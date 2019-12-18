





Ритейлер «Связной» объявил об открытии первого магазина «Связной Plus». В магазинах формата Plus посетители могут в специальной зоне протестировать решения «Умный Дом», например, через голосовые команды устройства от Яндекса под управлением «Алисы»: умную колонку «Яндекс.Станция», умную розетку, пульт и другие устройства. Также в магазине доступны для тестирования зоны с устройствами для умного дома от брендов Rubetek и Redmond: Wi-Fi-видеокамеры, «умные» лампочки, различные виды датчиков — дыма, открытия, утечки газа, протечки воды, датчики движения.«Связной Plus» — магазин, где клиент может не только выбрать, но и потрогать уже готовые решения для своего дома. Первый магазин открыт в Москве в ТЦ XL на Дмитровском шоссе. До конца года планируется открытие ещё двух.«В основе концепции нового магазина — фокус на более расширенный ассортимент товаров для „умного дома“, представленных в открытой выкладке. У покупателей есть возможность протестировать всё: от колонки и розетки до светильника и видеокамеры. Магазин также оснащён wi-fi и электронным каталогом, а продавцы прошли обучение у тренеров производителей „умных“ устройств. Мы верим, что такой формат магазинов позволит клиентам повысить уровень знаний об „умном доме“ и о пользе этих устройств в быту, где вся экосистема выстраивается вокруг смартфона, который сегодня является центром управления жизнью», — рассказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».