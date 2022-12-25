12 фишек Gboard, с которыми Android-смартфон станет удобнее. Пользуйтесь

Заменить большой текст на обычный. Выделите текст и нажмите Shift. Так вы сможете выделить целое слово заглавными буквами, не перепечатывая его.

Быстро поставить знак вопроса. Удерживайте палец на точке, чтобы появилась дополнительная панель. Там можно выбрать скобки, слеш, точку с запятой, восклицательный или вопросительный знак.

Переводчик. Напечатайте нужный текст, выделите его и нажмите на кнопку переводчика в панели управления наверху.

Двойной буфер обмена. Их можно использовать через специальные расширения, которые находятся в панели наверху. Важно: их содержимое удаляется спустя сутки после копирования.

Автоматический перевод. Клавиатура будет переводить текст с одного языка на другой, пока вы набираете его в строке без необходимости открывать Google Translate. Откройте клавиатуру и нажмите на стрелочку для доступа к дополнительным функциям, нажмите на три точки и включите функцию автоматического перевода.

Сокращения для часто употребляемых слов. Нажмите на иконку шестеренки, пройдите по пути «Словарь» —> «Личный словарь», выберете язык, на котором вы хотели бы сделать сокращение, введите слово и его сокращение.

Быстрое удаление слов и предложений. Свайпните в левую сторону от пробела. Чем длиннее будет ваш жест, тем больше текста сотрется.

Перемещение курсора. Это можно делать свайпами по клавише пробела. Так получается быстрее, точнее и удобнее.

Удаление подсказки. Перетащите ее с панели подсказок и выбросите в появившееся мусорное ведро.

Ввод дробей и специальных символов. Переключитесь на цифровую клавиатуру, а затем нажмите и удерживайте одну из цифровых клавиш.

Перемещение клавиатуры в любую точку экрана. На верхней панели клавиатуры, между Настройками и Записью аудио, нажмите на три точки и активируйте «Плавающий режим».

Рукописный ввод. C клавиатурой Gboard вы сможете писать текст прямо от руки. Для этого в настройках клавиатуры необходимо включить распознавание рукописного ввода. Переходим в настройки, выбираем «Языки», нажимаем «Добавить клавиатуру» и выбираем Русский язык из списка. Отмечаем галочкой рукописный ввод и нажимаем «Готово».

GBoard — самая популярная клавиатура на Android, которую можно скачать с Google Play. Она может быть удобнее стоковой по ряду моментов от более удобного переключения языка по нажатию одной кнопки вместо свайпа по пробелу до более широкого набора функций.Расскажем о ее особенностях, которыми вы можете не пользоваться, но они сделают вашу клавиатуру еще удобнее: