Продолжаем делиться различными находками с AliExpress. В этой подборке портативный стерилизатор Xiaomi, необычная форма для льда и многое другое. Не забывайте проверять наличие у продавцов купонов, которые позволяют получить дополнительную скидку.
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Бамбуковая подставка для смартфона и часов от 1088 р.
Эта штука отлично дополнит прикроватную тумбочку или столик в гостиной. В этой подставке можно разместить, например, iPhone и Apple Watch. Дополнительную скидку на товар можно получить с помощью промокода VMUIMDG4P3YL.
Портативный стерилизатор Xiaomi 1905 р.
Портативный дезинфектор работает с помощью холодной УФ-лампы. По словам производителя, эффект стерилизации достигает 99 процентов. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 850 мАч, а заряжается он через разъем USB-C.
Из отзывов: супер, настоящий ультрафиолет.
Форма для льда в форме шариков от 363 р.
Удивите своих гостей льдом необычной формы. В комплекте две формы для приготовления льда в форме шариков и «бриллиантов».
Из отзывов: качество действительно хорошее, можно заморозить сразу много.
Портативный фото-принтер Xiaomi от 4480 р.
Принтер подключается к смартфону по Bluetooth и позволяет быстро распечатать фотографии. Интересная особенность — для печати не нужны чернила. Очень быстрый процесс загрузки фотобумаги. Скорость печати одного снимка составляет 45 секунд. Принтер поддерживает одновременное подключение трех устройств. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 500 мАч.
Из отзывов: удобный и простой в использовании.
Ультрафиолетовый дезинфектор для гаджетов от 488 р.
Устройство доступно в черном или белом цвете. Дезинфектор стерилизует гаджеты с помощью ультрафиолетового излучения, а также умеет их подзаряжать с помощью портов USB.
Из отзывов: улучшенная версия. Отлично работает, а также работает как разветвитель 1-2 портов.
Многофункциональный адаптер от 547 р.
Из отзывов: отличная вещь для хранения карт памяти.
Дезодорант для кошачьих туалетов от 1423 р.
Устройство размещается над туалетами для кошек и помогает устранять неприятные запахи. Для работы необходимы три батарейки (в комплект не входят).
Ветрозащитная зажигалка COHIBA от 909 р.
Зажигалка оснащается тремя мощными соплами для подачи газа. Гаджет также может пригодиться на природе для розжига дров и угля. Зажигалку можно приобрести в качестве подарка, для этого у продавца предусмотрена версия в подарочной упаковке.
Из отзывов: работает, не люфтит, пламя регулируется. Покупкой доволен. Доставка курьером до двери.
Латексные насадки для AirPods Pro от 961 р.
Накладки обеспечивают комфортную посадку. У продавца в наличии четыре размера.
Из отзывов: качество очень достойное! Думал будет хуже, заказывал на страх и риск, ценник за пару амбушюр не шуточный, но оказались реально классными. Подошли идеально, оригинальные выскакивали, приходилось поправлять, рекомендую!
Превращаем iPhone в культовую модель Nokia от 363 р.
Алюминиевый чехол для документов от 385 р.
У продавца в наличии есть три варианта: черный, серебряный и золотой. Можно использовать для водительского удостоверения и хранения банковских карт.
Из отзывов: пришло очень быстро, все супер, качество на высоте.
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