11 смартфонов Samsung, которые получат поддержку AirDrop

Функцию уже разворачивают через обновление One UI 8.5.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesВ этом году линейка Samsung Galaxy S26 получила поддержку AirDrop через функцию Quick Share, что позволило делиться файлами с владельцами Apple-устройств «по воздуху». Однако южнокорейский бренд был не первым, кто добавил такую возможность: ранее AirDrop для Android появилась в серии смартфонов Pixel 10. Теперь Google опубликовала список устройств Galaxy, которые скоро получат поддержку AirDrop. Среди них оказались:
• Samsung Galaxy S24
• Samsung Galaxy S24+
• Samsung Galaxy S24 Ultra
• Samsung Galaxy S25
• Samsung Galaxy S25+
• Samsung Galaxy S25 Ultra
• Samsung Galaxy Z Flip 6
• Samsung Galaxy Z Flip 7
• Samsung Galaxy Z Fold 6
• Samsung Galaxy Z Fold 7
• Samsung Galaxy Z TriFold
Сейчас поддержка AirDrop постепенно разворачивается в Galaxy S25 вместе с обновлением One UI 8.5. Топовые устройства серий Galaxy S и Galaxy Z получат функцию в ближайшие недели. А вот устройства из среднего и бюджетного класса рискуют не попасть под апдейт. В частности речь идет о смартфонах серий Galaxy A, Galaxy F, Galaxy M и планшетах Galaxy Tab A и Galaxy Tab S. Также в списках не были замечены модели Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5.