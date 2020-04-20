

IQOS 3 DUOS



Мы любим наблюдать за тем, как молодые технологические компании быстро завоевывают рынок. Но еще интереснее наблюдать за трансформацией бизнеса крупнейших компаний. Так, например, «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) сделала ставку на прорывные технологии, науку и инновации для создания будущего без сигаретного дыма.

ФМИ выпустила инновационную систему нагревания табака IQOS пять лет назад. На сегодняшний день у IQOS (читается «айкос») более 14 миллионов совершеннолетних пользователей в более чем 50 странах мира. IQOS — одно из немногих устройств, которое по-настоящему меняет качество жизни. И при этом бренд сам постоянно меняется и совершенствуется, представляя обновленные модели, последняя из которых — инновационная система IQOS 3 DUOS.

ФМИ проводит поэтапную и всестороннюю научную оценку своих инновационных бездымных продуктов, основанную на практиках, уже много лет применяемых в фармацевтической отрасли, следуя международным стандартам качества, принципам надлежащей лабораторной практики (GLP) и надлежащей клинической практики (GCP).

Сегодня IQOS представлен следующими версиями:

IQOS 2.4 Plus

IQOS 3 Multi

IQOS 3 DUOS



IQOS 2.4 Plus, IQOS 3 DUOS и IQOS 3 Multi



IQOS 3 DUOS — сейчас лучший среди всей линейки моделей IQOS, и после выхода осенью 2019 года он сразу привлек к себе внимание двух авторитетных изданий. Одна из главных российских премий «Технологии будущего» журнала «Популярная механика» присвоила бренду победу в номинации «Инновация». Кроме того, VI Международный конкурс издания ELLE DECORATION «Выбор года» назвал IQOS победителем в категории «Инновация Года».

Но основное, что объединяет все модели IQOS, — это наука и исследования, которые лежат в основе устройства.

В этом материале мы расскажем о том, что выделяет бренд IQOS и устройство IQOS 3 DUOS среди других бездымных продуктов:

ФМИ очень серьезно подходит к разработке инновационных продуктов, сочетая международные стандарты качества и передовые научные технологии. Компания публикует результаты собственных и независимых исследований на портале pmiscience.com.

Инновационная запатентованная технология HeatControl™, позволяющая равномерно нагревать табак изнутри, раскрывая его вкус и аромат.

Особый пользовательский опыт, в том числе продуманный сервис.

Постоянно обновляющийся модельный ряд с учетом обратной связи от потребителей.

1) IQOS — за научный подход

Идея системы нагревания табака IQOS базируется на том, что основной вред от курения наносят продукты горения. Исследования демонстрируют, что главной причиной заболеваний, связанных с курением, являются вредные вещества, образующиеся в результате горения табака. Именно горение вызывает появление большинства высокоактивных вредных химических соединений, обнаруживаемых в сигаретном дыме. Для того, чтобы снизить риски от курения табака, ФМИ начала разработку бездымных устройств, в которых отсутствует процесс горения. И начали они уже довольно давно — с середины 90-х годов. Первый прототип IQOS появился на рынке еще в 1998-м. Он назывался Accord и внешне напоминал пейджер. Но большого успеха не имел. Спустя 8 лет компания выпустила следующую версию системы нагревания — устройство HeatBar, но и оно не завоевало популярность у совершеннолетних курильщиков.

Получается, что ФМИ занимается разработкой бездымных продуктов уже более 20 лет. На сегодняшний день компанией зарегистрировано более 4600 патентов, и еще 6300 заявок находятся на рассмотрении. В 2018 году ФМИ заняла 45 место и стала единственной табачной компанией в топ-50 крупнейших патент заявителей в ЕС.

ФМИ инвестировала 120 миллионов долларов в строительство собственного Научно-исследовательского центра. The Cube, как называют его сотрудники, — это современный научный комплекс на берегу Невшательского озера в Швейцарии. Сегодня в центре работают более 400 ученых и инженеров в области биологии, химии, токсикологии, информатики и медицины. Они занимаются разработкой и исследованиями бездымных продуктов. Ниже мы расскажем детально о нескольких ключевых исследованиях ФМИ.



Научно-исследовательский центр ФМИ



Одной из главных разработок ученых ФМИ стала инновационная технология HeatControl™, благодаря которой при использовании IQOS 3 DUOS и других моделей девайса не происходит горения. Нагревательный элемент из керамики с нанесенными на него дорожками из платины и золота бережно нагревает табак изнутри.

Именно нагревание изнутри позволяет полностью раскрыть вкус и аромат табака. Золото и платина образуют термопару, которая позволяет точно контролировать температуру, не давая ей превысить 350℃, таким образом не допуская горения (температура горения сигареты достигает 600-800℃). Именно поэтому при использовании IQOS уровни выделяемых вредных веществ снижены в среднем на 95% по сравнению с сигаретами*.

Важно: это не означает снижение риска на 95%. Использование IQOS не исключает риски для здоровья.

*Среднее снижение уровней вредных веществ (без учета никотина) в аэрозоле IQOS в сравнении с дымом эталонной сигареты, используемой в исследовании (3R4F)

2) Влияние IQOS на качество воздуха в помещении научно исследовано

В научно-исследовательском центре ФМИ в Швейцарии учеными ведется большая работа по изучению влияния аэрозоля IQOS на организм — от анализа химического состава аэрозоля до долгосрочной клинической оценки. Все исследования проводятся по строгим международным стандартам с использованием ультрасовременного оборудования и технологий.

В одном из таких исследований компания провела сравнительный анализ влияния табачного пара IQOS и сигаретного дыма на качество воздуха в специально оборудованном помещении, имитируя различные условия и измеряя содержание 18 загрязнителей воздуха. Курение сигарет привело к заметному росту концентрации всех этих компонентов и превышению гигиенических нормативов качества воздуха, а при использовании IQOS концентрация большинства компонентов не отличалась от их фоновых значений. Результаты исследований позволили сделать вывод, что табачный пар, образующийся при использовании IQOS, не оказывает негативного влияния на качество воздуха в помещении*

Важно: не исключает риски

* Источник: исследование в условиях, имитирующих реальные ситуации («жилое помещение», «офисное помещение» и «заведение общественного питания»), в лаборатории «Филип Моррис Интернэшнл», аккредитованной по стандартам ИСО

Как IQOS влияет на зубную эмаль

Научно доказано, что продукты горения приводят к потемнению эмали, а налет от дыма со временем становится зубным камнем. Но мало информации о воздействии различных бездымных платформ на эмаль зубов. Ученые ФМИ решили выяснить, как влияет на нее табачный пар, образующийся при использовании IQOS.

Для эксперимента они использовали образцы зубов человека и стоматологических композитов, то есть материалов, из которых обычно делают пломбы. Их погрузили в лабораторную систему Vitrocell®️ 24/48 — это планшет из металла с выемками. На образцы в ходе трех недель через трубки подавали дым сигарет и табачный пар IQOS, равный курению двадцати сигарет или использованию двадцати стиков четыре дня в неделю. Для точности эксперимента образцы чистили зубной щеткой и держали в искусственной слюне при температуре 37°C, как в ротовой полости человека. В начале исследования и спустя три недели образцы измерили спектрофотометром — особым приспособлением, которое устанавливает на сколько единиц поменялся цвет зубной эмали или пломб.

В результате эксперимента выяснилось, что табачный дым значительно окрасил образцы зубов, а пломбы из композитных материалов окрасились неравномерно. В то же время, образцы, на которых подавали табачный пар IQOS, практически не поменяли цвет. По итогам исследования, ученые сделали вывод, что табачный пар, выделяющийся при использовании IQOS, существенно меньше окрашивает зубы, чем дым сигарет*.

Ученые проводят исследования в Научно-исследовательском центре ФМИ

Важно: Обратите внимание: если ваши зубы уже покрыты налетом от сигаретного дыма, переход на IQOS не уменьшит их потемнение. Поэтому это преимущество будет наиболее очевидным после профессиональной чистки зубов и полного переключения на IQOS.

*В лабораторном исследовании, проведенном в Швейцарии, человеческие зубы и наиболее распространенные материалы для зубных пломб, подвергавшиеся воздействию аэрозоля IQOS в течение 3 недель, показали значительно меньшее окрашивание по сравнению с образцами, подвергавшимися воздействию дыма стандартной эталонной сигареты (3R4F). В отличие от реальных условий, образцы не подвергались воздействию других красителей, таких как кофе, чай или вино, которые могли бы повлиять на результаты.

3) У IQOS хороший сервис

На сегодняшний день система нагревания IQOS завоевала доверие 14 миллионов совершеннолетних пользователей по всему миру. Курильщики, переключившиеся на IQOS, чувствуют себя более комфортно в близком (непосредственном) контакте с людьми, чем после курения сигарет*.

*Онлайн-опрос, проведенный сторонними исследовательскими агентствами в 2016 и 2017 годах среди 3157 пользователей IQOS в Японии, Швейцарии, Италии, Румынии и Испании.

При покупке IQOS 3 DUOS или другой модели устройство могут доставить практически по всей территории России. В Москву, ближайшее Подмосковье и Санкт-Петербург — девайс привозят, как правило, в срок от 1 дня, в остальные города России — от 2 дней.

IQOS заботится о своих пользователях. Так, например, сломанное устройство можно бесплатно заменить на новое по программе лояльности, причем даже при не гарантийном случае, когда девайс сломался по вине пользователя — в случае контакта с жидкостью или неправильного использования.

У бренда активно развивается сервис онлайн-услуг с удаленным форматом поддержки своих пользователей через горячую линию, онлайн-чат с экспертом, чат-бот в мессенджере или, например, мобильных курьеров.

IQOS 3 DUOS

4) IQOS 3 DUOS — модель устройства, созданная с учетом отзывов пользователей

Кроме того, IQOS дает рекомендации и обучающий контент своим совершеннолетним пользователям, чтобы они могли самостоятельно ухаживать за устройством, поддерживая его работоспособность и чистоту. Можно приобрести специальные фирменные палочки для чистки IQOS — с их помощью можно по необходимости удалять остатки табака из держателя.

IQOS 3 DUOS — новейшая из моделей IQOS. В чем ее отличия от предыдущих?

Во-первых, при создании IQOS 3 DUOS были учтены отзывы пользователей. Многим не хватало возможности использовать девайс 2 сеанса подряд без дополнительной подзарядки. Именно эта функция появилась в новой модели.

Во-вторых, IQOS 3 DUOS заряжается рекордно быстро*. До первого сеанса девайс можно зарядить всего за 1 минуту 50 секунд, то есть в 2 раза быстрее предыдущих моделей**. При этом сам девайс остался эргономичным и удобным, он идеально лежит в руке и легко открывается простым нажатием на боковую панель.

* По сравнению с предыдущими версиями IQOS.

** Среднее время зарядки держателя IQOS 3 DUOS составляет:

— 1 минуту 50 секунд от полностью разряженного до 1го использования;

— 3 минуты 25 секунд — время зарядки от 1го использования до 2х;

— 5 минут 15 секунд — время зарядки от полностью разряженного до 2х использований;

— Время первой зарядки держателя нового устройства IQOS 3 DUOS составляет 10 минут 05 секунд.

Время зарядки держателя может варьироваться в зависимости от условий содержания устройства, срока службы батареи, температурных условий и длительности использования устройства.

Вывод

Научные данные компании ФМИ, куда входят химический анализ аэрозоля, результаты доклинических и клинических исследований, а также данные мониторинга после начала продаж продукта, демонстрируют, что полное переключение на IQOS, хотя и не исключает риски для здоровья, все же менее вредно, чем продолжение курения сигарет*.

Важно: не исключает риски. Аэрозоль содержит никотин, вызывающий зависимость

*Основываясь на совокупности имеющихся данных об IQOS в сравнении с продолжением курения сигарет.

Научные данные компании ФМИ, куда входят химический анализ аэрозоля, результаты доклинических и клинических исследований, а также данные мониторинга после начала продаж продукта, демонстрируют, что полное переключение на IQOS, хотя и не исключает риски для здоровья, все же менее вредно, чем продолжение курения сигарет*.



Выходу IQOS на рынок предшествовали более 10 лет исследований, проводившихся учеными и инженерами компании ФМИ.

За 5 лет с момента появления на IQOS переключились более 14 миллионов совершеннолетних пользователей в более чем 50 странах мира. Такой позитивный отклик совершеннолетних пользователей возможен благодаря инновационной запатентованной технологии HeatControl™, позволяющей равномерно нагревать табак изнутри, раскрывая его вкус и аромат. И немаловажную роль играет забота о бренда о пользователях через качественный сервис и внимательное отношение к клиенту.

Не исключает риски

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