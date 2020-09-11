Apple Watch
Онлайн-презентация Apple на следующей неделе, вероятно, будет сосредоточена в первую очередь на анонсе iPad и Apple Watch. В преддверии мероприятия появились слухи, которые намекают на анонс замены Apple Watch Series 3 для бюджетной категории.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Apple планирует представить новые Apple Watch, чтобы заменить устаревшую линейку Series 3. Новинка получит корпус в размерах 38 мм / 42 мм и процессор Apple S3.

По словам Джона Проссера, модернизированная версия Series 3 будет аналогична по конструкции Series 4, продажи которых Apple прекратила после выхода Series 5 в прошлом году.

Тем не менее чтобы снизить стоимость, в новых Apple Watch начального уровня будет отсутствовать функция ЭКГ, а также always-on display (AOD), которая сейчас есть только у Series 5. Проссер также сообщил, что Apple Watch следующего поколения будут оснащаться сопроцессором движения Apple M9.

О дизайне Series 4 / Series 5 и отсутствии ЭКГ в часах, которые заменят линейку Apple Watch Series 3, впервые сообщил инсайдер с ником @L0vetodream в своем твиттере.

Проссер рассказал, что новые Apple Watch начального уровня обозначены как «Apple Watch», а Series 6 — как «Apple Watch Pro». Маркетинговые названия новых продуктов Apple почти невозможно предсказать, и Проссер признает, что не уверен, является ли новые обозначения окончательными для модельного ряда этого года.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5Mac 9to5Mac

Ссылки по теме:

Apple открыла двухэтажный магазин на воде. Вот как там внутри Apple открыла двухэтажный магазин на воде. Вот как там внутри

Как использовать Google Chrome в качестве браузера по умолчанию в iOS 14 и iPadOS 14 Как использовать Google Chrome в качестве браузера по умолчанию в iOS 14 и iPadOS 14

Balenciaga стала куратором Apple Music. В плейлисте — Алла Пугачёва, Земфира и «Кино» Balenciaga стала куратором Apple Music. В плейлисте — Алла Пугачёва, Земфира и «Кино»