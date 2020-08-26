





Xiaomi выпустила под брендом MIJIA новый увлажнитель. Новинка получила интеллектуальную функцию, которая в режиме реального времени контролирует влажность в помещении.Ёмкость увлажнителя составляет 4 литра. Он может работать в течение 26 часов при однократном наполнении водой.Что касается дизайна, Smart Humidifier MIJIA придерживается аналогичного внешнего вида предыдущих моделей за исключением некоторых деталей. Пользователям теперь не нужно открывать резервуар, для того чтобы добавить воду. Для этого можно просто открыть верхнюю крышку. Вращающаяся ручка выполняет также функцию кнопки включения. Длительное нажатие включает или выключает устройство, а короткое активирует функцию Wi-Fi. С помощью вращения можно переключаться между тремя режимами работы.Интеллектуальный увлажнитель поддерживает управление с помощью приложения MIJIA, а также имеется поддержка голосового управления с помощью ассистента XiaoAI. Устройство пока доступно только в Китае.