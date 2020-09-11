Онлайн-презентация Apple на следующей неделе, вероятно, будет сосредоточена в первую очередь на анонсе iPad и Apple Watch. В преддверии мероприятия появились слухи, которые намекают на анонс замены Apple Watch Series 3 для бюджетной категории.
На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Apple планирует представить новые Apple Watch, чтобы заменить устаревшую линейку Series 3. Новинка получит корпус в размерах 38 мм / 42 мм и процессор Apple S3.
По словам Джона Проссера, модернизированная версия Series 3 будет аналогична по конструкции Series 4, продажи которых Apple прекратила после выхода Series 5 в прошлом году.
Тем не менее чтобы снизить стоимость, в новых Apple Watch начального уровня будет отсутствовать функция ЭКГ, а также always-on display (AOD), которая сейчас есть только у Series 5. Проссер также сообщил, что Apple Watch следующего поколения будут оснащаться сопроцессором движения Apple M9.
О дизайне Series 4 / Series 5 и отсутствии ЭКГ в часах, которые заменят линейку Apple Watch Series 3, впервые сообщил инсайдер с ником @L0vetodream в своем твиттере.
S5 without ECG— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 7, 2020
Проссер рассказал, что новые Apple Watch начального уровня обозначены как «Apple Watch», а Series 6 — как «Apple Watch Pro». Маркетинговые названия новых продуктов Apple почти невозможно предсказать, и Проссер признает, что не уверен, является ли новые обозначения окончательными для модельного ряда этого года.
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