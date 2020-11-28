Подготовили для вас подборку интересных и полезных мелочей с AliExpress, которые пригодятся в повседневной жизни, а некоторые помогут поднять настроение друзьям и близким. Не забудьте проверять наличие купонов со скидками у продавцов, они помогут дополнительно снизить стоимость товаров.
Рюкзак для повседневного использования Xiaomi от 625 р.
Отличный выбор для ежедневного использования. Рюкзак легкий и защищен от воды по стандарту IPX4. На выбор доступны два размера: 10 и 20 литров. Поимо спокойных расцветок в наличии имеются и яркие оттенки.
Прозрачный чехол для iPhone 12 за 327 р.
Ударопрочный чехол для модельного ряда смартфонов iPhone 12. Он прозрачный, а это означает, что дизайн новинки не будет скрыт.
Компактный увлажнитель воздуха со встроенным светильником за 1325 р.
Увлажнитель с ёмкостью 600 мл и двумя режимами работа. Устройство оснащено умным режимом отключения и функцией ночника.
Автоматический штопор от Xiaomi от 1792 р.
Удивите гостей автоматическим штопором для вина. Подносим устройство к горлышку бутылки, нажимаем кнопку и готово. Штопор оснащен аккумулятором на 550 мАч с функцией быстрой зарядки.
Автомобильный пылесос за 3031 р.
Это устройство не займёт много места в вашем авто и позволит поддерживать порядок в салоне. Наличие HEPA-фильтра предотвращает разброс пыли во время всасывания. Мусорный контейнер рассчитан на 60 мл мусора, а встроенного аккумулятора хватить на 18 минут работы в беспроводном режиме.
Беспроводная зарядка 2-в-1 от 1517 р.
Это устройство позволит заряжать одновременно смартфон и беспроводные наушники. Есть два варианта: в черном цвете и с прозрачным дизайном. Поддерживаются устройства большинства самых популярных производителей.
Металлический браслет для Xiaomi Mi Band от 285 р.
Прокачай свой смарт-браслет Mi Band от Xiaomi с помощью этого металлического аксессуара. В наличии имеются варианты для 3, 4 и 5-й версии гаджета.
Беспроводная зарядка-подставка от 1558 р.
Этот аксессуар дополнит любой рабочий стол. Поддерживаются смартфоны от Samsung, Google, Apple, LG, Huawei и Xiaomi.
Плетеный монобраслет для Apple Watch от 328 р.
Ребята из Китая подтянулись и запустили производство своих плетеных монобраслетов для Apple Watch с гуманным ценником. По такой стоимости их можно использовать как расходной материал. В наличии версии разных размеров тёмно-синего, черного, синего, красного, зеленого и розового цвета.
Тапки-рыбы от 659 р.
Пошутите над гостями, предложив им такие тапки-рыбы. В комментариях рекомендуют тщательно подбирать размер в соответствии с таблицей продавца.
Ошейник с подсветкой для собак от 225 р.
Это не заменимый аксессуар для тех, кто выгуливает своего питомца в темное время суток без поводка. С помощью этого ошейника собака останется в поле зрения, а это поможет избежать различных неприятных ситуаций.
«Магсэйф» для любого смартфона от 128 р.
Скучаете по порту «Магсэйф» в ноутбуках Apple? Этот аксессуар поможет добавить магнитный разъем любому смартфону или планшету. В наличии есть варианты для Lightning, microUSB и USB-C.
Беспроводной смарт-трекер от 779 р.
Надоело ждать AirTags от Apple? Попробуйте этот беспроводной смарт-трекер для поиска различных устройств. Его можно закрепить на связке ключей, положить в кошелек или рюкзак. А еще этот гаджет очень прост в настройке.
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