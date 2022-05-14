Aliexpress

10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома и не только

Артем
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Мы постоянно следим за актуальными товарами на популярной площадке Aliexpress. Мы собрали 10 наиболее практичных гаджетов с Aliexpress для вас и вашего дома.

Сканер отпечатка пальца для ноутбука от 1190 р.

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USB-модуль для считывания отпечатков пальцев для Windows 7, 8, 10, 11. Обеспечивает мгновенный доступ к компьютерам Windows. С ним такие задачи, как вход в систему или разблокировка, могут быть выполнены одним нажатием пальца без необходимости запоминать имена пользователей и пароли.

Из отзывов: подключил, Win11 сам установил драйвер. Чтобы датчик заработал в Windows, перезагрузил компьютер. Настроил 4 пальца под разными углами. Работает шустро как на смартфоне примерно. Закажу еще парочку.

Ночник луна с разными типами подсветки от 894 р.

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Добавьте тепла и уюта в ваш дом. Необычный светильник в форме луны удивит гостей и придаст антуражу вашей комнате. В комплекте идет деревянная подставка и пульт ДУ меняющий тип подсветки. 

Из отзывов: лампа хорошая, меняет цвета, можно миксовать. Ребёнок доволен.

Вентилятор фирмы Baseus от 1100 р.

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Этот вентилятор можно удобно расположить на столе в жаркий летний день. Кроме того он имеет автомобильное крепление на сиденья. В автомобиле нет кондиционера? Покупка этого гаджета решит эту проблему.

Из отзывов: идеальный, функциональный и бесшумный.

Измельчитель чеснока от 85 р.

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Забудьте что такое чеснокодавка. Просто положите пару чищеных зубчиков чеснока в этот прибор и покрутите. Через пару секунд вы получите мелко нарезанную крошку. А все что не использовали, можно положить в холодильник прямо в измельчителе. Устройство компактное и легко моется под струей воды.

Из отзывов: знаете, у меня слов нет, насколько удобно придумано.

Набор силиконовых форм для мороженого от 85 р.

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Порадуйте своих гостей и близких чем-нибудь вкусным. Например, мороженым. Просто залейте готовую массу в эти формочки и отправьте в морозилку. Набор из девяти силиконовых формочек имеет многоразовые палочки и удобную подставку.

Из отзывов: получили быстро, решили испытать, соответствует описанию.

Занавеска для душа от 1212 р.

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Занавески с забавными рисунками поднимут настроение с утра и защитят пол ванной от брызг. Колечки идут в комплекте. Не забудьте правильно указать нужный вам размер и рисунок.

Из отзывов: штора супер, красиво и практично!! Берите, не пожалеете!!)))

Настенный плакат от 49 р.

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Оригинальный яркий принт придется по вкусу любителям креативного интерьера. Ну, или работникам медицинских учреждений. Не забудьте указать размер плаката. Рамка в комплект не входит.

Из отзывов: красивые художественные работы, яркие цвета, большое полотно, просто читаемый и точный размер изображения, соответствует описанию.

Мужской кошелек для купюр и карт с клипсой от 208 р.

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Удобный кошелек из плотного материала. Имеется несколько отделов для пластиковых карт. Купюры можно сложить как в отдел, так и закрепить их клипсой. Практичный и долговечны. У меня такой уже второй год живет. Магнита нет.

Из отзывов: хороший держатель денег, для своей ценовой категории. Беру такой не первый раз.

Геймпад для смартфона от 1552 р.

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Незаменимая вещь для любителей мобильных игр. Этот Bluetooth-геймпад позволит с удобством отыгрывать катки в PUBG и Call of Duty или приходить первым в гоночных заездах. 

Из отзывов: трек-номер отслеживался до самой почты. Синхронизировались с iOS13 и Андроидом без проблем. Стики и крестовина жестче оригинала. Поддерживает большинство игр. Товаром довольна, рекомендую к покупке.

Прикольный брелок-антистресс от 54 р.

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Брелок для ключей в виде горошка, арахиса или гусеницы. Есть несколько забавных вариаций и расцветок. Повесьте его на ключи или просто закиньте в карман, чтобы было чем развлечься ожидая транспорт.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник.
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Комментарии

saintmaybach
+829
saintmaybach
Усб модуль кто юзал, поделитесь мнением. Вроде не все железо поддерживает Windows Hello
14 мая 2022 в 21:11
#
+5
iVx4JfRk saintmaybach
Тоже заинтересовал. В отзывах вроде пишут, что поддерживает.
14 мая 2022 в 23:24
#
+526
hate_u saintmaybach
Однозначно не всё. У меня камера на ноуте не поддерживается Хэлло. Про этот юсб не в курсе.
15 мая 2022 в 12:00
#
+4
AID_001511.72385d6182df41eaaf806a0675dbd66d.1817
Бред, статья есть, а прямые ссылки отсутствуют, получается похвалить, а ищите сами…
15 мая 2022 в 06:29
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R.
А вот вопрос напрашивается сам собою, а если после установки сканера, вынуть его, доступ будет ограничен или как?!
И в чем сложность запомнить 4 цифры и ради этого занимать порт ?!
15 мая 2022 в 13:10
#