Если у вас есть мощный компьютер или консоль, один из вариантов убить время на самоизоляции — игры. В этих пяти вы увидите, как различные эпидемии развлекаются, истребляя человечество разными способами. 

Собрали игры, где человечество истребляли вирусы. Главные герои же боролись за выживание в опустевших городах, пытались не заразиться сами и спасались от монстров. 

Resident Evil 3 Remastered 

Жанр: выживание с элементами ужасов

Год выпуска: 2020

Платформы: PC, Xbox One, PS4 

К топу можно отнести всю франшизу. Resident Evil 3 Remastered  — последняя часть, вышедшая этой весной. Город охватывает эпидемия неизвестного вируса. Заразившись, люди становятся монстрами. Главная героиня — Джилл Валентайн, и она пытается выбраться из охваченного эпидемией Раккун-сити. Действия происходят за сутки до сюжета оригинальной Resident Evil 2 и спустя 2 дня после.

Игра неоднозначная. Короткий сюжет (5 часов на средней сложности), отсутствие головоломок, излишняя динамичность — это то, что не понравилось фанатам франшизы. Плюсы игры — графика топовая, а динамичность вовлекает геймера в сюжет. 

Pathologic 2

Жанр: выживание 

Год выпуска: 2019 

Платформы: PC, Xbox One, PS4 

Действие игры разворачивается в вымышленном степном городе, расположенном на вымышленной реке Горхон. Главный герой бродит по почти вымершему городу, вокруг лежат трупы умерших от чумы, горят дома и бегают тарбаганчики. Главному персонажу предстоит выяснить причины эпидемии. 

Задача главного героя — выживать и помогать остальным. Плюс игры — сюжет, он затягивает. Обилие диалогов, большое количество второстепенных персонажей, открытый город — можно легко бить день, изучая все это. Правда, сюжет вялотекущий, что понравится не всем геймерам. Весь геймплей — поиск предметов для выживания и разговор с NPC. 

Tom Clancy’s The Division 2 

Жанр: шутер от третьего лица

Год выпуска: 2019 

Платформы: PC, Xbox One, PS4

Во второй части франшизы в Вашингтоне разразилась гражданская война между выжившими и мародерами. Ранее по миру распространилась эпидемия вируса, разработанная учеными в рамках проекта «Темная зима». 

Здесь сюжет имеет посредственное значение. Это мультиплеерная игра почти без истории. Играть в The Division 2 нужно компанией. Доступны три режима. Среди них есть классический Death Match 5 на 5 и кооператив, где вы с другом играете против ботов. 

The Last of Us‎ 

Жанр: экшн-приключение с элементами выживания

Год выпуска: 2014 (переиздание) 

Платформы: PS4 

Культовый эксклюзив для PlayStation 4. Главные герои — Джоэл и Элли. Персонажи пытаются выбраться из зараженного Остина из-за вируса люди превращаются в зомби. 

Сам по себе стелс также эталонный. На счету каждый патрон, любое неверное действие выдает вашу позицию, минимальный урон приводит к смерти, стрельба реалистичная. Единственное — графика уже устарела. The Last of Us‎  — игра 2014 года, и пиксели дадут вам об этом знать. В остальном она достойна, чтобы в нее играли и в 2020-м.

Dying Light 

Жанр: экшн-приключение с элементами выживания

Год выпуска: 2015 

Платформы:  PC, Xbox One, PS4 

Оперативник ВГМ Кайл Крейн высаживается в заражённом городе Харран. Его задача — заполучить файл с исследованиями вируса у террориста Кадыра Сулеймана. При высадке Крейн попадает в засаду к бандитам, а затем его кусают зомби. Его спасают трейсеры из местной общины. Совместно с ними Крейну и придется изучать город. 

Фишка игры — паркур. Вы можете перелезать через заборы, забираться на крыши домов, прыгать с высоких точек. 

Еще одна особенность игры — открытый мир. Вы можете выполнять задания по сюжетной линии, а можете просто бродить по Харрану. Паркур поможет вам перелезать через препятствия и залезать на крыши домов. В общем, геймплей годный даже по меркам 2020 года. 

A Plague Tale: Innocence

0efd2df44c1dbde0c09f056ae0c9.jpeg

Жанр: экшн-приключение с элементами выживания

Год выпуска: 2019  

Платформы:  PC, Xbox One, PS4

События игры происходят в 1348—1349 годах, когда Королевство Франция страдает от эпидемии чумы. Главные герои — 15-летняя девушка Амиция и ее младший брат Гуго, которого преследует Инквизиция, потому что он заражен неизвестным вирусом. На своем пути они должны победить агентов Святого Престола и полчища чумных крыс.

По геймплею это типичный стелс. В этом плане игра напоминает The Last of Us, даже Амиция похожа на Элли. Вы будете играть за нее, Гуго же можно поручать выполнение маленьких заданий. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Sony представила DualSense — новый беспроводной контроллер для PlayStation 5 Sony представила DualSense — новый беспроводной контроллер для PlayStation 5

Игра Sky от создателей Journey вышла на Android Игра Sky от создателей Journey вышла на Android

Sony отложила The Last of Us Part II Sony отложила The Last of Us Part II