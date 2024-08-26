11 гаджетов Apple снимут с продаж в следующем месяце

Артем
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После презентации новых iPhone 16 из Apple Store исчезнет ряд устройств, включая несколько совсем новых моделей. Об этом сообщает портал 9To5Mac.

Помимо смартфонов, компания планирует обновить AirPods и Apple Watch. Как правило, это внесет некоторые изменения в перечень «яблочных» гаджетов.

Ожидается, что из Apple Store пропадут:

  • iPhone 13 — его место займет iPhone 14;.
  • iPhone 14 Plus — в прошлом году с продажи сняли iPhone 13 mini, оставив только iPhone 13. Есть вероятность, что «купертиновцы» откажуться от Plus-версии уже этой осенью;
  • iPhone 15 Pro / Pro Max — с выходом iPhone XS, компания снимает с продажи свои флагманы через год, оставляя в приоритете новые модели.
  • Apple Watch: Series 9, Ultra 2, SE 2 — будут сняты с продажи, если Apple обновит все линейки часов;
  • AirPods 2 и AirPods 3 — заменят после выхода двух версий AirPods 4;.
  • iPad 10 и iPad mini 6 — также могут уйти под замену более свежими версиями планшетов.


Напомним, что презентация новинок Apple ожидается 10 сентября.

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Источник:
9to5Mac
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