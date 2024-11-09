120 Вт за 300 р.? Маркетплейсы завалены поддельными зарядками Xiaomi с шок-начинкой





На маркетплейсах феноменальными объёмами продаются поддельные зарядные устройства. Продавцы обещают что-то нереальное: меньше чем за 400 рублей якобы можно приобрести зарядку на 33, 67 или даже 120 Вт. На маркетплейсах феноменальными объёмами продаются поддельные зарядные устройства. Продавцы обещают что-то нереальное: меньше чем за 400 рублей якобы можно приобрести зарядку на 33, 67 или даже 120 Вт. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Такие адаптеры продаются тысячами штук, но на самом деле они не имеют никакого отношения к Xiaomi, а производятся где-то в подвальном Китае. Хотя на картинках и в описании всё выглядит вполне прилично.Хорошие отзывы в основном оставляют те, кто рад, что товар до них хотя бы добрался, а в отзывах с плохими оценками гораздо больше полезной информации. Первым делом выясняется, что заявленной мощности нет даже близко — максимум 20 Вт. У некоторых зарядка не работает сразу после распаковки, у других она взрывается, не выдержав нагрузки.Но самое интересное можно увидеть после вскрытия корпуса. Китайцы знают, что высокомощная зарядка не может быть очень лёгкой, поэтому они добавляют для веса несколько металлических грузиков. В остальном конструкция максимально примитивная: одна плата с дешёвыми компонентами и без какой-либо защиты от перегрева или скачков напряжения и кривая пайка, провода еле держатся и в любой момент могут отвалиться от контактов. Такая зарядка в реальности не стоит даже 300 рублей, но некоторые продавцы наглеют и продают её по 1000 и дороже, так что шанс нарваться на подделку есть даже в том случае, если вы выбрали не самый дешёвый вариант.