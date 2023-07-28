48-ядерный Baikal-S сравнили с Intel Xeon. Российский процессор удивил!

Александр


Издание CNews опубликовало сравнение Baikal-S, самого производительного процессора «Байкал электроникс», с чипом Intel Xeon Gold 6230. Оба относятся к серверным решениям.

В многоядерном тесте Coremark процессор Baikal-S набрал 769 354 балла, тогда как у Intel Xeon гораздо более скромный результат — 539 036 баллов. В многоядерном тесте Stream, анализирующем скорость передачи данных при копировании и в простых математических операциях, победа тоже за «Байкалом» — 83 ГБ/с против 62 ГБ/с.

В одноядерном тесте Geekbench преимущество за процессором Intel: он набрал 1058 баллов, тогда как у Baikal-S вдвое меньше. В одноядерном тесте того же бенчмарка ситуация обратная: Baikal-S смог набрать 16 511 баллов, а Intel Xeon Gold 6230 сильно меньше — 9 165 баллов.

Впрочем, были и другие тесты, где процессор Intel показал себя более производительным. Linpack, где измеряется скорость выполнения операций с плавающей точкой на больших объемах данных, он обогнал Baikal-S на 140%.
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Комментарии

+987
Grealex
Так чем удивил?
25 минут назад
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