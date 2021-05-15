Apple довела до абсурда ценообразование на аксессуары для iPad — иной раз чехол, карандаш и клавиатура для iPad выходят дороже, чем он сам. Мы решили найти альтернативу подешевле и подобрали 12 классных аксессуаров для iPad — некоторые из них вполне могут заменить оригинальные.Это отличная замена оригинальному Apple Pencil. Карандаш от ESR умеет быстро подключаться к планшету, понимает угол наклона пера, заряжается от кабеля USB-C, имеет многофункциональную кнопку, подобно тому, как это сделано в Samsung Pen. Ах да — в отличие от Apple Pencil, этот карандаш можно прикупить и в черном цвете.отличная точность, долго держит зарядПохожее устройство, только от более известного бренда Baseus. Умеет всё то же самое, имеет две кнопки на корпусе, стоит очень демократично. Для бюджетного iPad — маст хэв.классное соотношение цены и качества, Apple Pencil не нуженЭтот блок питания выполнен по технологии GaN и умеет отдавать до 65 Ватт мощности при очень скромных размерах. У него есть два порта USB-С и один USB-A, так что для любого кабеля найдется разъем. Блок зарядит iPad максимально быстро — а можно и iPhone с AirPods добавить одновременно. Сам пользуюсь таким — очень доволен.поддерживает быструю зарядку на iPhone и Samsung, даже ноут 65Вт заряжает штатноЕсли нужен вариант попроще и поменьше — отличный блок питания от Xiaomi. 33 Ватта мощности, стандарты быстрой зарядки, миниатюрный размер и привлекательный ценник. Отлично подойдет для iPhone и iPad, правда заряжать нужно по отдельности, так как порт всего один.Отличный every-day чехол. Задняя часть из силикона, а значит мусор и пыль не будут царапать корпус — чехлы из пластика я крайне не рекомендую. Крышка складывается в подставку. В наличии все актуальные цвета 2020-2021 годов — даже Dark Green и Purple. Свою модель можно выбрать внутри.доставили быстро, разблокировка экрана крышкой моментальная, сел идеальноЕще два варианта чехлов для «яблочного» планшета. Задняя часть книжки также силиконовая — есть варианты с прозрачной и непрозрачной спинкой. Преимущество этого товара: можно выбрать даже старые модели iPad, найдется для всех.на ощупь похож на софт-тач, матовый и приятный, без запахаХотите превратить свой планшет в маленький iMac? Эта стилизованная подставка придется очень кстати. Отлично годится для просмотра видео, а также для работы с мышкой и клавиатурой — благо iPadOS сейчас это позволяет.материал подставки толстый и крепкий, ничего не шатается, резиновые вставки цепко удерживают устройство (планшет 10 дюймов)Да-да, это адаптер для подключения обычной флешки к iPhone и iPad. Но не простой — именно этот адаптер поддерживает почти все существующие USB-накопители. Обынчый дешевый переходник, скорее всего, не увидит вашу флешку. А этот — маст-хэв. Он не подводит меня более двух лет.выглядит красиво, работает хорошо, флешку на 128Гб тянет и копирует без проблемЧем заменить оригинальный Lightning-кабель, если он героически погиб? Вот отличный претендент. MCDODO выпускает очень качественные провода, которые трудятся в моей семье уже пару лет. На выбор есть метровые и двухметровые варианты — советую брать минимум два метра. На конце есть светодиод.хороший провод, оплетка крепкая, индикация заряда в трех режимахНедорогой провод для подключения iPhone или iPad к телевизору или монитору. Задержки есть, но соответствуют цене — кабель отлично подойдет для просмотра семейных фото и видео, серфинга в сети. Умеет передавать и звук, и изображение. Чтобы всё работало как положено — подключайте блок питания не менее 2А.качество картинки хорошее (примерно 720р), при использовании смартфон и планшет заряжаетсяЭтот провод отлично подойдет для блоков питания, о которых я рассказал выше. С одной стороны Lightning, с другой — USB-С. Поддерживает быструю зарядку, доступен выбор длины, стоит очень недорого. Да и бренд отличный. Очень люблю и рекомендую эти провода.доставка 16 дней; берем не в первый раз — работают на 5 из 5Напоследок — кабель от BASEUS, который подойдет для iPad Pro 2018-2021 модельных годов. До 100 Ватт пропускной способности — по сути, «потянет» даже MacBook. Оплетка и внешний вид очень похожи на провода от Apple, а цена заметно приятнее. Длина 1,5 метра.очередной отличный кабель, спасибо Baseus