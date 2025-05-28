12 популярных смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений. Им пора на помойку

В перечне «списанных» оказались модели смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Теперь они официально устарели, а пользоваться ими небезопасно.
• Xiaomi Civi 1S;
• Mi 11X Pro;
• Mi 11i;
• Mi 11 Ultra;
• Redmi 10 2022;
• Redmi K40 Pro;
• Redmi K40 Pro+;
• Redmi K50;
• Redmi K50 Pro;
• Redmi Note 11 Pro;
• POCO M4 Pro 5G;
• POCO F4 GT.
Владельцам этих смартфонов рекомендуется приобрести более актуальные модели.
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