5 функций, которые прокачают AirPods с выходом iOS 26

Анонс нововведений может состояться уже в следующий понедельник, считает инсайдер.
• Новые жесты головы позволят управлять громкостью функции Распознавание разговора.
• AirPods смогут ставить треки на паузу, если пользователь уснул. Вероятно, для отслеживания сна потребуются Apple Watch.
• Касание наушников активирует камеру iPhone
• Микрофон AirPods получит режим студийного качества.
• Добавят продвинутое сопряжение AirPods с общими iPad для использования в школах.
Стоит отметить, что Apple частенько откладывает свои разработки «на потом», поэтому не стоит ждать, что все вышеперечисленные функции появятся сразу. Все подробности мы, скорее всего, узнаем в ближайший понедельник на WWDC 25. Также на ивенте о главных изменениях в апдейтах iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26.
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