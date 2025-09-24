10 причин купить iPhone 17 Pro и Pro Max





В прошлый раз главный редактор портала Mobile-Review перечислил В прошлый раз главный редактор портала Mobile-Review перечислил десять причин , почему покупка iPhone 17 Pro и Pro Max может стать главной ошибкой в вашей жизни. Между тем, «яблочные» смартфоны имеют ряд преимуществ, спорить с которыми просто бессмысленно. Рассказываем, на чем эксперт Эльдар Муртазин заострил особое внимание.

1. Если вы желаете подчеркнуть уровень своих доходов и жизни в целом, покупка iPhone 17 Pro Max — дело принципа многих. Даже если смартфон взят в кредит, а на выплату первого взноса деньги занимались у друзей, окружающие об этом вряд ли узнают. А если взять «яблочный» флагман на старте, разрым между успешным человеком и работягой на средней зарплате увеличится в разы. Проще говоря, iPhone 17 Pro Max — это про статус.2. На фоне «прошек» последних лет, дизайн iPhone 17 Pro и Pro Max действительно выделяется. Кто-то может посчитать верхнюю полку камеры нелепой, но одну функцию она выполняет на все сто — узнаваемость. Со временем хэйт на новую «внешку» исчезнет и вряд ли кто-то заподозрит, что вы гоняете с прошлогодним, устаревшим айфоном.3. Автономность — один из самых жарких споров между владельцами iOS и Android. Как правило, последние хвастаются цифрами емкости аккумулятора. Однако Apple берет отменной оптимизацией процессов, и, надо сказать, что на время работы от одного заряда «яблочного» устройства в 2025 году уже жаловаться не приходится. Особенно если речь идет о топовой модели. Подкупает еще то, что все настроено из коробки и можно просто пользоваться, а не выкраивать дополнительные проценты заряда, перебирая параметры.4. Пока в мире Android-смартфонов царит правило «кто в лес, кто по дрова», Apple из года в год развивает привычную концепцию iOS. И это не стагнация, а стабильность. Именно это ненавязчиво приковывает пользователей айфонов, можно сказать вырабатывает привычку. Даже при столь значительных изменениях дизайна, как в «стеклянной» iOS 26, искать где находится та или иная функция придется вряд ли. Чего не скажешь об оболочках «зеленого робота».5. Apple одна из немногих современных компаний, чьи устройства можно назвать долгожителями. И если вы не фанат ежегодного обновления смартфонов по правилу «потому что могу», то купленный айфон достойно продержится вплоть до пяти лет. В общем Apple = качество.6. А еще Apple взяли в оборот стандарт беспроводных зарядок Qi. При этом вы можете взять зарядку любого производителя, будь то Apple или любой другой бренд.7. Даже если цветовая гамма новой линейки не зашла, кастомизировать iPhone помогут сторонние, в том числе и люксовые, производители чехлов. При этом Apple даже напрягаться не пришлось — сторонники сами отдали предпочтение «купертиновцам».8. На данный момент Apple не всецело доверилась ИИ-алгоритмам, если говорить о сборе пользовательской информации. Особенно это касается жителей России, где работа Apple Inteligence без танца с бубном просто недоступна. И дело скорее не в параноидальной слежке, а количестве рекламы, что подбрасывается пользователям.9. iPhone в целом остается одним из самых компактных смартфонов. Кроме того, Apple до сих пор сохраняет паритет в габаритах: хочешь больше информации на экране — бери iPhone 17 Pro Max, не нравятся «лопаты» в руках — твой выбор iPhone 17 Pro.10. Наконец любой из iPhone/iPad — это максимально удобное устройство для людей с ограниченными возможностями. Об этом мало кто задумывается, но на этом поприще ни один производитель смартфонов не может конкурировать с Apple.