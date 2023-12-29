3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS

Артем
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26 октября Xiaomi сменила свою фирменную оболочку MIUI на HyperOS с бесшовной экосистемой для других гаджетов бренда. Профильный портал XiaomiUI, заметил что на фоне нововведений апдейт урезал несколько возможностей для гибкой настройки системы.

Для простых пользователей, которые пользуются смартфонами по умолчанию, изменения не станут критичными. Чего не скажешь про любителей подстроить систему под себя, копаясь во внутренних настройках.

Разблокировка загрузчика

Эта опция позволяет расширить системные настройки. В HyperOS разблокировать загрузчик смогут только разработчики или участники сообщества Xiaomi не ниже 5-го уровня, подавшие заявление в поддержку компании. При этом даже соблюдение условий не гарантирует получение доступа к скрытым возможностям.

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Это касается тех, кто все же получил одобрение на разблокировку загрузчика. Апдейты, которые ранее приходили по OTA, придется накатывать вручную, через ПК.

Блокировка утилиты SetEdit

Еще один пункт перекрывающий гибкую кастомизацию смартфонов Xiaomi на HyperOS. Программа с открытым исходным кодом позволяла получить прямой доступ к настройкам Android-системы. Теперь вместо строк с ранее доступными скрытыми пунктами появляется сообщение «Системное ПО отклонено для редактирования».

Список всех смартфонов Xiaomi, Redmi, POCO, которые получат или уже получили HyperOS можно посмотреть тут.
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Источник:
Xiaomiui
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