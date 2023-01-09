Продажи iPhone в России рухнули





По данным «Ведомостей», продажи смартфонов Apple в России в 2022 году показали резкий спад в сравнении с 2021 годом. Не сильно помог даже параллельный импорт, то есть ввоз устройств в обход официальных поставок, которые были прекращены весной минувшего года.



В «Марвел-дистрибуции» подсчитали, что января по ноябрь было продано 2,2 миллиона айфонов, что на 48% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (тогда было реализовано 4,2 миллиона устройств). Падение продаж подтвердили операторы связи и некоторые ритейлеры, хотя в Ozon отметили, что iPhone входит в тройку лидеров по продажам смартфонов.



В статистике не учитывались продажи айфонов частными лицами, а также магазинами, которые ввозят устройства в Россию в обход таможни (т. н. серый импорт).



Спрос на iPhone снизился из-за ухода Apple с российского рынка, закрытия в России некоторых сервисов компании (например, Apple Pay, позволяющего расплачиваться смартфоном бесконтактно), а также удаления из App Store банковских приложений. Обладатели iPhone стали чаще переходить на Android-смартфоны, где нет подобных ограничений (в частности, работает бесконтактная оплата через NFC, а приложения можно скачивать и устанавливать в обход Play Маркета).



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