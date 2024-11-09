120 Вт за 300 р.? Маркетплейсы завалены поддельными зарядками Xiaomi с шок-начинкой

Александр


На маркетплейсах феноменальными объёмами продаются поддельные зарядные устройства. Продавцы обещают что-то нереальное: меньше чем за 400 рублей якобы можно приобрести зарядку на 33, 67 или даже 120 Вт.

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Такие адаптеры продаются тысячами штук, но на самом деле они не имеют никакого отношения к Xiaomi, а производятся где-то в подвальном Китае. Хотя на картинках и в описании всё выглядит вполне прилично.



Хорошие отзывы в основном оставляют те, кто рад, что товар до них хотя бы добрался, а в отзывах с плохими оценками гораздо больше полезной информации. Первым делом выясняется, что заявленной мощности нет даже близко — максимум 20 Вт. У некоторых зарядка не работает сразу после распаковки, у других она взрывается, не выдержав нагрузки.


Фото: Пикабу

Но самое интересное можно увидеть после вскрытия корпуса. Китайцы знают, что высокомощная зарядка не может быть очень лёгкой, поэтому они добавляют для веса несколько металлических грузиков. В остальном конструкция максимально примитивная: одна плата с дешёвыми компонентами и без какой-либо защиты от перегрева или скачков напряжения и кривая пайка, провода еле держатся и в любой момент могут отвалиться от контактов. Такая зарядка в реальности не стоит даже 300 рублей, но некоторые продавцы наглеют и продают её по 1000 и дороже, так что шанс нарваться на подделку есть даже в том случае, если вы выбрали не самый дешёвый вариант.
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Комментарии

tellurian
+2023
tellurian
При это кто-то получает сотни процентов прибыли.
час назад в 14:35
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