В предыдущей заметке мы собирали самые популярные аксессуары для смартфонов, а в этой решили сделать отдельную подборку беспроводных зарядок. Мы ориентировались на максимальное количество заказов и положительных отзывов с высокими оценками.
Anker PowerWave Pad от 1349 р.
Это универсальное зарядное устройство от бренда Anker подойдёт для iPhone и смартфонов на Android. Максимальная мощность 10 Вт, а минималистичный дизайн в черном цвете поможет гаджету вписаться в любой интерьер. У зарядника 2089 заказов, 815 отзывов, а средняя оценка — 4,9.
Essager от 373 р.
Самое популярное беспроводное зарядное устройство на Aliexpress. Есть варианты в черном и белом цветах, а также можно выбрать максимальную мощность 10 или 15 Вт. У продавца более 19000 заказов, 8490 отзывов, а средний балл — 4,7.
Многофункциональная зарядка 4 в 1 от 1370 р.
Это настоящий монстр от мира беспроводных зарядок. Штуковина позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch, AirPods и даже Apple Pencil. Есть варианты в черном и белом цвете. У гаджета более 11000 заказов, 3351 отзывов и средняя оценка на момент публикации — 4,8.
Baseus от 1065 р.
Один из самых популярных вариантов для зарядки смартфона без проводов. Максимальная мощность 15 Вт и огромный выбор вариаций: прозрачная, белая, черная, глянцевая, матовая и это еще не всё. Также есть версия с магнитным кольцом для iPhone 12. Количество заказов 6237, отзывов — 3056 и средний балл составляет 4,8.
Ugreen от 1675 р.
Эта штука подойдет для тех, кто ищет одновременно беспроводной зарядник и настольную подставку. Гаджет доступен только в черном цвете, а в комплекте имеется кабель USB-C. У зарядки 3702 заказов, 1713 отзывов и средняя оценка 4,9 балла.
Деревянная зарядка от 247 р.
Для тех, кто ищет чего-то необычного на фоне других гаджетов. Корпус этого устройства изготавливается из дерева, а максимальная мощность — 10 Вт. На выбор доступны несколько форм. У этой штуки более 2700 заказов, 916 отзывов и средняя оценка 4,5 балла.
Baseus 2 в 1 от 1796 р.
Эта беспроводная зарядка умеет заряжать одновременно два устройства. Максимальная мощность 15 Вт, а еще есть возможность выбора дизайна: прозрачный корпус, черный или белый цвет. У гаджета 2377 заказов, 1080 отзывов и средняя оценка — 4,7.
Портативный зарядник для Apple Watch от 290 р.
Интересное решение для тех, кто по максимуму хочет избавиться от проводов, а еще этот гаджет очень удобно брать с собой в поездку для зарядки смарт-часов. Поддерживаются Apple Watch с первого по пятое поколение. У зарядника 1172 заказа, 350 отзывов и средний балл — 4,7.
Baseus Jelly от 959 р.
Простое беспроводное зарядное устройство с бодрым дизайном. Прозрачный внешняя оболочка дополняется ярким корпусом в желтом цвете, но также есть возможность выбора варианта в темно-сером или белом цвете. Максимальная мощность 15 Вт. У этого гаджета 1593 заказа, 702 отзыва и 4,8 балла.
3 в 1 от 1215 р.
Замыкает нашу подборку еще одна многофункциональная зарядка, которая умеет заряжать одновременно три устройства: iPhone, Apple Watch и AirPods. Таким образом это отличный претендент для размещения на прикроватной тумбочке. У этого гаджета 3579 заказов, 1277 отзывов, а средня оценка составляет 4,6 балла.
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