11 гаджетов Apple снимут с продаж в следующем месяце

После презентации новых iPhone 16 из Apple Store исчезнет ряд устройств, включая несколько совсем новых моделей. Об этом сообщает портал 9To5Mac.
Помимо смартфонов, компания планирует обновить AirPods и Apple Watch. Как правило, это внесет некоторые изменения в перечень «яблочных» гаджетов.
Ожидается, что из Apple Store пропадут:
- iPhone 13 — его место займет iPhone 14;.
- iPhone 14 Plus — в прошлом году с продажи сняли iPhone 13 mini, оставив только iPhone 13. Есть вероятность, что «купертиновцы» откажуться от Plus-версии уже этой осенью;
- iPhone 15 Pro / Pro Max — с выходом iPhone XS, компания снимает с продажи свои флагманы через год, оставляя в приоритете новые модели.
- Apple Watch: Series 9, Ultra 2, SE 2 — будут сняты с продажи, если Apple обновит все линейки часов;
- AirPods 2 и AirPods 3 — заменят после выхода двух версий AirPods 4;.
- iPad 10 и iPad mini 6 — также могут уйти под замену более свежими версиями планшетов.
Напомним, что презентация новинок Apple ожидается 10 сентября.
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