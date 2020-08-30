В 2020 году информации слишком много. Держать в голове задачи на день и планировать следующие становится все труднее.

Удобное, понятное мобильное приложение решает проблему. В моем случае важны два момента: контроль бюджета и рабочих задач. Я старался держать все в голове. Почти получалось, но гораздо проще записать все нужное — не боишься, что что-либо забудешь.

Перепробовал десятки приложений и нашел два оптимальных. Теперь они незаменимые на моем realme X2 Pro и самые часто используемые после Google Chrome, YouTube, мессенджеров и соцсетей. О них и расскажу.

Trello — для планирования рабочего процесса

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Это планировщик задач для командной работы. Полезен для руководителей — вы видите задачи сотрудников и их состояние (принято, в процессе, сдано и т. д.)

Я его использую не совсем по назначению. Но какая разница? Оно мне помогает при удобном для меня сценарии, а интерфейс приносит удовольствие. Для меня Trello — планировщик строго моих задач, хотя там есть давно заброшенные командные доски.

Я фрилансер, работаю из дома и с несколькими продуктами. Мне нужна самоорганизация, чтобы не расслабляться, когда надо мной нет надзора, и все успевать. Держать все в голове трудно. Записывать задачи в «Заметках» на MacBook — можно, но только на один день. Если писать на несколько, можно запутаться. Excel тоже нет, держусь от Microsoft Office подальше.

Вот как организуется работа. Вы создаете карточки и столбцы. Первые — это проекты, вторые — их состояние. И карточки перемещаете из одного столбца в другой в зависимости от состояния задач.

Мои карточки — это мои задачи. Например, статья для iGuides. Столбца три: «Идеи», «В процессе», «Сдано». Первые — чтобы не забыть предложить редактору. Вторые — чтобы оценить силы и распределить время на ближайшие дни или часы. Третьи — чтобы оценить свою продуктивность.

Любимая возможность — таймер. Устанавливаете дедлайн, и в указанное время приходит уведомление. Значит, нужно сдавать проект или экстренно доделывать.

А еще у Trello удобная десктопная веб-версия. С теми же досками, только с большого экрана управлять ими гораздо удобнее.

1Money — для контроля расходов

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Мне давно необходимо было такое приложение. Я ненавижу жить от зарплаты до зарплаты. Хочу иметь подушку безопасности, но при этом пользоваться своими возможностями.

Подсчитывать расходы и доходы в мобильном банке — не для меня. Гонорары от разных работодателей приходят мне в разные дни. И счет на карте то больше, то меньше, толком не сориентироваться.

1Money решило мою проблему. Кстати, это приложение есть только на Android. Принцип работы до банальности прост: заводите счет, вводите имеющуюся сумму денег, а затем траты.

Оно мне понравилось по трем причинам. Во-первых, в нем есть множество графиков. С доходом и расходом за месяц (или другой период), средним значением доходов и расходов, на какой вид трат уходит больше всего денег.

Во-вторых, я не доверю интеграцию с банковскими картами мобильному приложению, пусть и из официального магазина. Это для слишком ленивых и бесстрашных.

В-третьих, ввод расходов вручную дисциплинирует. Я обычно это делаю вечером и вспоминаю что покупал днем. Лишний раз отругаешь себя за большие, ненужные расходы. Стакан кофе, где его можно было не купить, и прочее.

Приложение позволяет лучше анализировать расходы и доходы. У вас перед глазами точно будут: зарплата за определенный период, траты за него же и остаток.

Я завожу новую карту в приложении каждый месяц. Так удобнее — каждый месяц видеть, сколько сохранилось. Кроме того, мне важно видеть доход каждый месяц. Сколько выйдет по итогу, зависит преимущественно от меня.

Оставшееся суммируется и показывается в разделе карт. Удобно, если вдруг решил копить на айфон 12, который выйдет уже этой осенью.

Траты по желанию делятся по видам. У меня их 12: жилье, продукты, кафе, досуг, транспорт, здоровье, подарки, покупки, семья, подписки, путешествия, реклама в Telegram. Фишка этой функции — возможность смотреть, что именно требует больше всего денег.

Отследить это можно на двух графиках: в разделах категории и обзор. Второй более подробный. Вам показываются расходы и доходы по неделям, если вы выставите траты за месяц, покажутся конкретные затраты и процент от общего числа.

В разделе «категории» вы вводите траты. График тоже есть, но он менее удобный и подробный. Так что этот раздел у меня используется строго для ввода данных.

В итоге, я лучше ориентируюсь в собственных тратах, и контролирую себя. Так, в июле я не поехал на выходные в Нижний Новгород, потому что траты за месяц были бы слишком большими. И отложил поездку до последней недели августа. Просмотр истории операций в мобильном банке — вообще несоизмеримый процесс, слишком неудобно.





