iPhone Россия

Продажи iPhone в России рухнули

Александр



По данным «Ведомостей», продажи смартфонов Apple в России в 2022 году показали резкий спад в сравнении с 2021 годом. Не сильно помог даже параллельный импорт, то есть ввоз устройств в обход официальных поставок, которые были прекращены весной минувшего года.

В «Марвел-дистрибуции» подсчитали, что января по ноябрь было продано 2,2 миллиона айфонов, что на 48% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (тогда было реализовано 4,2 миллиона устройств). Падение продаж подтвердили операторы связи и некоторые ритейлеры, хотя в Ozon отметили, что iPhone входит в тройку лидеров по продажам смартфонов.

В статистике не учитывались продажи айфонов частными лицами, а также магазинами, которые ввозят устройства в Россию в обход таможни (т. н. серый импорт).

Спрос на iPhone снизился из-за ухода Apple с российского рынка, закрытия в России некоторых сервисов компании (например, Apple Pay, позволяющего расплачиваться смартфоном бесконтактно), а также удаления из App Store банковских приложений. Обладатели iPhone стали чаще переходить на Android-смартфоны, где нет подобных ограничений (в частности, работает бесконтактная оплата через NFC, а приложения можно скачивать и устанавливать в обход Play Маркета).

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Комментарии

EDD
+215
EDD
Не поверю, что человек, всю жизнь пользующийся iPhone, перейдёт на что то другое из за банковских приложений. Вообще плевать на них. Apple Pay — да, и то уже все привыкли без него обходиться. Просто цикл использования стал подольше, денег поменьше... Но явно не те причины, что вы написали.
56 минут назад
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+346
Mikkas
Вполне реально 🤔
14 минут назад
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