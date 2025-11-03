Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

15 новых гаджетов Apple, которые выйдут в 2026 году

Артем
венлвелгнвгнел.png
Фото: Macrumors 

Это не все, чем «купертиновцы» удивят в 2026 году, считает Bloomberg.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По информации Марка Гурмана, компания выпустит минимум 15 устройств в следующем году.

Начало года:

• iPhone 17e
• iPad (12-го поколения) с чипом A18
• iPad Air с чипом M4
• MacBook Air с чипом M5
• MacBook Pro с чипом M5 Pro
• MacBook Pro с чипом M5 Max
• Studio Display

Март-апрель:

• Apple Home Hub

Сентябрь:

• iPhone 18
• iPhone 18 Pro
• iPhone 18 Pro Max
• iPhone Fold
• Apple Watch Series 12

Без сроков:

• Mac mini с чипом M5,
• Mac Studio с чипом M5

Журналист считает, что этими устройствами список не ограничивается. Например, Apple может представить обновленный iPad mini с OLED-дисплеем и камеру безопасности для умного дома.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Не ждите новые MacBook в этом году. Apple официально это подтвердила
Apple уже вовсю запасается деталями для складного iPhone Ultra
Раскрыты потенциальные новые цвета iPhone 18 Pro. Многим точно понравится

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии