





Компания Xiaomi выпустила в продажу на своей площадке YouPin очередной необычный продукт. Это настольный светильник производства её дочернего бренда Xiaobai со встроенной камерой наблюдения.Светильник весит чуть больше двух килограмм, а его габариты составляют 513×150×463,5 мм. Ножка телескопическая, благодаря чему можно регулировать её высоту, и способна поворачиваться на 150 градусов.В светильнике используют светодиоды с низким уровнем мерцания и комфортной цветовой температурой. По заявлению производителя, глаза не утомятся даже при длительном использовании лампы во время чтения или работы за компьютером.Главная отличительная особенность этой лампы заключается в наличии встроенной видеокамеры, способной захватывать видео с разрешением Full HD и звук. Назначение этой камеры многофункциональное. Её можно использовать в целях безопасности для связи с детьми, для общения в видеочате, дистанционного обучения и многого другого. Лампой и камерой можно управлять через мобильное приложение Xiaomi Home в рамках домашней экосистемы Xiaomi, там же их можно гибко настроить под себя. Запись видео сохраняется в облаке.Xiaomi будет продавать эту лампу в Китае за 399 юаней, что составляет приблизительно 4600 рублей. Сейчас компания набирает предзаказы, а продажи начнутся в январе 2021 года. Если этот продукт станет популярным в Китае, он имеет все шансы выйти на международный рынок и может появиться в том числе в России. Даже если Xiaomi не будет поставлять его за пределы родной страны, его можно будет приобрести на AliExpress и других подобных площадках.