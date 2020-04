Если у вас есть мощный компьютер или консоль, один из вариантов убить время на самоизоляции — игры. В этих пяти вы увидите, как различные эпидемии развлекаются, истребляя человечество разными способами.

Собрали игры, где человечество истребляли вирусы. Главные герои же боролись за выживание в опустевших городах, пытались не заразиться сами и спасались от монстров.

Resident Evil 3 Remastered

Жанр: выживание с элементами ужасов

Год выпуска: 2020

Платформы: PC, Xbox One, PS4

К топу можно отнести всю франшизу. Resident Evil 3 Remastered — последняя часть, вышедшая этой весной. Город охватывает эпидемия неизвестного вируса. Заразившись, люди становятся монстрами. Главная героиня — Джилл Валентайн, и она пытается выбраться из охваченного эпидемией Раккун-сити. Действия происходят за сутки до сюжета оригинальной Resident Evil 2 и спустя 2 дня после.

Игра неоднозначная. Короткий сюжет (5 часов на средней сложности), отсутствие головоломок, излишняя динамичность — это то, что не понравилось фанатам франшизы. Плюсы игры — графика топовая, а динамичность вовлекает геймера в сюжет.

Pathologic 2

Жанр: выживание

Год выпуска: 2019

Платформы: PC, Xbox One, PS4

Действие игры разворачивается в вымышленном степном городе, расположенном на вымышленной реке Горхон. Главный герой бродит по почти вымершему городу, вокруг лежат трупы умерших от чумы, горят дома и бегают тарбаганчики. Главному персонажу предстоит выяснить причины эпидемии.

Задача главного героя — выживать и помогать остальным. Плюс игры — сюжет, он затягивает. Обилие диалогов, большое количество второстепенных персонажей, открытый город — можно легко бить день, изучая все это. Правда, сюжет вялотекущий, что понравится не всем геймерам. Весь геймплей — поиск предметов для выживания и разговор с NPC.

Tom Clancy’s The Division 2

Жанр: шутер от третьего лица

2019

Платформы: PC, Xbox One, PS4

Во второй части франшизы в Вашингтоне разразилась гражданская война между выжившими и мародерами. Ранее по миру распространилась эпидемия вируса, разработанная учеными в рамках проекта «Темная зима».

Здесь сюжет имеет посредственное значение. Это мультиплеерная игра почти без истории. Играть в The Division 2 нужно компанией. Доступны три режима. Среди них есть классический Death Match 5 на 5 и кооператив, где вы с другом играете против ботов.

The Last of Us‎

Жанр: экшн-приключение с элементами выживания

Год выпуска: 2014 (переиздание)

Платформы: PS4

Культовый эксклюзив для PlayStation 4. Главные герои — Джоэл и Элли. Персонажи пытаются выбраться из зараженного Остина из-за вируса люди превращаются в зомби.

Сам по себе стелс также эталонный. На счету каждый патрон, любое неверное действие выдает вашу позицию, минимальный урон приводит к смерти, стрельба реалистичная. Единственное — графика уже устарела. The Last of Us‎ — игра 2014 года, и пиксели дадут вам об этом знать. В остальном она достойна, чтобы в нее играли и в 2020-м.

Dying Light

Жанр: экшн-приключение с элементами выживания

Год выпуска: 2015

Платформы: PC, Xbox One, PS4

Оперативник ВГМ Кайл Крейн высаживается в заражённом городе Харран. Его задача — заполучить файл с исследованиями вируса у террориста Кадыра Сулеймана. При высадке Крейн попадает в засаду к бандитам, а затем его кусают зомби. Его спасают трейсеры из местной общины. Совместно с ними Крейну и придется изучать город.

Фишка игры — паркур. Вы можете перелезать через заборы, забираться на крыши домов, прыгать с высоких точек.

Еще одна особенность игры — открытый мир. Вы можете выполнять задания по сюжетной линии, а можете просто бродить по Харрану. Паркур поможет вам перелезать через препятствия и залезать на крыши домов. В общем, геймплей годный даже по меркам 2020 года.

экшн-приключение с элементами выживания2019PC, Xbox One, PS4События игры происходят в 1348—1349 годах, когда Королевство Франция страдает от эпидемии чумы. Главные герои — 15-летняя девушка Амиция и ее младший брат Гуго, которого преследует Инквизиция, потому что он заражен неизвестным вирусом. На своем пути они должны победить агентов Святого Престола и полчища чумных крыс.По геймплею это типичный стелс. В этом плане игра напоминает The Last of Us, даже Амиция похожа на Элли. Вы будете играть за нее, Гуго же можно поручать выполнение маленьких заданий.