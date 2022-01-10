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13 интересных и необычных гаджетов







На AliExpress сегодня стартует распродажа «Зимняя ликвидация». Мы подготовили эту заметку, в которой вы найдете полезные ссылки на страницы акции, купоны, промокоды и подборку из 13 недорогих, но при этом очень полезных гаджетов.Распродажа стартует 10 января в 11:00 по московскому времени. Порядок действий хорошо знаком постоянным покупателям на маркетплейсе — добавляем товары в корзину прямо сейчас, а после старта акции применяем подходящие промокоды и оплачиваем покупки со скидкой.Очень полезная штука, которая поможет навести порядок в многочисленных проводах и упорядочить их хранение. У продавца в наличии два типа контейнеров, которые различаются креплением крышки.: органайзеры отлично упакованы, доставка 2 недели, кабели теперь каждый в своем домике, очень удобно отличить по цвету.Симпатичные и удобные баночки для хранения ватных палочек. У продавца в наличии есть прикольные варианты с бамбуковой крышкой и с карманом-дозатором.: идеально, без сколов, все на совесть упаковано. Высота с крышкой 19 см. Крышка плотно закрывается.Этот гаджет поможет сохранить зимой тепло ваших ног. Стелька заряжается от порта USB-C. Включение и регулировка температуры осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Стельки универсальные, на них нанесена пунктирная разметка, позволяющая наиболее точно подогнать размер под себя.: классные стельки, проверено — греют хорошо.Очень компактный адаптер, который обходится без проводов. Поэтому гаджет очень удобно брать с собой для подзарядки Apple Watch.: все работает, товар пришёл быстро!Прозрачное и водостойкое покрытие защитит рабочую поверхность от повреждений. У продавца очень широкий выбор размеров, поэтому будет просто подобрать аксессуар под свою столешницу. Есть быстрая доставка со складов из РФ.: вполне все устраивает. Теперь видна структура дерева кухонного стола.Очень удобно брать с собой все необходимое в поездку. В наличии есть несколько вариантов расцветок и комплектаций.Гаджет позволяет буквально за 35 секунд приготовить стакан свежевыжатого сока или смузи. Встроенный двигатель работает с мощностью 18000 оборотов в минуту. Емкость чашки составляет 300 мл. По словам производителя, запаса автономности хватит на приготовление 12 стаканов напитков.: великолепный приборчик! Очень удобный, сделан надёжно! Пользуется вся семья!Контейнеры отлично подойдут для хранения различных сухих продуктов, например, для кофейных зерен или макаронных изделий. У продавца в наличии ёмкость трех объёмов: 500, 800 и 1200 мл.Еще один гаджет в нашей подборке, который поможет грамотно организовать хранение многочисленных проводов от ваших гаджетов. Если вам надоело наблюдать лежащие кругом кабели и адаптеры питания — наведите порядок с помощью этой штуки. В наличии несколько типов контейнеров и расцветок.: хороший ящичек, все пришло целым. Пластик гладкий и ничего не цепляет. Очень удобная крышечка, закрывается плотно.Коврик изготавливается со специальной противоскользящей базой. Аксессуар поможет правильно организовать свое рабочее место таким образом, чтобы плавное скольжение мышки не ограничивалось. Коврик подойдет для геймеров, а также для работы и в повседневном использовании.: заказ пришёл очень быстро, коврик даже не сворачивали в трубочку, поэтому он ровненький без загибов. Качество отменное, удобный не скользит, мышка движется точно и ровно.Еще один аксессуар для грамотного кабель-менеджмента, но на этот раз эти маленькие штуки помогут организовать различные компьютерные провода на вашем рабочем месте. У продавца в наличии наборы из трех расцветок: белые, черные и прозрачные крепления.: очень удобная вещь. По размеру как раз на кабель питания. Маленькие, с метра уже почти не заметны, если не присматриваться.Форма позволяет замораживать лёд в форме крупных кубиков или шариков. Таким образом можно удивить гостей, подав напитки со льдом в непривычном размере.: лёд нормальный, достаётся легко. Шарики надо правильно закрыть, тогда форма получается идеальной.Порадуйте своего питомца необычной лежанкой. Она крепится к батарее. Такой «гамак» способен выдерживать питомца весом до 15 кг, а это означает, что аксессуар также подойдет и для собак мелких пород.: отличная лежанка, котик оценил. Доставка очень быстрая, дня 3, в пункт выдачи pickpoint.