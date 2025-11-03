15 новых гаджетов Apple, которые выйдут в 2026 году

Фото: Macrumors
Это не все, чем «купертиновцы» удивят в 2026 году, считает Bloomberg.
Начало года:
• iPhone 17e
• iPad (12-го поколения) с чипом A18
• iPad Air с чипом M4
• MacBook Air с чипом M5
• MacBook Pro с чипом M5 Pro
• MacBook Pro с чипом M5 Max
• Studio Display
Март-апрель:
• Apple Home Hub
Сентябрь:
• iPhone 18
• iPhone 18 Pro
• iPhone 18 Pro Max
• iPhone Fold
• Apple Watch Series 12
Без сроков:
• Mac mini с чипом M5,
• Mac Studio с чипом M5
Журналист считает, что этими устройствами список не ограничивается. Например, Apple может представить обновленный iPad mini с OLED-дисплеем и камеру безопасности для умного дома.