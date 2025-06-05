5 функций, которые прокачают AirPods с выходом iOS 26

Артем
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Анонс нововведений может состояться уже в следующий понедельник, считает инсайдер.

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Портал 9To5Mac рассказал о нескольких ранее неизвестных функциях наушников AirPods, которые могут появиться с выходом прошивки iOS 26 (она же iOS19). Поскольку источник пожелал сохранить анонимность, к этой информации стоит относиться с долей скепсиса. Кроме того, информатор не уточняет какие именно модели получат следующие нововведения.

• Новые жесты головы позволят управлять громкостью функции Распознавание разговора.
• AirPods смогут ставить треки на паузу, если пользователь уснул. Вероятно, для отслеживания сна потребуются Apple Watch.
• Касание наушников активирует камеру iPhone
• Микрофон AirPods получит режим студийного качества.
• Добавят продвинутое сопряжение AirPods с общими iPad для использования в школах.

Стоит отметить, что Apple частенько откладывает свои разработки «на потом», поэтому не стоит ждать, что все вышеперечисленные функции появятся сразу. Все подробности мы, скорее всего, узнаем в ближайший понедельник на WWDC 25. Также на ивенте о главных изменениях в апдейтах iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+4008
kardigan
Если я уснул наушники и так на паузу уходят, только блин искать их по всей пастели задолбаешся😂 А если упадут за борт становятся футбольным мячём 🐈
час назад в 12:57
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