











Компания Xiaomi представила унитаз IIIB Supercharged Smart Toilet. Деньги на его выпуск она собирает через краудфандинговую площадку Youpin, причём на начальном этапе финансирования новинка будет стоить 2299 юаней, а затем цена увеличится до 4499 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается 27 200 и 53 200 рублей.Унитаз IIIB Supercharged Smart Toilet очень компактный и не содержит массивного сливного бачка над сидением, вода для смыва располагается в его задней части. Он позволяет экономно расходовать ресурсы, эффективно смывая нечистоты небольшим объёмом воды под сильным давлением. Для этого в нём применяется двухдвигательная система смыва, водонагреватель, сливной клапан с технологией наддува и специальная конструкция, которая сразу после первой волны смыва запускает вторую волну с большим объёмом воды.Унитаз питается от электричества и может нагревать стульчак для большего комфорта, подмывать зад пользователя тёплой водой, а затем сушить его тёплым воздухом. Настроить наиболее приятную температуру можно через мобильное приложение или с помощью экрана на самом унитазе. Под ободком встроено мягкое освещение, благодаря которому можно не включать в туалете свет, если приспичило зайти туда посреди ночи. В унитазе применяется система очистки на угольной основе, причём запустить чистку можно даже без электричества с помощью механического элемента управления.