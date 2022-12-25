Gboard Google Android

12 фишек Gboard, с которыми Android-смартфон станет удобнее. Пользуйтесь

Денис
Снимок экрана 2022-12-25 в 18.32.55.png

GBoard — самая популярная клавиатура на Android, которую можно скачать с Google Play. Она может быть удобнее стоковой по ряду моментов от более удобного переключения языка по нажатию одной кнопки вместо свайпа по пробелу до более широкого набора функций. 

Расскажем о ее особенностях, которыми вы можете не пользоваться, но они сделают вашу клавиатуру еще удобнее: 
  • Заменить большой текст на обычный. Выделите текст и нажмите Shift. Так вы сможете выделить целое слово заглавными буквами, не перепечатывая его. 
  • Быстро поставить знак вопроса. Удерживайте палец на точке, чтобы появилась дополнительная панель. Там можно выбрать скобки, слеш, точку с запятой, восклицательный или вопросительный знак. 
  • Переводчик. Напечатайте нужный текст, выделите его и нажмите на кнопку переводчика в панели управления наверху. 
  • Двойной буфер обмена. Их можно использовать через специальные расширения, которые находятся в панели наверху. Важно: их содержимое удаляется спустя сутки после копирования. 
  • Автоматический перевод. Клавиатура будет переводить текст с одного языка на другой, пока вы набираете его в строке без необходимости открывать Google Translate. Откройте клавиатуру и нажмите на стрелочку для доступа к дополнительным функциям, нажмите на три точки и включите функцию автоматического перевода. 
  • Сокращения для часто употребляемых слов. Нажмите на иконку шестеренки, пройдите по пути «Словарь» —> «Личный словарь», выберете язык, на котором вы хотели бы сделать сокращение, введите слово и его сокращение. 
  • Быстрое удаление слов и предложений. Свайпните в левую сторону от пробела. Чем длиннее будет ваш жест, тем больше текста сотрется. 
  • Перемещение курсора. Это можно делать свайпами по клавише пробела. Так получается быстрее, точнее и удобнее. 
  • Удаление подсказки. Перетащите ее с панели подсказок и выбросите в появившееся мусорное ведро. 
  • Ввод дробей и специальных символов. Переключитесь на цифровую клавиатуру, а затем нажмите и удерживайте одну из цифровых клавиш. 
  • Перемещение клавиатуры в любую точку экрана. На верхней панели клавиатуры, между Настройками и Записью аудио, нажмите на три точки и активируйте «Плавающий режим». 
  • Рукописный ввод. C клавиатурой Gboard вы сможете писать текст прямо от руки. Для этого в настройках клавиатуры необходимо включить распознавание рукописного ввода. Переходим в настройки, выбираем «Языки», нажимаем «Добавить клавиатуру» и выбираем Русский язык из списка. Отмечаем галочкой рукописный ввод и нажимаем «Готово». 
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Google стащила фишку экосистемы у iPhone для Android-смартфонов. Получится очень удобно
Google-календарь взбесил пользователей странным глюком
Как «подружить» Android-смартфон с Mac: передача файлов, общий буфер обмена и другие фишки

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+35
NYX
Swiftkey и не е6ите мозги с этими клавами. Ничего лучше нет.
Вчера в 21:31
#
+40
arnikrock
Можно матерщиной грязной не писать , Вы считаете, что все такие тут в переписке, как Вы сами? Хотя бы чуть более поуважать себя и других неплохо, да? Или Вы считаете, что сама глубочайшая красота языка русского канула давно уже в адское извращённое небытие?
Вчера в 21:58
#