





Бренд 1MORE, финансируемый компанией Xiaomi, выпустил новые наушники формата True Wireless. Модель называется PistonBuds Pro, и на старте продаж её можно приобрести на AliExpress с весомой скидкой.Главная отличительная особенность PistonBuds Pro — поддержка интеллектуальной технологии активного шумоподавления QuietMax, которая позволяет снижать шум максимум на 38 дБ (это очень большое значение, чуть ли не рекорд для TWS-наушников). Шумодав может работать в трёх режимах: сильно шумоподавление (до 38 дБ), режим прозрачности и режим WNR для занятий спортом. В последнем случае отсеиваются звуковые помехи от ветра, что пригодится при прослушивании музыки или аудиокниг на пробежке или велотренировке. При желании можно отключить шумоподавление, что продлит время автономной работы наушников.При разработке PistonBuds Pro максимальное внимание уделялось качеству звука, что неудивительно, ведь настройка звучания осуществлялась известным звукоинженером мирового уровня и четырёхкратным обладателем премии Grammy Лукой Бигнарди. В наушниках используются 10-миллиметровые излучатели с титановой диафрагмой, которые воспроизводят хорошо сбалансированный звук с высокой детализацией и отчётливым выделением вокала в песнях. При желании можно подстроить звук для себя, для этого в мобильном приложении, разработанном компанией Sonarworks, доступно около десяти пресетов эквалайзера для разных музыкальных жанров.Звук передаётся на наушники через модуль Bluetooth 5.2 с использованием кодека AAC, который обеспечивает высокое качество при относительно низком битрейте и позволяет экономить потребление энергии, продлевая время автономной работы акустики. В корпусе каждого наушника установлено по два микрофона с поддержкой ИИ-технологии Deep Neural Network, которые обеспечивают работу системы активного шумоподавления, эффективно улавливая и отфильтровывая внешние шумы, а также позволяют общаться по гарнитуре с высоким качеством передачи голоса без шумов, помех и прерываний.Наушники PistonBuds Pro обладают удобной посадкой, их можно носить долго, не ощущая дискомфорта, причём в комплекте четыре пары силиконовых вкладышей разного размера, чтобы можно было выбрать те, которые максимально подходят вам и обеспечивают наилучшее звучание. Предусмотрена защита от пота по стандарту IPX5. Время автономной работы с отключенным шумодавом достигает 7,5 часов и до 30 часов при зарядке от кейса. Благодаря быстрой зарядке, всего 5 минут нахождения наушников в кейсе обеспечат вас музыкой ещё на час.Наушники 1MORE PistonBuds Pro продаются со скидкой всего за 44 доллара (около 3400 рублей), если применить купон на 5 долларов, доступный на странице товара. Распродажа проводится с 11 утра 21 февраля до 11 утра 24 февраля (время московское).