue Color Ambiance Starter Kit E27 с тремя цветными лампами, управляющим модулем Philips Hue Bridge и пультом дистанционного управления Philips Hue Dimmer. А потом дополнять этот комплект другими лампами, лентами и светильниками. В этом случае точкой входа для взаимодействия пользователя будет Philips Hue Bridge — небольшая коробка, подключаемая кабелем к роутеру. Она связывает между собой до 50 ламп и 12 аксессуаров, обеспечивает работу мобильного приложения, поддержку HomeKit и Алисы. Кому-то может показаться недостатком проводное подключение к роутеру, но с другой стороны это не большая проблема. Подключил — и забыл. Зато стабильность и быстродействие на высоте.
Что же касается входящего в комплект пульта, этот гаджет показался мне условно полезным, но в мои сценарии не встроился. Его можно разместить стационарно или вытащить из рамки и пользоваться переносным — но со смартфона или голосом все-таки удобнее, а само приложение более функциональное. Да и вообще телефон у нас чаще оказывается под рукой, так что все управление у меня было именно с него. Однако я не исключаю, что у кого-то пульт отлично встроится в сценарии использования и станет важной частью экосистемы Philips Hue. Например, для первого взаимодействия при входе в квартиру, если там нет колонки с совместимым голосовым ассистентом. Верхняя клавиша тогда отвечает за включение ламп, а также за переключение между заранее выбранными режимами: «отдых», «чтение», «концентрация» или «заряд энергии». Хотя в приложении на эту кнопку можно назначить любые готовые варианты или созданные самостоятельно. Далее идет пара клавиш диммера, которыми можно регулировать яркость. Нижняя кнопка отвечает за выключение. Также в приложении Philips Hue можно выбрать конкретные лампочки и светильники, которыми будет управлять пульт.
Что касается самих Philips Hue Color Ambiance, это лампы с цоколем E27 (увы, других вариантов пока нет), которые имеют мощность 9 Вт или около 60 Вт в пересчете на устаревшие лампы накаливания. Яркость составляет 809 люмен против обычной энергосберегающей лампочки в 8 Вт со световым потоком силой 400 лм. Заявленный производителем срок службы ламп и светильников — от 15 до 25 тысяч часов в зависимости от модели, в то время как энергосберегающие лампы рассчитаны на 6-15 тысяч часов. В приложении можно выбирать из палитры 16 млн цветов и 50 тысяч оттенков белого. Управлять яркостью и цветом есть возможность как для каждой отдельной лампы, так и группами или одновременно всеми. При этом в распоряжении пользователя есть отличный набор заранее заготовленных пресетов, в числе которых настройки как для белого света, так и режимы для релакса, вечеринки и создания особенной домашней атмосферы. Большинству пользователей хватит этого набора, но также можно создавать свои собственные пресеты.
В итоге, забегая немного вперед и не доходя до разговора о других устройствах экосистемы, предлагаемой компанией Signify под брендом Philips Hue, могу сказать, что я остался очень впечатлен работой этих световых гаджетов и могу с уверенностью сказать, что именно Hue будет отвечать за освещение у меня дома, когда в начале следующего года будет достроен мой ЖК и я получу ключи от своей квартиры. Мне очень понравилось как удобство взаимодействия, быстродействие и качество света при любых цветах и настройках яркости, так и сама идея атмосферного освещения с использованием не только лампочек, но также и других источников света. Все это значительно меняет впечатление от использования дома умного света и действительно стоит того, чтобы переплачивать.
Умное освещение Philips Hue в официальном интернет-магазине
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Но, ради объективности, отмечу что на знаю насколько товар из статьи ярче светит при прямом сравнении
Сравнивал свет в Mi Bedside Lamp разных поколений с JBL Pulse 3 и как ни крути — у последней свет гораздо ярче (2,5 тыс против 12 тыс у JBL).
Возможно у Филлипс дела обстоят гораздо лучше 🤷🏻♀️
Задумываюсь о покупке умных лампочек (необходимо порядка 20 штук в квартиру ибо площадь приличная) и хотелось бы чего-то достойного за приемлемую цену