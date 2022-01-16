Мы продолжаем покорять просторы AliExpress в поисках различных занимательных и функциональных гаджетов. В этой подборке вы найдете предметы интерьера, кухонные аксессуары и другие полезные штуки.
Аналог салфетки от Apple от 285 р.
По словам производителя, это точная копия. Салфетка со специальной текстурой отлично подходит для очистки дисплеев iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.
Из отзывов: тряпочка отличная. Удаляет все пятна с дисплеев лучше, чем микрофибра. Стоит своих денег.
Коврик «кассета» от 397 р.
Этот коврик можно использовать для входной двери, гостиной, кухни или ванной комнаты. У продавца в наличии довольно много много вариантов оформлений, а также четыре размера.
Из отзывов: шёл до Питера почти месяц. Очень приятный на ощупь.
Подушка-батон от 276 р.
Забавный аксессуар для дивана. Гости будут в абсолютном восторге от такой подушки. В наличии три размера: 20, 30 и 40 см.
Из отзывов: подушка мягкая, рекомендую.
Вертикальный держатель для бокалов от 901 р.
Отличный гаджет для современной и эргономичной кухни. Бокалы крепятся за ножку. Выглядит такая конструкция очень эстетично. Цена зависит от размера держателя.
Из отзывов: отличный подвес для бокалов. Быстрая доставка.
Ночник Xiaomi Youpin от 1541 р.
Яркость подсветки регулируется. Гаджет заряжается от USB. Такой ночник дополнит прикроватную тумбочку или станет полезным аксессуаром для детской.
Из отзывов: хорошая лампа.
Подставка для винных бутылок от 585 р.
Такой гаджет можно рассмотреть в качестве презента ценителю вину. Стоимость аксессуара зависит от количества ячеек для бутылок. В наличии есть варианты из темного и светлого дерева.
Из отзывов: супер, такую и хотел.
Держатель для iPad в стиле iMac от 2826 р.
Внешне такая подставка для iPad напоминает ножку моноблока iMac. В наличии два варианта: для 11 или 12,9-дюймового планшета. Устройство подходит iPad Pro (11): 1-го, 2-го, 3-го поколения Для iPad Pro (12,9): 3-го, 4-го и 5-го поколений. Выглядит аксессуар стильно и минималистично.
Ночник Xiaomi Youpin от 765 р.
Аксессуар выполнен в форме лампочки, которую дополняет механический переключатель. В наличии гаджеты с базой золотого и черного цвета. Устройство заряжается от USB.
Из отзывов: товаром доволен. Соответствует описанию. Пришёл быстро. Очень красивый. Продавца рекомендую.
Универсальный кабель для зарядки от 821 р.
Очень полезный гаджет с приятным дизайном. Он умеет заряжать сразу три устройства от одного источника. Такую штуку удобно брать с собой в поездку, чтобы не таскать кучу разных проводов. Гаджет оснащается сразу тремя самыми распространенными портами: Lightning, USB-C и microUSB.
Из отзывов: клевая штука! Все три порта заряжают одновременно! Стильно и удобно!
Подставка для ноутбука от 670 р.
Есть ускоренная доставка со склада из России. Подставка с регулируемым углом наклона. В наличии два варианта: темного и светлого цвета.
Из отзывов: всё хорошо, качество отличное.
Настенное крепление для Xbox Series S от 1470 р.
Простое, но очень функциональное решение, позволяющее разместить консоль Xbox Series S в вертикальном положении на стене.
Из отзывов: сделан качественно, покраска хорошая. Кронштейн приехал хорошо упакованным в коробку из плотного картона. Доставка до СПб заняла три недели. Я всем доволен.
Держатель для туалетной бумаги «ретро-камера» от 318 р.
Забавный предмет интерьера. Корпус держателя выполнен в форме камеры моментальной печати. Только вместо фотографий из лотка этого «фотоаппарата» вылезает туалетная бумага.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru