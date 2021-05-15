Apple довела до абсурда ценообразование на аксессуары для iPad — иной раз чехол, карандаш и клавиатура для iPad выходят дороже, чем он сам. Мы решили найти альтернативу подешевле и подобрали 12 классных аксессуаров для iPad — некоторые из них вполне могут заменить оригинальные.
ESR Pencil for iPad от 1300 рублей
Это отличная замена оригинальному Apple Pencil. Карандаш от ESR умеет быстро подключаться к планшету, понимает угол наклона пера, заряжается от кабеля USB-C, имеет многофункциональную кнопку, подобно тому, как это сделано в Samsung Pen. Ах да — в отличие от Apple Pencil, этот карандаш можно прикупить и в черном цвете.
Из отзывов: отличная точность, долго держит заряд
Baseus Pencil от 2500 рублей
Похожее устройство, только от более известного бренда Baseus. Умеет всё то же самое, имеет две кнопки на корпусе, стоит очень демократично. Для бюджетного iPad — маст хэв.
Из отзывов: классное соотношение цены и качества, Apple Pencil не нужен
PZOZ GaN 65W от 1600 рублей
Этот блок питания выполнен по технологии GaN и умеет отдавать до 65 Ватт мощности при очень скромных размерах. У него есть два порта USB-С и один USB-A, так что для любого кабеля найдется разъем. Блок зарядит iPad максимально быстро — а можно и iPhone с AirPods добавить одновременно. Сам пользуюсь таким — очень доволен.
Из отзывов: поддерживает быструю зарядку на iPhone и Samsung, даже ноут 65Вт заряжает штатно
Xiaomi Charger 33W от 1450 рублей
Если нужен вариант попроще и поменьше — отличный блок питания от Xiaomi. 33 Ватта мощности, стандарты быстрой зарядки, миниатюрный размер и привлекательный ценник. Отлично подойдет для iPhone и iPad, правда заряжать нужно по отдельности, так как порт всего один.
Чехол-книжка VUUV for iPad от 550 рублей
Отличный every-day чехол. Задняя часть из силикона, а значит мусор и пыль не будут царапать корпус — чехлы из пластика я крайне не рекомендую. Крышка складывается в подставку. В наличии все актуальные цвета 2020-2021 годов — даже Dark Green и Purple. Свою модель можно выбрать внутри.
Из отзывов: доставили быстро, разблокировка экрана крышкой моментальная, сел идеально
Smart Case for iPad от 460 рублей
Еще два варианта чехлов для «яблочного» планшета. Задняя часть книжки также силиконовая — есть варианты с прозрачной и непрозрачной спинкой. Преимущество этого товара: можно выбрать даже старые модели iPad, найдется для всех.
Из отзывов: на ощупь похож на софт-тач, матовый и приятный, без запаха
Hagibis Stand for iPad от 910 рублей
Хотите превратить свой планшет в маленький iMac? Эта стилизованная подставка придется очень кстати. Отлично годится для просмотра видео, а также для работы с мышкой и клавиатурой — благо iPadOS сейчас это позволяет.
Из отзывов: материал подставки толстый и крепкий, ничего не шатается, резиновые вставки цепко удерживают устройство (планшет 10 дюймов)
Lightning to OTG-адаптер от 550 рублей
Да-да, это адаптер для подключения обычной флешки к iPhone и iPad. Но не простой — именно этот адаптер поддерживает почти все существующие USB-накопители. Обынчый дешевый переходник, скорее всего, не увидит вашу флешку. А этот — маст-хэв. Он не подводит меня более двух лет.
Из отзывов: выглядит красиво, работает хорошо, флешку на 128Гб тянет и копирует без проблем
MCDODO Lightning Cable от 460 рублей
Чем заменить оригинальный Lightning-кабель, если он героически погиб? Вот отличный претендент. MCDODO выпускает очень качественные провода, которые трудятся в моей семье уже пару лет. На выбор есть метровые и двухметровые варианты — советую брать минимум два метра. На конце есть светодиод.
Из отзывов: хороший провод, оплетка крепкая, индикация заряда в трех режимах
JMetec Lightning-to-HDMI Cable от 820 рублей
Недорогой провод для подключения iPhone или iPad к телевизору или монитору. Задержки есть, но соответствуют цене — кабель отлично подойдет для просмотра семейных фото и видео, серфинга в сети. Умеет передавать и звук, и изображение. Чтобы всё работало как положено — подключайте блок питания не менее 2А.
Из отзывов: качество картинки хорошее (примерно 720р), при использовании смартфон и планшет заряжается
PZOZ Lightning to USB-С Cable от 150 рублей
Этот провод отлично подойдет для блоков питания, о которых я рассказал выше. С одной стороны Lightning, с другой — USB-С. Поддерживает быструю зарядку, доступен выбор длины, стоит очень недорого. Да и бренд отличный. Очень люблю и рекомендую эти провода.
Из отзывов: доставка 16 дней; берем не в первый раз — работают на 5 из 5
BASEUS USB-С Cable от 500 рублей
Напоследок — кабель от BASEUS, который подойдет для iPad Pro 2018-2021 модельных годов. До 100 Ватт пропускной способности — по сути, «потянет» даже MacBook. Оплетка и внешний вид очень похожи на провода от Apple, а цена заметно приятнее. Длина 1,5 метра.
Из отзывов: очередной отличный кабель, спасибо Baseus
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
'ах да' lol