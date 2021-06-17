Производитель мебели IKEA совместно с производителем аудиопродукции Sonos представляют рамку для картины с умным динамиком SYMFONISK. Она умеет воспроизводить музыку и подключаться к другим устройствам по Wi-Fi.Для реализации проекта компании сочетали знания IKEA в области формирования интерьера и опыт Sonos в создании высококачественного звука. Получился продукт, который отвечает высоким требованиям по качеству звука и органично вписывается в окружающую среду дома.SYMFONISK представлен в двух цветах: черном и белом. Передняя панель сменная. Рамку можно повесить на стену, поставить на полку или пол.«Компактный динамик в картине можно повесить на стене в качестве привлекательного произведения искусства, сочетать с другими, поставить на полку или на пол, прислонив к стене. Сменные рамки позволяют легко выбрать стиль, который подойдет вашему дому и подчеркнет его индивидуальность. Эта новая колонка, входящая в развивающуюся линейку умных устройств IKEA Home, вносит свой вклад в наши амбиции — дать возможность людям наслаждаться более умной повседневной жизнью», — говорит разработчик продукции в IKEA of Sweden Степан Бегич.«Каждый динамик SYMFONISK сочетает в себе звук Sonos и дизайн IKEA. Такой продукт ни одна компания не создала бы в одиночку. Динамик в рамке для изображения звучит потрясающе для такой компактной формы, а фирменное приложение легко в настройке и использовании. Это долгосрочное сотрудничество продолжает приносить новые захватывающие идеи, которые принесут отличные впечатления от прослушивания в домах по всему миру», — говорит главный менеджер по продукции Sonos Сара Моррис.Динамик SYMFONISK подключается к сторонним устройствам через Wi-Fi и может использоваться в качестве единственного источника звука. Питание — от провода. Как и предыдущие продукты SYMFONISK, картина-динамик с более чем 100 потоковыми сервисами, а также ко всем спектром продуктов Sonos.WiFi-динамик SYMFONISK в рамке для фотографий будет доступен в магазинах IKEA в Европе и Северной Америке с 15 июля 2021 года. В других регионах он станет доступен позже.Это не первый продукт SYMFONISK. До этого IKEA и Sonos совместно выпускали лампу-колонку и книгу-колонку в 2019 году. Идея та же: дизайн устройства должен напоминать популярный элемент интерьера, чтобы не бросаться в глаза и органично вписываться в окружающую среду.