5 гаджетов, которые Apple сняла с продажи после презентации iPhone 16

Фархад
iPhones

С анонсом новых устройств компании Apple пришлось отправить на свалку истории кучу относительно свежих девайсов. При этом в ассортименте по-прежнему можно найти реликвии в виде iPhone SE 3-го поколения. Собрали в этой статье все гаджеты, которые больше Apple не продаёт.

Начнём с iPhone — компания попрощалась с базовым iPhone 13, который находился в продаже с 2021 года, а также с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Также Apple сняла с продажи Apple Watch Series 9, но оставила Apple Watch Ultra 2 и более старые Apple Watch SE 2.

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Линейку AirPods сделали ещё более запутанной. С продажи сняли AirPods 3, AirPods 2 и AirPods Max. Вместо них появились две модели AirPods 4. А в AirPods Max просто заменили порт Lightning на USB-C и представили новые расцветки.

Отдельного упоминания стоит отказ от выпуска полузамшевых чехлов FineWoven.
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