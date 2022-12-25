12 фишек Gboard, с которыми Android-смартфон станет удобнее. Пользуйтесь

GBoard — самая популярная клавиатура на Android, которую можно скачать с Google Play. Она может быть удобнее стоковой по ряду моментов от более удобного переключения языка по нажатию одной кнопки вместо свайпа по пробелу до более широкого набора функций.
Расскажем о ее особенностях, которыми вы можете не пользоваться, но они сделают вашу клавиатуру еще удобнее:
- Заменить большой текст на обычный. Выделите текст и нажмите Shift. Так вы сможете выделить целое слово заглавными буквами, не перепечатывая его.
- Быстро поставить знак вопроса. Удерживайте палец на точке, чтобы появилась дополнительная панель. Там можно выбрать скобки, слеш, точку с запятой, восклицательный или вопросительный знак.
- Переводчик. Напечатайте нужный текст, выделите его и нажмите на кнопку переводчика в панели управления наверху.
- Двойной буфер обмена. Их можно использовать через специальные расширения, которые находятся в панели наверху. Важно: их содержимое удаляется спустя сутки после копирования.
- Автоматический перевод. Клавиатура будет переводить текст с одного языка на другой, пока вы набираете его в строке без необходимости открывать Google Translate. Откройте клавиатуру и нажмите на стрелочку для доступа к дополнительным функциям, нажмите на три точки и включите функцию автоматического перевода.
- Сокращения для часто употребляемых слов. Нажмите на иконку шестеренки, пройдите по пути «Словарь» —> «Личный словарь», выберете язык, на котором вы хотели бы сделать сокращение, введите слово и его сокращение.
- Быстрое удаление слов и предложений. Свайпните в левую сторону от пробела. Чем длиннее будет ваш жест, тем больше текста сотрется.
- Перемещение курсора. Это можно делать свайпами по клавише пробела. Так получается быстрее, точнее и удобнее.
- Удаление подсказки. Перетащите ее с панели подсказок и выбросите в появившееся мусорное ведро.
- Ввод дробей и специальных символов. Переключитесь на цифровую клавиатуру, а затем нажмите и удерживайте одну из цифровых клавиш.
- Перемещение клавиатуры в любую точку экрана. На верхней панели клавиатуры, между Настройками и Записью аудио, нажмите на три точки и активируйте «Плавающий режим».
- Рукописный ввод. C клавиатурой Gboard вы сможете писать текст прямо от руки. Для этого в настройках клавиатуры необходимо включить распознавание рукописного ввода. Переходим в настройки, выбираем «Языки», нажимаем «Добавить клавиатуру» и выбираем Русский язык из списка. Отмечаем галочкой рукописный ввод и нажимаем «Готово».